Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года во время торгов на лондонской бирже ICE подорожали на 4,9% до отметки в $34,09 за баррель. В последний раз цена эталонной смеси находилась выше уровня $34 9 апреля 2020 года. WTI растёт на 6,4% — до $31,4 за «бочку».

Стоимость нефти Brent превысила отметку в $34 за баррель

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