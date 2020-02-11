Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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Происшествия
В Петербурге пациентка инфекционной больницы сбежала из изобокса
Несогласная с двухнедельным карантином петербурженка взломала замок и сбежала из Боткинской больницы.
Политика
Зюганов заявил, что КПРФ не против бога в Конституции РФ
Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что члены партии ничего не имеют против бога в Конституции РФ.
Политика
Зеленский уволил главу своего офиса Богдана
Украинский президент Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и выбрал на это место нового человека, сообщает ТСН.
Происшествия
В Вольске вынесли приговор экс-полицейским, избившим до смерти мужчину
Вольский районный суд признал виновными двух бывших сотрудников полиции в том, что они до смерти избили задержанного в сентябре 2019 года в Саратовской области.
Шоу-бизнес
Мила Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
Голливудская атриса с русскими корнями Мила Йовович сообщила, что ее новорожденная дочь страдает от тяжелой формы желтухи.
Общество
Бесплатные сайты для россиян обойдутся в 150 миллиардов рублей в год
По оценке комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям, бесплатный доступ к некоторым сайтам может обойтись компаниям более чем в 150 миллиардов рублей в год.
Кино
Стали известны лауреаты премии «Оскар»-2020
В ночь на 10 февраля в кинотеатре «Долби» (Dolby Theatre at the Hollywood & Highland Center) в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения 92-й премии Американской киноакадемии «Оскар»-2020.
Общество
Гендиректор ГТРК Камчатки рассказал, что будет со смеявшейся ведущей
Руководство ГТРК «Камчатка» не намерено увольнять ведущую Александру Новикову, которая рассмеялась при чтении новости об индексации пособий льготникам.
Здоровье
В Тюмени выписали из больницы студентку, у которой нашли коронавирус
Китайскую студентку, у которой ранее нашли коронавирус, выписали из тюменской больницы, сообщила директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова.
Политика
Зеленский рассказал о достижении взаимопонимания с Путиным по Донбассу
По словам главы Украины, Владимир Путин понимает, что нужно закончить войну на Донбассе.
Общество
Верховный суд предложил передать присяжным дела предпринимателей
«Учитывая, что суды России имеют достаточный опыт рассмотрения дел с участием присяжных заседателей, считаю возможным распространить эту процедуру на рассмотрение уголовных дел по всем особо тяжким преступлениям и преступлениям в сфере предпринимательской деятельности, в материалах дела которых отсутствуют сведения, составляющие гостайну», — отметил Лебедев.
Общество
Билл Гейтс купил первую в мире водородную яхту за $645 млн
Обновлено 22:53: Создатель первой водородной яхты опроверг продажу судна Биллу Гейтсу.
Энергетика
Сечин доложил Путину об итогах работы «Роснефти»
В Кремле Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.
Экономика
Банк ВТБ опустил ставку по ипотеке ниже 8%
Минимальная ставка банка ВТБ по ипотеке снижена до 7,9% годовых с 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Политика
В Кремле Козака назвали куратором по Украине
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, кто в кремлевской администрации теперь отвечает за политику в отношении Украины.
Шоу-бизнес
Старший внук Елизаветы II разводится с женой
Старший внук британской королевы Елизаветы II Питер Филлипс объявил о разводе с женой, с которой прожил 12 лет.
Экономика
В России собираются резко снизить страховые взносы
Правительство может вернуться к идее снижения страховых взносов с работодателей. Ставку могут снизить с 30% до 23-25%.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал Сирии расплату за нападение на турецких военных
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сирийское правительство поплатится за обстрел турецких сил в Идлибе, передает ТАСС.
Культура
Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»
Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Экономика
Директор «Нафтогаза» пожаловался на задержку выплаты премии
Исполнительный директор НАК «НАфтогаз» Юрий Витренко обратился к председателю компании Андрею Коболеву в связи с невыплатой премии за «победу» над Газпромом.
Общество
Шарапова пришла на вечеринку «Оскара» в прозрачном платье
Российская теннисистка Мария Шарапова пришла на вечеринку по случаю вручения премии американской киноакадемии «Оскар» в откровенном прозрачном платье.
Общество
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях
Россиян в феврале и марте ждут длинные выходные в связи с праздниками, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
Общество
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
"Именно поэтому - сегодня хотел вам сообщить первым новость - я решил лично возглавить правительственную комиссию по вопросам развития малого и среднего предпринимательства", - сказал Мишустин.
Происшествия
Медбрат из Перми признался в авторстве постов об убийстве ветеранов
Медбрат одной из больниц в Перми признался, что является автором скандальных публикаций об убийстве пациентов-ветеранов.
Авто
Nikola представила электропикап Badger с запасом хода 960 км
Только на одной электротяге Badger проедет 483 км. Длина новинки составляет 5 900 мм и в нем смогут разместиться 5 пассажиров.
Общество
Савченко искупалась в Северном Ледовитом океане
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.