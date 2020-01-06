Энергетика

Вести ФМВести ФМЦена нефти Brent превысила 70 долларов за баррель

Цена нефти Brent в понедельник утром превысила 70 долларов за баррель. Это произошло впервые с мая прошлого года. Однако в данный момент рост замедлился.
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По ходу торгов в Лондоне стоимость барреля Brent около 4:15 мск достигала отметки в $70,16, что на 2,08% выше показателя предыдущего торгового дня, следует из данных Investing.com
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РБКвчера в 20:46

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Цены на нефть замедлили рост после утреннего скачка

Эхо Москвы06:30

Российская нефтяная отрасль показала высокую конкурентоспособность

ФедералПрессвчера в 08:30

Цена Brent поднялась выше $70 за баррель из-за обострения на Ближнем Востоке

Интерфакс01:36

Цена на нефть Brent превысила $70

Коммерсантъ01:11

Убийство Сулеймани позволило цене на нефть пробить полугодовой максимум

Lenta.ruвчера в 22:54

Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70

РБКвчера в 20:46

Цена нефти Brent превысила $70 за баррель

ТАСС02:51
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Происшествия

Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
РБК 07:10
Политика

Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Известия вчера в 17:22
Армия и оружие

Иран готовит удар по военным объектам США

Советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Хосейн Дехган заявил, что Тегеран нанесет удар по американским военным объектам в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Страна Советов on-line 08:21
Общество

Умер боровшийся с раком российский онколог Андрей Павленко

Новые Известия вчера в 10:33
Футбол

«Рубин» перехватил полузащитника Макарова у ЦСКА

Казанский "Рубин" объявил о переходе полузащитника "Нефтехимика" Дениса Макарова.
Газета.Ru 08:39
Происшествия

В Тюменской области два человека погибли в ДТП с автобусом

В автобусе, который следовал из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика.
RT на русском 03:21
Общество

Минюст запланировал скорректировать брачный возраст в России

Согласно документу, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса России и статью 26 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» в «части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста 18 лет, вступать в брак».
Известия 04 января в 10:09
Шоу-бизнес

Речь Питта на церемонии «Золотой глобус» расстроила Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон что-то очень сильно расстроило во время речи Брэда Питта на церемонии вручения премии «Золотой глобус».
News.ru 05:49
Общество

Жириновский раздал деньги «крепостным и холопам» на Красной площади

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги.
РИА Новости 07:02
Происшествия

Спасатели обнаружили рыбаков, застрявших в лесу на Урале

ТАСС 07:21
Происшествия

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

РИА Новости 07:43
Армия и оружие

Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
RT на русском 08:32
Армия и оружие

NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки

Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
РБК вчера в 01:32
Политика

МИД РФ призвал спасти ядерную сделку с Ираном

МИД России призывал мировые державы, подписавшие в 2016 году с Ираном Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД), создать условия для возвращения к его реализации.
Коммерсантъ 09:05
Общество

Россиянам собираются повысить зарплату

Среди компаний с российским капиталом пересмотреть зарплату в сторону повышения собираются около 80 процентов, а среди компаний с иностранным капиталом — примерно 90 процентов, пишет "Российская газета" со ссылкой на сервис по подбору персонала и поиска работы HH.ru.
Вести.Ru вчера в 03:34
Религия

Украинские раскольники захватили церковь под Ивано-Франковском

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили православный храм в селе Грынява Ивано-Франковской области Украины.
Вести.Ru 08:02
Происшествия

На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

Lenta.ru 04:52
Экономика

Цены на золото и палладий обновили рекорды

Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию.
Коммерсантъ 08:18
Происшествия

Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой

Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".
Вести.Ru 05:32
Гаджеты

Nokia возродит еще один легендарный кнопочный телефон

В компании анонсировали возрождение еще одной модели и уже известно, что это будет не смартфон, а именно кнопочный телефон.
Astera вчера в 11:48
Армия и оружие

Советский МиГ-25 назвали «королем скорости» в Японии

Японский военный аналитик Мори Кэнтаро рассказал об истребителе МиГ-25, назвав его "самым быстрым в мире", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:23
Экономика

Банки станут чаще отказывать россиянам в получении кредита

Количество отказов от банков в получении потребительского кредита начало расти еще в прошлом году.
Телеканал 360° 08:05
Общество

Telegram не станет контролировать блокчейн-платформу TON

Накануне Telegram опубликовал правила криптовалютного кошелька Grams, где сообщил, что проводимые транзакции будут проверяться и записываться в блокчейне, при этом Telegram не будет контролировать блокчейн-платформу TON и поэтому не сможет гарантировать подтверждение транзакций.
РБК 08:59
Хоккей

«Матч ТВ» вместо ЧМ-2020 показал финал-2011

Накануне «Матч ТВ» параллельно с финалом молодёжного ЧМ по хоккею, который шёл по Первому каналу, показал повтор игры девятилетней давности, когда Россия одержала победу.
Говорит Москва 02:52
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Авербух рассказал о гонорарах фигуристов за участие в ледовых шоу

Призер Олимпийских игр и хореограф в фигурном катании Илья Авербух рассказал о том, сколько фигуристы получают за участие в ледовых шоу.
Пятый канал вчера в 12:49
Экономика

В Минске хотят отказаться от доллара в расчетах за газ

Правительство и Нацбанк Белоруссии предложили отказаться от расчетов за природный газ в иностранной валюте на территории страны, говорится в Стратегии повышения доверия к нацвалюте.
РИА Новости 07:14
Гаджеты

Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T

В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T.
Astera вчера в 17:35
Хоккей

Хет-трик Хартикайнена помог «Салавату» победить ЦСКА в матче КХЛ

"Салават Юлаев" на своем льду обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 09:04
Авто

«Волгу» на базе Lexus GS300 продают за 800 тысяч рублей

«Волгу» на основе Lexus GS300 предлагают купить за 800 тысяч рублей.
Дни24 03:23
Армия и оружие

Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны

Власти Ирака приступили к созданию механизма вывода иностранных войск из страны, сообщил пресс-секретарь командующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф, передает «Аль-Джазира».
РБК 06:46
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Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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