На 02:03 мск баррель Brent стоил 33,36 доллара, что на 1,61% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Последний раз цена преодолевала отметку в 33 доллара 13 апреля. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 2,85%, до 30,36 доллара.

с чего всё началось

Как уточняет РИА Новости, цена на нефть марки WTI превысила $30 впервые с 17 марта. В то же время, как передаёт ТАСС со ссылкой на данные торгов биржи ICE в Лондоне, стоимость фьючерсов нефти марки Brent с поставкой в июле поднялась на 1,6% — до $33,02 за баррель.

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