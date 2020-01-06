с чего всё началось

Впервые с мая, на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке после убийства в Багдаде иранского генерала Карема Сулеймани цена нефти Brent поднялась выше 70 долларов за баррель.

Происшествия Юноша погиб в Нижегородской области, защищая женщину от грабителя В Нижегородской области один молодой человек погиб, а второй был ранен, в результате попытки защитить местную жительницу от разбойного нападения, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Политика Президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями Ираку Трамп пообещал, что Вашингтон готов наложить на Ирак такие санкции, по сравнению с которыми меры против Ирана покажутся мелочью.

Армия и оружие WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Политика Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.

Происшествия На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила СК Свердловской области начал проверку после появления в СМИ видео, на котором шестилетняя девочка жалуется соседке на домогательства от сожителя матери.

Происшествия В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге Омские следователи проводят проверку по факту смерти женщины, разбившейся во время катания на тюбинге, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Омской области.