Энергетика

ИА НовороссияИА НовороссияМировые цены на нефть продолжают свой рост

Напомним, 18 мая сообщалось, что нефть марки Brent подорожала до $35 за баррель. В минувшую пятницу, 15 мая, ИА «Новороссия» сообщало, что в мире отмечен рост цен на нефть. В начале мая, 6 числа, нефть Urals поднялась в цене до $25.
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Стоимость нефти марки Brent выросла до 35 долларов

Телеканал 360°вчера в 04:38

Цена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель

Аргументы и Фактывчера в 02:23

Цена нефти Brent превысила $34 за баррель впервые с 9 апреля

РБК18 мая в 05:51

Цены на нефть продолжают расти

Эхо Москвывчера в 01:35

Цена российской нефти Urals поднялась выше $30 за баррель

Газета.Ru18 мая в 11:29

Цена нефти Brent превысила $35

ТАСС18 мая в 10:35

Мировые цены на нефть растут

RT на русскомвчера в 01:09
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Политика

Зеленский назвал Украину бедной страной

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции назвал свою страну серьезной, но бедной.
РИА Новости 07:06
Общество

Собянин предупредил о росте смертности среди больных с коронавирусом

Смертность от COVID-19 в мае будет в Москве значительно выше, чем в апреле, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
Ведомости 07:08
86
Общество

В России могут смягчить пенсионное законодательство

По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
1,2K
Политика

Зеленский заявил, что поднимал вопрос Крыма на переговорах с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным поднимал вопрос Крыма, но отметил, что Россия не хочет это обсуждать.
RT на русском 07:04
Общество

Кембриджский университет отменил все очные лекции до лета 2021 года

Решение о переходе на дистанционный формат обучения Института непрерывного образования (ICE) до лета 2021 года было принято руководством британского университета в Кембридже.
RuNews24.ru 06:37
Авто

Что будет, если не обслуживаться у официального дилера при покупке новой машины

Покупатели новых машин в большинстве своем мыслят просто: автомобиль нужно обслуживать у официального дилера.
Колёса.ru 18 мая в 12:08
Космос

Пожар возник на испытании прототипа корабля Starship Илона Маска

Starship Маска сможет доставить до 100 человек на Луну и Марс Аналогичный инцидент произошел с прототип космического корабля Starship во время испытаний в феврале.
РЕН ТВ вчера в 15:01
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Общество

Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм

К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
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Общество

Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале заявил, что его слова о том, что "кому положено умереть — помрут", а также "мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
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Здоровье

В Петербурге начинают испытания препарата против осложнений КОВИД

В крупных медицинских учреждениях Петербурга начинают испытания нового препарата «Левилимаб», который должен помочь при осложнениях из-за коронавирусной инфекции, об этом пишет телеканал «Санкт-Петербург».
Невские Новости 06:55
Политика

Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС 05:57
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова требует у Джигана 50% доходов на содержание детей

Оксана Самойлова собирается взыскать алименты с Джигана, с которым она разводится после десяти лет брака.
ИА InterMedia 04:32
5
Политика

Зеленский заявил об отсутствии языкового вопроса на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что языковой вопрос не стоит на повестке дня в стране.
Lenta.ru 06:51
Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ вчера в 07:52
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Финансы

Рубль вырос к доллару и снизился к евро при открытии торгов

Доллар начал торги на Московской бирже с небольшого снижения, евро – с роста.
Вести.Ru 03:26
1
Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
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Авто

Появились фотографии интерьера нового Haval H5

В Сети появились шпионские фотографии прототипа Haval H5 следующего поколения.
Motor 04:39
Футбол

«Химки» могут объединиться с клубом из ПФЛ

Подмосковные «Химки» которые финишировали на втором месте в турнирной таблице ФНЛ и получили путевку в Премьер-лигу, могут объединиться с «Родиной», играющей в ПФЛ.
Евро-футбол.ру 02:47
Авто

«Автотор» начал выпускать новый кроссовер Kia XCeed

Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство нового купе-кроссовера KIA XCeed для российского рынка.
Автоновости дня 03:57
9
Общество

Голикова: решение по ЕГЭ будет принято в ближайшее время

Как изменится ЕГЭ в 2020 году "Решение по ЕГЭ будет принято в ближайшее время", - сказала Голикова, напомнив, что Государственная итоговая аттестация девятиклассников в этом году отменена.
Будущее России. Национальные проекты 04:26
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Политика

На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена

На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru вчера в 12:41
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Экономика

Подготовлен план восстановления экономики России

Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
Lenta.ru вчера в 08:54
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Политика

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС

"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
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Гаджеты

Samsung возглавил потребительский рейтинг смартфонов в США

Наибольшую удовлетворенность от покупки жители США испытали от смартфона Samsung Galaxy Note 9. 85% участников опроса сообщили об этом.
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Общество

В Свердловской области число случаев коронавируса превысило 3000

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Политика

Экс-депутат Рады призвал потребовать от НАТО 200 миллиардов долларов

Экс-замглавы администрации бывшего президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Верховной Рады Андрей Сенченко заявил в эфире телеканала "Черноморская ТРК", что Киев имеет право на получение 200 миллиардов долларов от НАТО за участие в Будапештском меморандуме.
РИА Новости вчера в 19:06
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Здоровье

Медбрат переболел коронавирусом и поделился фотографиями своего исхудавшего тела

Lenta.ru 06:19
Фигурное катание

Фигуристка Загитова показала, что ей подарили на день рождения

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала Загитовой счастливой жизни в день её рождения.
RT на русском 18 мая в 11:45
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Кино

Коронавирус и индустрия: Майкл Бэй планирует фильм про пандемию

Вчера, 19 мая, стало известно, что экс-глава Paramount Pictures Адам Гудман и его компания Invisible Narratives договорились с командой Майкла Бэя о совместном продюсировании пандемического триллера Songbird.
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ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 18 мая в 08:31
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