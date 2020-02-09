Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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Неожиданная угроза для власти Путина. Падение цен на нефть может иметь роковые последствия
LentaChel.ru09 февраля в 14:02
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 07:39, Ашберн
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