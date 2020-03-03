Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксBrent подорожала до $51,8 за баррель

К 8:11 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,66 (на 1,29%) до $51,79 за баррель. Днем ранее контракт подешевел на $0,73 (на 1,41%), до $51,13 за баррель.
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Brent подорожала до $51,8 за баррель

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