Энергетика
Вести ФМЦена нефти Brent превысила 70 долларов за баррель
Цена нефти Brent в понедельник утром превысила 70 долларов за баррель. Это произошло впервые с мая прошлого года. Однако в данный момент рост замедлился.
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с чего всё началось
По ходу торгов в Лондоне стоимость барреля Brent около 4:15 мск достигала отметки в $70,16, что на 2,08% выше показателя предыдущего торгового дня, следует из данных Investing.com.РБКвчера в 20:46
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Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Армия и оружие
Иран готовит удар по военным объектам США
Советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Хосейн Дехган заявил, что Тегеран нанесет удар по американским военным объектам в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Общество
Умер боровшийся с раком российский онколог Андрей Павленко
Футбол
«Рубин» перехватил полузащитника Макарова у ЦСКА
Казанский "Рубин" объявил о переходе полузащитника "Нефтехимика" Дениса Макарова.
Происшествия
В Тюменской области два человека погибли в ДТП с автобусом
В автобусе, который следовал из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика.
Общество
Минюст запланировал скорректировать брачный возраст в России
Согласно документу, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса России и статью 26 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» в «части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста 18 лет, вступать в брак».
Шоу-бизнес
Речь Питта на церемонии «Золотой глобус» расстроила Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон что-то очень сильно расстроило во время речи Брэда Питта на церемонии вручения премии «Золотой глобус».
Общество
Жириновский раздал деньги «крепостным и холопам» на Красной площади
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги.
Армия и оружие
Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
Армия и оружие
NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
Политика
МИД РФ призвал спасти ядерную сделку с Ираном
МИД России призывал мировые державы, подписавшие в 2016 году с Ираном Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД), создать условия для возвращения к его реализации.
Общество
Россиянам собираются повысить зарплату
Среди компаний с российским капиталом пересмотреть зарплату в сторону повышения собираются около 80 процентов, а среди компаний с иностранным капиталом — примерно 90 процентов, пишет "Российская газета" со ссылкой на сервис по подбору персонала и поиска работы HH.ru.
Религия
Украинские раскольники захватили церковь под Ивано-Франковском
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили православный храм в селе Грынява Ивано-Франковской области Украины.
Экономика
Цены на золото и палладий обновили рекорды
Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию.
Происшествия
Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой
Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".
Гаджеты
Nokia возродит еще один легендарный кнопочный телефон
В компании анонсировали возрождение еще одной модели и уже известно, что это будет не смартфон, а именно кнопочный телефон.
Армия и оружие
Советский МиГ-25 назвали «королем скорости» в Японии
Японский военный аналитик Мори Кэнтаро рассказал об истребителе МиГ-25, назвав его "самым быстрым в мире", передает РИА "Новости".
Экономика
Банки станут чаще отказывать россиянам в получении кредита
Количество отказов от банков в получении потребительского кредита начало расти еще в прошлом году.
Общество
Telegram не станет контролировать блокчейн-платформу TON
Накануне Telegram опубликовал правила криптовалютного кошелька Grams, где сообщил, что проводимые транзакции будут проверяться и записываться в блокчейне, при этом Telegram не будет контролировать блокчейн-платформу TON и поэтому не сможет гарантировать подтверждение транзакций.
Хоккей
«Матч ТВ» вместо ЧМ-2020 показал финал-2011
Накануне «Матч ТВ» параллельно с финалом молодёжного ЧМ по хоккею, который шёл по Первому каналу, показал повтор игры девятилетней давности, когда Россия одержала победу.
Фигурное катание
Авербух рассказал о гонорарах фигуристов за участие в ледовых шоу
Призер Олимпийских игр и хореограф в фигурном катании Илья Авербух рассказал о том, сколько фигуристы получают за участие в ледовых шоу.
Экономика
В Минске хотят отказаться от доллара в расчетах за газ
Правительство и Нацбанк Белоруссии предложили отказаться от расчетов за природный газ в иностранной валюте на территории страны, говорится в Стратегии повышения доверия к нацвалюте.
Гаджеты
Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T
В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T.
Хоккей
Хет-трик Хартикайнена помог «Салавату» победить ЦСКА в матче КХЛ
"Салават Юлаев" на своем льду обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Авто
«Волгу» на базе Lexus GS300 продают за 800 тысяч рублей
«Волгу» на основе Lexus GS300 предлагают купить за 800 тысяч рублей.
Армия и оружие
Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны
Власти Ирака приступили к созданию механизма вывода иностранных войск из страны, сообщил пресс-секретарь командующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф, передает «Аль-Джазира».