Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВНефть Brent поднялась выше $70 на фоне напряжения на Ближнем Востоке

Баррель нефти Brent первые поднялся выше 70 долларов с 22 мая 2019 года. Согласно данным лондонской биржи ICE, по итогам торгов стоимость фьючерса Brent с поставкой в марте преодолела отметку в 70 долларов за баррель.
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с чего всё началось
По ходу торгов в Лондоне стоимость барреля Brent около 4:15 мск достигала отметки в $70,16, что на 2,08% выше показателя предыдущего торгового дня, следует из данных Investing.com
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