Стоимость нефти марки Brent превысила отметку 35 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 32,5 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.

Общество Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина. 70

Общество Обороты у магазинов подскочили на 10% после ослабления ограничений Анализ показал, что после ослабления с 12 мая ограничений во многих регионах, доля работающих торговых предприятий малого и среднего бизнеса выросла на 6,1 п.п и составила 57,5% от докризисного количества.

Общество Больше 1 400 случаев коронавируса подтверждено в Приморье В Приморском крае за сутки коронавирус подтвердился у 63 человек. Количество случаев COVID-19 в регионе возросло до 1 402. 1

Происшествия СК попросил разрешения у ВККС РФ возбудить дела на семерых судей Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин просит у Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пяти судей в отставке и двух, находящихся в должности. 1K

Общество Власти Югры ввели ограничения в трёх посёлках Сургутского района Сургутский район, Югра, 19 мая 2020, 04:06 — REGNUM В Сургутском районе Югры введены дополнительные меры по предотвращению распространения COVID-19.

Политика Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот. 129

Культура «СТС Медиа» представит байерам фэнтези-проект «Наследники» Холдинг "СТС Медиа" представит новый фэнтези-проект "Наследники" в рамках первого международного онлайн-рынка российского аудиовизуального контента Key Buyers Event: digital edition, который пройдёт с 8 по 14 июня 2020 года.

Происшествия СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн» Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. 6,5K

Общество Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова. 162

Политика Мишустин дал день на устранение замечаний Путина по выплатам медикам «Все поручения президента должны быть выполнены, а его замечания устранены до завтрашнего дня, когда Владимир Владимирович будет проводить с нами совещание по этому вопросу», — сказал Мишустин, попросив профильных вице-премьеров и министров тщательно подготовиться к докладам. 45

Общество В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. 3,7K

Здоровье Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания 18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram. 4

Наука Ухань находок: самый близкий к SARS-CoV-2 вирус отыскали в лаборатории По данным научных публикаций, самым близким к виновнику последней пандемии является сегодня штамм коронавируса RatG13.

Общество Из Таиланда эвакуировано более 200 приморцев 19 мая в аэропорту Владивостока утром приземлился рейс из Бангкока, выполненный авиакомпанией «Россия», сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края. 3