Энергетика
МонаВистаВпервые за полгода цена нефти Brent превысила $70
Впервые с мая, на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке после убийства в Багдаде иранского генерала Карема Сулеймани цена нефти Brent поднялась выше 70 долларов за баррель.
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с чего всё началось
По ходу торгов в Лондоне стоимость барреля Brent около 4:15 мск достигала отметки в $70,16, что на 2,08% выше показателя предыдущего торгового дня, следует из данных Investing.com.РБКвчера в 20:46
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Происшествия
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Общество
Брэда Питта и Дженнифер Энистон рассадят на «Золотом глобусе»
В воскресенье ночью пройдет 77-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус».
Армия и оружие
Кувейт опроверг предоставление базы для удара США по Ираку
Кувейт опроверг появившуюся в СМИ информацию о предоставлении базы для удара США по территории Ирака, в результате которого погиб иранский военачальник Касем Сулеймани.
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Зоран Миланович победил на выборах президента Хорватии
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Таксиста вчетвером душили, ограбили и лишили машины в Петербурге
В Санкт-Петербурге четверо мужчин ограбили таксиста и угнали автомобиль Kia Rio.