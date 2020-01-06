с чего всё началось

Баррель нефти Brent первые поднялся выше 70 долларов с 22 мая 2019 года. Согласно данным лондонской биржи ICE, по итогам торгов стоимость фьючерса Brent с поставкой в марте преодолела отметку в 70 долларов за баррель.

Нефть Brent поднялась выше $70 на фоне напряжения на Ближнем Востоке

Армия и оружие WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Гаджеты CES 2020: Seagate показала, как работать с данными Как сообщили в компании, Lyve Drive Mobile System представляет собой набор модульных решений для легкого, защищенного и эффективного управления данными, созданный с целью ускорения работы глобальных цифровых систем.

Политика Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа в адрес Ирака Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы немецкого МИД Хайко Мааса о «не очень полезных» угрозах президента США ввести санкции против Ирака.

Космос «Hubble» сфотографировал гигантскую спиральную галактику Используя космический телескоп «Hubble», астрономы получили снимок крупнейшей спиральной галактики в локальной Вселенной, которая в 2,5 раза превосходит по размеру Млечный Путь и содержит более триллиона звезд.

Политика Иран отказался выполнять условия ядерной сделки Ранее в декабре 2019 года в МИД Ирана предупредили о проработке нового сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, уточняет RT.

Общество В России в 2020 году увеличатся декретные и больничные выплаты Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 года составит 322 191 рубль или 69 тыс. рублей в месяц по сравнению с 64,5 тыс. в прошлом году.

Экономика Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения В этом году федеральный бюджет профинансирует работы на 35,5 миллиардов рублей, в 2021 году - еще на 29,54 миллиарда и в 2022 году - на 30,5 миллиардов рублей.

Здоровье Законопроект о посмертном донорстве обсудят в Госдуме В новом году Госдума может рассмотреть законопроект, который закрепляет в России понятие презумпции согласия на посмертное донорство органов.

Здоровье В Тульской области более 2500 человек заболели гриппом и ОРВИ За прошедшую праздничную неделю с 30 декабря 2019 по 5 января 2020 в Туле и области более 2500 человек заболело гриппом и ОРВИ, однако это ниже эпидемического порога и заболеваемости предыдущей недели на 43%.