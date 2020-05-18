Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года поднялась выше $35 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. На 17:39 мск её стоимость увеличилась на 7,85% и достигла $35,05.
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Цена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель

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Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин.
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В Минздраве развеяли миф о коронавирусе

Минздрав заявил об отсутствии связи между резус-фактором и уязвимостью перед коронавирусом, пишет портал стопкоронавирус.рф.
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Скончался французский актер Мишель Пикколи

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Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

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