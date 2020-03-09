Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%.

Стоимость нефти Brent при открытии торгов рухнула на 30%

Политика Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.

Общество Брата и племянника короля Саудовской Аравии обвинили в госизмене Брата и племянника короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда задержали в пятницу по обвинениям в государственной измене, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Политика Замгенпрокурора Украины возглавил следственную группу по делу MH17 Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов стал главой международной следственной группы, которая расследует дело о крушении Boeing 777 в Донецкой области.

Политика Бывший украинский шпион заявил, что война за Донбасс проиграна Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу в парижской мечети Неизвестный открыл стрельбу на территории мечети на северо-востоке Парижа вечером в воскресенье, один человек получил ранения, сообщает телеканал BFMTV.

Здоровье Единая система менеджмента качества появится во всех больницах России Единая система менеджмента качества будет постепенно внедрятся во всех медучреждениях России, а внутренние процессы в больницах будут оцифрованы с целью обеспечить пациентам качественную и безопасную медицинскую помощь.

Общество Юморист Семен Слепаков записал провокационную песню к 8 Марта Российский юморист, продюсер и сценарист Семен Слепаков записал к 8 Марта песню, в которой высмеял инцидент с фитнес-тренером Яной Даньковой, накричавшей на таксиста в Подмосковье.

Спорт Большунов победил в лыжном марафоне в Норвегии Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Осло.

Армия и оружие На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери Сегодня на Донбассе выстрелом из противотанкового ракетного комплекса был подбит грузовой автомобиль одного из подразделений т. н. Объединенных сил, который двигался к позициям украинских оккупантов.

Общество Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.

Общество В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.

Общество Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Гаджеты Huawei ожидает резкого падения продаж смартфонов из-за ограничений США По данным источников ресурса The Information, в связи запретом США на сотрудничество с Google и другими американскими фирмами, Huawei прогнозирует падение продаж смартфонов в этом году на 20 %.

Общество В Орегоне ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун объявила о введении режима чрезвычайной ситуации на фоне опасений касательно распространения нового коронавируса.

Космос Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance В Twitter NASA опубликовано представление марсохода. Он называет себя и рассказывает о задачах своей миссии.