Энергетика
RT на русскомЦена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года поднялась выше $35 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. На 17:39 мск её стоимость увеличилась на 7,85% и достигла $35,05.
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Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
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Самбурская подала в суд на Виктора Дробыша
Актриса и певица Настасья Самбурская подала в суд на продюсерский центр Виктора Дробыша, сообщает Пятый канал.
РИА Новости 07:50
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Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления
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Общество
Испания может начать принимать иностранных туристов с конца июня
Испания может начать принимать иностранных туристов в конце июня, когда и сами испанцы смогут свободно передвигаться по своей стране, заявил в интервью телеканалу TVE министр транспорта Хосе Луис Абалос.
ПРАЙМ 08:25
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Происшествия
Двое осужденных за теракт в метро Петербурга подали в суд на УФСИН
Двое осужденных по делу о совершенном в метро Санкт-Петербурга в 2017 году теракте - Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов - подали иски к УФСИН по городу и Ленинградской области.
ТАСС 10:43
Общество
Сын Солженицына стал главой крупнейшей угольной компании России
Сын русского писателя Александра Солженицына Степан стал главой российской угольной компании СУЭК, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 07:25
Политика
«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»
«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по транзитному трубопроводу «Сила Сибири-2» в Китай, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
Коммерсантъ 11:03
Политика
Германия и Франция предложили создать фонд восстановления экономики ЕС
ФРГ и Франция предложили создать фонд восстановления европейской экономики, передает Reuters.
Газета.Ru 11:39
Общество
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантинных мер
Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин.
Известия 08:49
Путешествия
Турция откроет границы для иностранных туристов в июне
Мехмет Нури Эрсой заявил, что прием иностранных туристов может начаться с середины мая.
МИР 24 16 мая в 16:30
Наука
Тесты на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с коронавирусом
Эксперимент с хомяками, проведенный исследователями из Университета Гонконга, показал, что защитные маски, применяемые для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, являются эффективным средством, действительно помогающим снизить число зараженных.
Planet Today 02:18
Футбол
Футболист Константин Плиев заразился коронавирусом
У футболиста Константина Плиева подтвержден коронавирус.
BFM.ru 09:19
Здоровье
В Минздраве развеяли миф о коронавирусе
Минздрав заявил об отсутствии связи между резус-фактором и уязвимостью перед коронавирусом, пишет портал стопкоронавирус.рф.
Газета.Ru 11:02
Общество
В Воронеже волонтер продала продуктовые наборы для малоимущих
Православие и Мир 05:16
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Куйвашев подчеркнул, что сделал исключение только для медицинских организаций - с 19 мая возобновляется плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах, смогут продолжить работу все организации с медицинской лицензией, в том числе частные клиники и косметологии.
РИА Новости 10:23
Политика
Украинцы не назвали Зеленского лучшим президентом страны
Жители Украины поучаствовали в опросе и выбрали лучшего президента страны.
Газета.Ru 10:44
Происшествия
Отец отсудил недвижимость у семьи погибшего в Шереметьево бортпроводника
Отец погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева получил через суд часть наследства, об этом телеканалу НТВ рассказала мать Максима, Юлия Карева.
РИА Новости 11:25
Общество
В Башкирии введут режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
После подписания документа, в Башкирии вводится режим самоизоляции для граждан старше 65-и лет, а также для всех страдающих хроническими заболеваниями.
REGNUM 05:36
Армия и оружие
Китай считает Су-34 лучшим в мире бомбардировщиком
Журналисты китайского издания «Хуаньцю шибао» назвали российский Су-34 лучшим в мире истребителем-бомбардировщиком.
Военное дело 07:07
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
Футбол
ЦСКА вспомнил о 15-летии победы в Кубке УЕФА
Газета.Ru 04:58
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава встретила новую любовь на шоу «Танцы со звездами»
Подробностями своей личной жизни Екатерина поделилась в эфире шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия-1».
Киноафиша России 09:16
Кино
Скончался французский актер Мишель Пикколи
Французский актер кино и театра Мишель Пикколи скончался от инсульта на 95-м году жизни, сообщает AFP со ссылкой на его семью и друзей.
МИР 24 11:14
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки
О запуске новой функции сообщили в пресс-службе соцсети. Групповые звонки доступны в последней версии приложения.
Югополис 08:17
Происшествия
В Одессе обвалилась стена пятиэтажного жилого дома
Стена пятиэтажного жилого дома обвалилась в Одессе, на месте работают спасатели, информация о жертвах и пострадавших уточняется, сообщила в понедельник Госслужба Украины по ЧС.
РИА Новости 10:51
Общество
Испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах могут начаться в июле
Министерство здравоохранения РФ пока не давало разрешения на проведение испытаний вакцины от коронавирусной инфекции на добровольцах.
Вечерняя Москва 11:16
Экономика
В Самарской области торговые и офисные центры получат поддержку
В Самарской области власти утвердили перечень налогоплательщиков - владельцев торговых и офисных центров, которые получат право продления сроков уплаты авансовых платежей по налогу на имущество за первый и второй кварталы этого года.
Российская газета 08:55