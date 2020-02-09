Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 10 февраля.

Общество МВД РФ предложило фиксировать техосмотр на видео В МВД России разработали правила ведения единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИСТО), сообщили в пресс-службе ведомства во вторник.

Происшествия В Москве задержан «гостиничный насильник» По данным СК, в августе прошлого года мужчина познакомился с девушкой в соцсетях, пригласил ее на встречу в холл гостиницы и затем обманом заманил в комнату.

Футбол Алексей Еременко возглавил юрмальский «Спартак» Бывший полузащитник сборной Финляндии Алексей Еременко назначен главным тренером юрмальского "Спартака", сообщается в микроблоге латвийского футбольного клуба в Twitter.

Здоровье В челябинских школах продлили карантин Во вторник, 11 февраля, в Челябинске состоялось заседание штаба по гриппу, на котором приняли решение продлить общегородской карантин.

Экономика Греф объявил о переходе Голодец в Сбербанк Наблюдательный совет Сбербанка одобрил ее переход на эту должность, рассказал журналистам по итогам заседания совета глава Сбербанка Герман Греф, передает корреспондент РБК.

Армия и оружие США обеспокоены маневрами двух российских спутников Генерал Джон Рэймонд, командующий Космическими силами США, сообщил, что российский космический аппарат начал маневрировать в направлении американского спутника вскоре после запуска на орбиту в ноябре.

Политика Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.

Здоровье Заболевшую коронавирусом студентку выписали после лечения в Тюмени Студентка из Китая, у которой в декабре диагностировали коронавирус нового типа, выписана из больницы в Тюмени, сообщает ТАСС со ссылкой на главу областного департамента здравоохранения Инну Куликову.

Общество Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы» Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.

Общество Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети» В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.

Шоу-бизнес Старший внук Елизаветы II разводится с женой Старший внук британской королевы Елизаветы II Питер Филлипс объявил о разводе с женой, с которой прожил 12 лет.

Политика В Великом Новгороде ожидают Михаила Мишустина Нового председателя правительства страны Михаила Мишустина и нового министра здравоохранения страны Михаила Мурашко ожидают сегодня, 11 февраля, с рабочим визитом в Великом Новгороде.