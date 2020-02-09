Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 10 февраля.
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Мировые цены на нефть в ходе торгов растут

RT на русском00:27

Нефть перешла к росту после обвала накануне

Московский Комсомолец00:59

Для устойчивого восстановления нефти мало факторов

REGNUM05:06

Рост котировок Brent и WTI ускорился

Росбалт06:26

Рост цен на нефть ускорился до 1,5% на ослаблении опасений вокруг коронавируса

ПРАЙМ05:26

Brent подешевела до $54,39 за баррель

Интерфаксвчера в 00:54

Неожиданная угроза для власти Путина. Падение цен на нефть может иметь роковые последствия

LentaChel.ru09 февраля в 14:02
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Армия и оружие

В Идлибе сбили вертолет сирийской армии

РИА Новости 06:47
Общество

МВД РФ предложило фиксировать техосмотр на видео

В МВД России разработали правила ведения единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИСТО), сообщили в пресс-службе ведомства во вторник.
Интерфакс 05:57
Культура

Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян

Дебютную программу вела первая из них, она была посвящена нашумевшей истории сестер Хачатурян.
Peterburg2.ru вчера в 18:28
Происшествия

Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова

Интерфакс вчера в 07:48
Происшествия

В Москве задержан «гостиничный насильник»

По данным СК, в августе прошлого года мужчина познакомился с девушкой в соцсетях, пригласил ее на встречу в холл гостиницы и затем обманом заманил в комнату.
Российская газета 07:24
Фигурное катание

Татьяна Волосожар и Максим Траньков вновь хотят стать родителями

Напомним, 16 февраля 2017 года у двукратных олимпийских чемпионов Татьяны Волосожар и Максима Транькова родилась дочь .
Летидор 02:10
Футбол

Алексей Еременко возглавил юрмальский «Спартак»

Бывший полузащитник сборной Финляндии Алексей Еременко назначен главным тренером юрмальского "Спартака", сообщается в микроблоге латвийского футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости 05:30
Происшествия

В Петербурге пациентка инфекционной больницы сбежала из изобокса

Несогласная с двухнедельным карантином петербурженка взломала замок и сбежала из Боткинской больницы.
АБН 06:42
Политика

В Киеве заявили о намерении Зеленского прекратить конфликт в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский намерен прекратить вооружённый конфликт в Донбассе. Об этом заявил его помощник Андрей Ермак.
RT на русском вчера в 16:01
Происшествия

Учительницу в Астрахани заподозрили в сексе с учеником

Газета.Ru вчера в 15:58
Здоровье

В челябинских школах продлили карантин

Во вторник, 11 февраля, в Челябинске состоялось заседание штаба по гриппу, на котором приняли решение продлить общегородской карантин.
Южноуральская панорама 07:10
Экономика

Греф объявил о переходе Голодец в Сбербанк

Наблюдательный совет Сбербанка одобрил ее переход на эту должность, рассказал журналистам по итогам заседания совета глава Сбербанка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
РБК 07:34
Армия и оружие

США обеспокоены маневрами двух российских спутников

Генерал Джон Рэймонд, командующий Космическими силами США, сообщил, что российский космический аппарат начал маневрировать в направлении американского спутника вскоре после запуска на орбиту в ноябре.
Коммерсантъ вчера в 19:59
Происшествия

Полиция проверит сообщение о «выгуливании» девушки в Нижнем Новгороде

РИА Новости 05:37
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.
РБК 03:50
Гаджеты

Xiaomi официально раскрыла особенности 108-Мп камеры Xiaomi Mi 10

Основная камера в смартфоне будет на 108 Мп, и сегодня в социальной сети «Твиттер» был опубликован видеоролик, записанный на Xiaomi Mi 10.
Astera 05:42
Здоровье

Заболевшую коронавирусом студентку выписали после лечения в Тюмени

Студентка из Китая, у которой в декабре диагностировали коронавирус нового типа, выписана из больницы в Тюмени, сообщает ТАСС со ссылкой на главу областного департамента здравоохранения Инну Куликову.
Ведомости 06:42
Происшествия

Солист Кубанского казачьего хора погиб в ДТП под Краснодаром

Солист Кубанского казачьего хора Валерий Медведев погиб в автоаварии под Краснодаром, сообщили РИА Новости в пресс-службе ансамбля.
РИА Новости 04:24
Шоу-бизнес

Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю

По словам певицы, многие захотели "разрушить ее жизнь", узнав о скандале с дочерью Татьяной Плаксиной, после которого та уехала из России.
Московский Комсомолец вчера в 17:50
Игры

В Call of Duty: Modern Warfare стартовал новый сезон

Второй игровой сезон стартует сегодня, 11 февраля 2020 года. Геймеров ожидают новые оперативники, карта, игровые режимы и оружие.
REGNUM 01:26
Шоу-бизнес

Больной раком актрисе Евгении Симоновой удалили легкое

OAnews 04:50
Общество

Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»

Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
REGNUM 03:26
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 11:04
Футбол

Дортмундская «Боруссия» интересуется бывшим форвардом «Зари»

Бонавентуре перешел в Брюгге из луганской Зари летом 2017 года за 1,3 миллиона евро.
Советский спорт 07:27
Шоу-бизнес

Старший внук Елизаветы II разводится с женой

Старший внук британской королевы Елизаветы II Питер Филлипс объявил о разводе с женой, с которой прожил 12 лет.
Вести.Ru 05:40
Общество

В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль

В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
РИА Новости 02:52
Политика

В Великом Новгороде ожидают Михаила Мишустина

Нового председателя правительства страны Михаила Мишустина и нового министра здравоохранения страны Михаила Мурашко ожидают сегодня, 11 февраля, с рабочим визитом в Великом Новгороде.
Генплан Великого Новгорода 03:34
Политика

В Кремле Козака назвали куратором по Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, кто в кремлевской администрации теперь отвечает за политику в отношении Украины.
РИА Новости 05:15
Хоккей

Кузнецов получил травму после силового приема в матче НХЛ

Российский нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов получил травму в матче регулярного чемпионата с "Нью-Йорк Айлендерс".
РИА Новости 02:12
Гаджеты

Инсайдер показал официальный трейлер линейки Samsung Galaxy S20

Piter.tv 03:50
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