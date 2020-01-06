с чего всё началось

Цена нефти Brent в понедельник утром превысила 70 долларов за баррель. Это произошло впервые с мая прошлого года. Однако в данный момент рост замедлился.

Политика Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.

Армия и оружие Иран готовит удар по военным объектам США Советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Хосейн Дехган заявил, что Тегеран нанесет удар по американским военным объектам в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Общество Минюст запланировал скорректировать брачный возраст в России Согласно документу, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса России и статью 26 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» в «части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста 18 лет, вступать в брак».

Армия и оружие Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.

Армия и оружие NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.

Политика МИД РФ призвал спасти ядерную сделку с Ираном МИД России призывал мировые державы, подписавшие в 2016 году с Ираном Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД), создать условия для возвращения к его реализации.

Общество Россиянам собираются повысить зарплату Среди компаний с российским капиталом пересмотреть зарплату в сторону повышения собираются около 80 процентов, а среди компаний с иностранным капиталом — примерно 90 процентов, пишет "Российская газета" со ссылкой на сервис по подбору персонала и поиска работы HH.ru.

Гаджеты Nokia возродит еще один легендарный кнопочный телефон В компании анонсировали возрождение еще одной модели и уже известно, что это будет не смартфон, а именно кнопочный телефон.

Общество Telegram не станет контролировать блокчейн-платформу TON Накануне Telegram опубликовал правила криптовалютного кошелька Grams, где сообщил, что проводимые транзакции будут проверяться и записываться в блокчейне, при этом Telegram не будет контролировать блокчейн-платформу TON и поэтому не сможет гарантировать подтверждение транзакций.

Хоккей «Матч ТВ» вместо ЧМ-2020 показал финал-2011 Накануне «Матч ТВ» параллельно с финалом молодёжного ЧМ по хоккею, который шёл по Первому каналу, показал повтор игры девятилетней давности, когда Россия одержала победу.