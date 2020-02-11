Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 10 февраля.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Цены на нефть продолжают падать. Выдержит ли бюджет России?

LentaChel.ru01:40

Мировые цены на нефть в ходе торгов растут

RT на русском00:27

Нефть перешла к росту после обвала накануне

Московский Комсомолец00:59

Для устойчивого восстановления нефти мало факторов

REGNUM05:06

Рост котировок Brent и WTI ускорился

Росбалт06:26

Рост цен на нефть ускорился до 1,5% на ослаблении опасений вокруг коронавируса

ПРАЙМ05:26

Brent подешевела до $54,39 за баррель

Интерфаксвчера в 00:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 07:32, Ашберн
Происшествия

В Петербурге пациентка инфекционной больницы сбежала из изобокса

Несогласная с двухнедельным карантином петербурженка взломала замок и сбежала из Боткинской больницы.
АБН 06:42
Политика

Зюганов заявил, что КПРФ не против бога в Конституции РФ

Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что члены партии ничего не имеют против бога в Конституции РФ.
Политика Сегодня 07:10
Политика

Зеленский уволил главу своего офиса Богдана

Украинский президент Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и выбрал на это место нового человека, сообщает ТСН.
Газета.Ru 04:53
Происшествия

В Вольске вынесли приговор экс-полицейским, избившим до смерти мужчину

Вольский районный суд признал виновными двух бывших сотрудников полиции в том, что они до смерти избили задержанного в сентябре 2019 года в Саратовской области.
ТАСС 07:00
Шоу-бизнес

Мила Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери

Голливудская атриса с русскими корнями Мила Йовович сообщила, что ее новорожденная дочь страдает от тяжелой формы желтухи.
ФАН 03:25
Общество

Бесплатные сайты для россиян обойдутся в 150 миллиардов рублей в год

По оценке комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям, бесплатный доступ к некоторым сайтам может обойтись компаниям более чем в 150 миллиардов рублей в год.
Lenta.ru 06:10
Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с учеником

Известия 03:50
Кино

Стали известны лауреаты премии «Оскар»-2020

В ночь на 10 февраля в кинотеатре «Долби» (Dolby Theatre at the Hollywood & Highland Center) в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения 92-й премии Американской киноакадемии «Оскар»-2020.
Собака.ru 09 февраля в 23:27
Общество

Гендиректор ГТРК Камчатки рассказал, что будет со смеявшейся ведущей

Руководство ГТРК «Камчатка» не намерено увольнять ведущую Александру Новикову, которая рассмеялась при чтении новости об индексации пособий льготникам.
REGNUM 02:55
Здоровье

В Тюмени выписали из больницы студентку, у которой нашли коронавирус

Китайскую студентку, у которой ранее нашли коронавирус, выписали из тюменской больницы, сообщила директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова.
РИА Новости 06:42
Политика

Зеленский рассказал о достижении взаимопонимания с Путиным по Донбассу

По словам главы Украины, Владимир Путин понимает, что нужно закончить войну на Донбассе.
Профиль 07:19
Общество

Верховный суд предложил передать присяжным дела предпринимателей

«Учитывая, что суды России имеют достаточный опыт рассмотрения дел с участием присяжных заседателей, считаю возможным распространить эту процедуру на рассмотрение уголовных дел по всем особо тяжким преступлениям и преступлениям в сфере предпринимательской деятельности, в материалах дела которых отсутствуют сведения, составляющие гостайну», — отметил Лебедев.
РБК 07:15
Общество

Билл Гейтс купил первую в мире водородную яхту за $645 млн

Обновлено 22:53: Создатель первой водородной яхты опроверг продажу судна Биллу Гейтсу.
The GEEK вчера в 08:25
Энергетика

Сечин доложил Путину об итогах работы «Роснефти»

В Кремле Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.
ТВ Центр 06:41
Экономика

Банк ВТБ опустил ставку по ипотеке ниже 8%

Минимальная ставка банка ВТБ по ипотеке снижена до 7,9% годовых с 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба банка.
REGNUM 03:10
Политика

В Кремле Козака назвали куратором по Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, кто в кремлевской администрации теперь отвечает за политику в отношении Украины.
РИА Новости 05:15
Шоу-бизнес

Старший внук Елизаветы II разводится с женой

Старший внук британской королевы Елизаветы II Питер Филлипс объявил о разводе с женой, с которой прожил 12 лет.
Вести.Ru 05:40
Экономика

В России собираются резко снизить страховые взносы

Правительство может вернуться к идее снижения страховых взносов с работодателей. Ставку могут снизить с 30% до 23-25%.
Газета.Ru 04:48
Армия и оружие

Эрдоган пообещал Сирии расплату за нападение на турецких военных

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сирийское правительство поплатится за обстрел турецких сил в Идлибе, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:08
Культура

Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»

Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Газета.Ru 01:42
Экономика

Директор «Нафтогаза» пожаловался на задержку выплаты премии

Исполнительный директор НАК «НАфтогаз» Юрий Витренко обратился к председателю компании Андрею Коболеву в связи с невыплатой премии за «победу» над Газпромом.
REGNUM 03:29
Общество

Шарапова пришла на вечеринку «Оскара» в прозрачном платье

Российская теннисистка Мария Шарапова пришла на вечеринку по случаю вручения премии американской киноакадемии «Оскар» в откровенном прозрачном платье.
ФАН вчера в 22:14
Космос

В Солнечной системе обнаружили космический «мяч для гольфа»

МИР 24 01:49
Общество

Производитель прокомментировал взрыв докторской колбасы

Lenta.ru 07:23
Общество

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях

Россиян в феврале и марте ждут длинные выходные в связи с праздниками, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
RT на русском 02:31
Общество

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

"Именно поэтому - сегодня хотел вам сообщить первым новость - я решил лично возглавить правительственную комиссию по вопросам развития малого и среднего предпринимательства", - сказал Мишустин.
ТАСС 06:31
Происшествия

Медбрат из Перми признался в авторстве постов об убийстве ветеранов

Медбрат одной из больниц в Перми признался, что является автором скандальных публикаций об убийстве пациентов-ветеранов.
Известия 06:36
Авто

Nikola представила электропикап Badger с запасом хода 960 км

Только на одной электротяге Badger проедет 483 км. Длина новинки составляет 5 900 мм и в нем смогут разместиться 5 пассажиров.
Tvoe-avto.com 05:19
Общество

Савченко искупалась в Северном Ледовитом океане

Rusvesna.su 05:45
Общество

Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»

Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
REGNUM 03:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное