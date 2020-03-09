Энергетика
ВедомостиСтоимость нефти Brent при открытии торгов рухнула на 30%
Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%.
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Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Общество
Брата и племянника короля Саудовской Аравии обвинили в госизмене
Брата и племянника короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда задержали в пятницу по обвинениям в государственной измене, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Общество
Малышева рассказала о своих сыновьях, которые перебрались в США
Политика
Замгенпрокурора Украины возглавил следственную группу по делу MH17
Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов стал главой международной следственной группы, которая расследует дело о крушении Boeing 777 в Донецкой области.
Политика
Бывший украинский шпион заявил, что война за Донбасс проиграна
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в парижской мечети
Неизвестный открыл стрельбу на территории мечети на северо-востоке Парижа вечером в воскресенье, один человек получил ранения, сообщает телеканал BFMTV.
Здоровье
Единая система менеджмента качества появится во всех больницах России
Единая система менеджмента качества будет постепенно внедрятся во всех медучреждениях России, а внутренние процессы в больницах будут оцифрованы с целью обеспечить пациентам качественную и безопасную медицинскую помощь.
Футбол
Гвардиола считает, что «Манчестер Сити» сыграл неплохо в матче с «МЮ»
Наставник гостей согласился, что его подопечным могли бы сыграть и получше, тогда они бы выиграли со счетом 5:0. Гвардиола отдал должное «МЮ», который подошел к дерби в надлежащих кондициях.
Общество
Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса
Италия заняла первое место по смертности от коронавируса.
Общество
Юморист Семен Слепаков записал провокационную песню к 8 Марта
Российский юморист, продюсер и сценарист Семен Слепаков записал к 8 Марта песню, в которой высмеял инцидент с фитнес-тренером Яной Даньковой, накричавшей на таксиста в Подмосковье.
Футбол
«Ювентус» обыграл «Интер» при пустых трибунах
Энергетика
«Лукойл» оценил потери России от разрыва сделки с ОПЕК
В компании уверены, что ежедневно Россия теряет от $100 до $150 млн. "Лукойл" оценил потери России от разрыва сделки с ОПЕК.
Спорт
Большунов победил в лыжном марафоне в Норвегии
Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Осло.
Космос
Частная компания из России планирует отправить в космос пять спутников
Частная компания "Спутникс" из России планирует отправить в космос пять спутников.
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери
Сегодня на Донбассе выстрелом из противотанкового ракетного комплекса был подбит грузовой автомобиль одного из подразделений т. н. Объединенных сил, который двигался к позициям украинских оккупантов.
Музыка
В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения
Общество
Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию
Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
Политика
Немецкие экологи выступили против строительства «Северного потока-2»
Немецкое Общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2», пишет RT.
Общество
В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.
Футбол
Футболисты в Италии грозят забастовкой, если не остановят чемпионат
Итальянские футболисты выразили готовность объявить забастовку, если чемпионат Италии не будет приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
В России выявили три новых случая заражения коронавирусом
В России за последние сутки зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Общество
Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Гаджеты
Huawei ожидает резкого падения продаж смартфонов из-за ограничений США
По данным источников ресурса The Information, в связи запретом США на сотрудничество с Google и другими американскими фирмами, Huawei прогнозирует падение продаж смартфонов в этом году на 20 %.
Общество
В Орегоне ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун объявила о введении режима чрезвычайной ситуации на фоне опасений касательно распространения нового коронавируса.
Космос
Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance
В Twitter NASA опубликовано представление марсохода. Он называет себя и рассказывает о задачах своей миссии.
Общество
Заявление Маска о тупой панике из-за коронавируса назвали тупым
Ранее в марте Маск назвал панику из-за коронавируса тупой.
Происшествия
Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи
Космос
Суперкомпьютер назвал «строителей» Млечного Пути
Энергетика
Акции Saudi Aramco упали ниже уровня IPO после развала сделки ОПЕК
Стоимость акций нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на фоне разрыва соглашения ОПЕК впервые упала ниже уровня IPO, следует из данных торгов.
Наука
Низкоуглеводная диета поможет предотвратить возрастные изменения мозга
Чтобы лучше понять, как диета влияет на старение мозга, исследовательская группа сосредоточилась на возрастном периоде, в течение которого профилактика может быть наиболее эффективной.