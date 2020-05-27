Цена июльского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 4,9% на лондонской бирже ICE. Таким образом, её стоимость упала до $34,32 за баррель. Об этом говорят данные торгов на бирже.

Стоимость нефти Brent снизилась на лондонской бирже почти на 5%

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