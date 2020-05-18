Энергетика
RT на русскомЦена на нефть марки WTI превысила $30
Как уточняет РИА Новости, цена на нефть марки WTI превысила $30 впервые с 17 марта. В то же время, как передаёт ТАСС со ссылкой на данные торгов биржи ICE в Лондоне, стоимость фьючерсов нефти марки Brent с поставкой в июле поднялась на 1,6% — до $33,02 за баррель.
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с чего всё началось
На 02:03 мск баррель Brent стоил 33,36 доллара, что на 1,61% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Последний раз цена преодолевала отметку в 33 доллара 13 апреля. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 2,85%, до 30,36 доллара.РИА Новости03:39
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Комментарии
Общество
В Татарстане открываются фитнес-центры и музеи
С 18 мая в Татарстане начнут работать музеи, фитнес-центры и плавательные бассейны. Об этом говорится в постановлении Кабмина РТ.
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Общество
Столичные школьники получили итоговые оценки
Как уточнила заммэра Москвы Анастасия Ракова, оценки выставили 15 мая.
ТАСС 02:26
Общество
Более 90 заражённых COVID-19 скончались в России за сутки
За последние сутки в России умер 91 человек из числа заражённых коронавирусом. 77 летальных исходов приходятся на долю Москвы.
News.ru 03:49
Политика
В МИД Украины прокомментировали переговоры Козака в Берлине
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Козак прибыл 13 мая с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению германской стороны для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также для встречи с помощником по внешнеполитическим вопросам канцлера ФРГ Ангелы Меркель Яном Хеккером.
РИА Новости 03:47
Общество
В РФ подтверждено 9 709 новых случаев коронавирусной инфекции
За последние сутки в России выявили 9 709 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, сообщает Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.
Москва 24 вчера в 03:35
Шоу-бизнес
Любовь Успенская считает свою дочь предательницей
66-летняя певица не может простить свою дочь, считая, что Татьяна ее оклеветала.
Uznayvse.ru вчера в 18:20
Общество
В России выявили 8926 новых случаев заражения коронавирусом
Суточный прирост новых случаев коронавируса в РФ опустился ниже 9 тысяч и составил 8 926, общее число - 290 678, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
РИА Новости 03:36
Технологии
Microsoft начала раскрывать секреты новой версии Windows 10
Компания Microsoft стала раскрывать секреты новой версии Windows 10.
Дни24 вчера в 02:48
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Здоровье
В Московской области примерно две тысячи медиков заразились SARS-CoV-2
Красногорск, 18 мая 2020, 08:17 — REGNUM Примерно у двух тысяч медиков Подмосковья выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией, и 16 человек скончались от COVID-19.
REGNUM 01:17
Происшествия
На Кубани подтверждено более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 16 мая 2020, 12:40 — REGNUM 92 новых носителя коронавируса выявлено за последние сутки на территории Краснодарского края, об этом сообщил 16 мая региональный оперштаб.
REGNUM 16 мая в 05:40
Общество
Еще у 279 нижегородцев подтвердили COVID-19
За сутки в Нижегородской области подтвердили 279 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе РФ.
Коммерсантъ Нижний Новгород 03:46
Армия и оружие
В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом
Коммерсантъ 02:06
Общество
Роспотребнадзор: рост распространения коронавируса остановлен
Динамика распространения коронавируса в России стабилизировалась.
ПолитРоссия вчера в 10:58
Здоровье
10 новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области
17 мая в Амурской области подтверждено 10 новых случаев коронавируса: шесть - в Благовещенске, один - в Тынде и три - в Свободном.
Телепорт вчера в 03:11
Общество
Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли
Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится.
РБК вчера в 22:30
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета 16 мая в 07:13
Общество
Россияне подали заявления на коронавирусные выплаты для 10 млн детей
В Минкомсвязи напомнили, что выплаты в 10 тысяч рублей рассчитаны на детей от трех до 16 лет, имеющих российское гражданство.
Телеканал 360° 03:17
Общество
Forbes перечислил самые недооцененные города России
Газета.Ru вчера в 22:43
Наука
Для костной реконструкции были разработаны новые материалы
Группе российских ученых удалось на основе фосфатов кальция и магния, которые применяются в стоматологии, реконструктивной хирургии и ортопедии, создать новые костные цементы.
Rusargument вчера в 15:14
Происшествия
На востоке Москвы пассажир избил таксиста и уехал на его машине
На востоке Москвы мужчина в ходе конфликта с водителем такси избил его, после чего сел за руль машины и скрылся.
РБК 03:32
Происшествия
В Екатеринбурге в следственном изоляторе ввели карантин
Екатеринбург, 18 мая 2020, 10:24 — REGNUM В следственном изоляторе № 1 города Екатеринбурга введён карантин, из-за выявленного у сотрудника СИЗО нового вирусного заболевания.
REGNUM 03:24
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Общество
Вильфанд объяснил причину холодов в центральной части России
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о причине продолжительных холодов в центральной части страны.
RT на русском 03:10
Шоу-бизнес
Любовь Успенская сообщила о смерти её близких от коронавируса
Общаясь с поклонниками, певица призвала их серьёзно относиться к ситуации с распространением COVID-19 и не считать, что эта инфекция — выдумка.
Говорит Москва вчера в 10:18
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
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Наука
Молодые стволовые клетки лучше всего подошли для лечения сердца
Российские ученые обнаружили, что поврежденная сердечная ткань восстанавливается лучше, если для ее «ремонта» использовать сравнительно молодые стволовые клетки возрастом в 15-28 дней.
TV BRICS 16 мая в 08:24
Общество
В Крыму за сутки умерли три пациентки с коронавирусом
Три женщины с подтвержденным коронавирусом, имевшие хронические заболевания, умерли за последние сутки в Крыму.
ТАСС 03:50
Фигурное катание
Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости вчера в 08:26