Энергетика
ИА НовороссияМировые цены на нефть продолжают свой рост
Напомним, 18 мая сообщалось, что нефть марки Brent подорожала до $35 за баррель. В минувшую пятницу, 15 мая, ИА «Новороссия» сообщало, что в мире отмечен рост цен на нефть. В начале мая, 6 числа, нефть Urals поднялась в цене до $25.
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Политика
Зеленский назвал Украину бедной страной
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции назвал свою страну серьезной, но бедной.
РИА Новости 07:06
Общество
Собянин предупредил о росте смертности среди больных с коронавирусом
Смертность от COVID-19 в мае будет в Москве значительно выше, чем в апреле, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
Ведомости 07:08
Общество
В России могут смягчить пенсионное законодательство
По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
Политика
Зеленский заявил, что поднимал вопрос Крыма на переговорах с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным поднимал вопрос Крыма, но отметил, что Россия не хочет это обсуждать.
RT на русском 07:04
Общество
Кембриджский университет отменил все очные лекции до лета 2021 года
Решение о переходе на дистанционный формат обучения Института непрерывного образования (ICE) до лета 2021 года было принято руководством британского университета в Кембридже.
RuNews24.ru 06:37
Авто
Что будет, если не обслуживаться у официального дилера при покупке новой машины
Покупатели новых машин в большинстве своем мыслят просто: автомобиль нужно обслуживать у официального дилера.
Колёса.ru 18 мая в 12:08
Космос
Пожар возник на испытании прототипа корабля Starship Илона Маска
Starship Маска сможет доставить до 100 человек на Луну и Марс Аналогичный инцидент произошел с прототип космического корабля Starship во время испытаний в феврале.
РЕН ТВ вчера в 15:01
Общество
Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале заявил, что его слова о том, что "кому положено умереть — помрут", а также "мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Здоровье
В Петербурге начинают испытания препарата против осложнений КОВИД
В крупных медицинских учреждениях Петербурга начинают испытания нового препарата «Левилимаб», который должен помочь при осложнениях из-за коронавирусной инфекции, об этом пишет телеканал «Санкт-Петербург».
Невские Новости 06:55
Политика
Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС 05:57
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова требует у Джигана 50% доходов на содержание детей
Оксана Самойлова собирается взыскать алименты с Джигана, с которым она разводится после десяти лет брака.
ИА InterMedia 04:32
Политика
Зеленский заявил об отсутствии языкового вопроса на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что языковой вопрос не стоит на повестке дня в стране.
Lenta.ru 06:51
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ вчера в 07:52
Финансы
Рубль вырос к доллару и снизился к евро при открытии торгов
Доллар начал торги на Московской бирже с небольшого снижения, евро – с роста.
Вести.Ru 03:26
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Авто
Появились фотографии интерьера нового Haval H5
В Сети появились шпионские фотографии прототипа Haval H5 следующего поколения.
Motor 04:39
Футбол
«Химки» могут объединиться с клубом из ПФЛ
Подмосковные «Химки» которые финишировали на втором месте в турнирной таблице ФНЛ и получили путевку в Премьер-лигу, могут объединиться с «Родиной», играющей в ПФЛ.
Евро-футбол.ру 02:47
Авто
«Автотор» начал выпускать новый кроссовер Kia XCeed
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство нового купе-кроссовера KIA XCeed для российского рынка.
Автоновости дня 03:57
Общество
Голикова: решение по ЕГЭ будет принято в ближайшее время
Как изменится ЕГЭ в 2020 году "Решение по ЕГЭ будет принято в ближайшее время", - сказала Голикова, напомнив, что Государственная итоговая аттестация девятиклассников в этом году отменена.
Будущее России. Национальные проекты 04:26
Политика
На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена
На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru вчера в 12:41
Экономика
Подготовлен план восстановления экономики России
Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
Lenta.ru вчера в 08:54
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
Гаджеты
Samsung возглавил потребительский рейтинг смартфонов в США
Наибольшую удовлетворенность от покупки жители США испытали от смартфона Samsung Galaxy Note 9. 85% участников опроса сообщили об этом.
RuNews24.ru 02:18
Общество
В Свердловской области число случаев коронавируса превысило 3000
Уральский меридиан 03:39
Политика
Экс-депутат Рады призвал потребовать от НАТО 200 миллиардов долларов
Экс-замглавы администрации бывшего президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Верховной Рады Андрей Сенченко заявил в эфире телеканала "Черноморская ТРК", что Киев имеет право на получение 200 миллиардов долларов от НАТО за участие в Будапештском меморандуме.
РИА Новости вчера в 19:06
Здоровье
Медбрат переболел коронавирусом и поделился фотографиями своего исхудавшего тела
Lenta.ru 06:19
Фигурное катание
Фигуристка Загитова показала, что ей подарили на день рождения
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала Загитовой счастливой жизни в день её рождения.
RT на русском 18 мая в 11:45
Кино
Коронавирус и индустрия: Майкл Бэй планирует фильм про пандемию
Вчера, 19 мая, стало известно, что экс-глава Paramount Pictures Адам Гудман и его компания Invisible Narratives договорились с командой Майкла Бэя о совместном продюсировании пандемического триллера Songbird.
ProfiСinema.ru 05:19
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 18 мая в 08:31