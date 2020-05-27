Энергетика
News.ruСтоимость нефти Brent снизилась на лондонской бирже почти на 5%
Цена июльского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 4,9% на лондонской бирже ICE. Таким образом, её стоимость упала до $34,32 за баррель. Об этом говорят данные торгов на бирже.
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Нефть дорожает: Brent - $36,23 за баррель, WTI - $34,40
Агентство нефтегазовой информации26 мая в 01:21
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Общество
Названы самые уязвимые перед второй волной коронавируса регионы
Самые уязвимые субъекты назвал врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков, передает РИА Новости в четверг, 28 мая.
Lenta.ru 08:49
Общество
Собянин объявил о снятии ряда ограничений в Москве с 1 июня
С 1 июня начнут работать предприятия непродовольственной торговли. В них, по словам Собянина, заняты более 300 тысяч человек.
Российская газета вчера в 09:15
Общество
Россия предложила ВОЗ восемь возможных вакцин от коронавируса
Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин-кандидатов от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:01
Армия и оружие
Опубликованы кадры перехвата самолета-разведчика США российскими Су-35
Шестой флот ВМС США опубликовал в YouTube две видеозаписи, на которых российские истребители Су-35 перехватывают американский самолет-разведчик Poseidon P-8A.
Rambler News Service вчера в 02:49
Общество
Собянин: Пик распространения коронавируса в Москве пройден
Москва уже преодолела пик заражения коронавирусом. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Российская газета 10:21
Происшествия
В Москве задержали главреда «Медиазоны» и журналистов «Эха Москвы»
В Москве у здания ГУ МВД задержали главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, он проводил одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара, сообщается на сайте издания.
РБК 09:34
Происшествия
СК в Нижегородской области возбудил дело о фейке про коронавирус
В Нижегородской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту распространения заведомо ложной информации из-за публикации в Instagram ролика о ситуации с коронавирусной инфекцией.
Известия 10:03
Киберспорт
Epic Games Store продолжают бесплатно раздавать игры
Epic Games Store не является исключением, поэтому компания продолжает бесплатно раздавать игры.
Актуальные Новости 08:40
Общество
Власти подготовили правила для работы кинотеатров в условиях пандемии
Работа кинотеатров в России в условиях сохранения угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 может возобновиться в случае принятия соответствующего решения властями каждого отдельного региона.
РБК 04:39
Происшествия
Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения
Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
Известия 09:39
Экономика
В мае в России вырос спрос на ипотеку в новостройках
По данным руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга, который принял сегодня участие в конференции ОНФ «Доступность и качество жилья после пандемии», спрос на ипотеку в России на первичном рынке превысил достигнутый до пандемии уровень.
SM News 07:53
Общество
Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса
Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
REGNUM 02:39
Общество
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей С 1 июня заработают новые меры поддержки россиян в период распространения коронавируса.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Общество
Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму
Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru Комментируя содержащиеся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии требования, Аксёнов сообщил: "В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус — как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион".
REGNUM вчера в 14:52
Общество
Москвичи смогут отслеживать загруженность парков на mos.ru перед совершением прогулок
Немерюк подчеркнул, что во время прогулки необходимо ношение маски, при этом перчатки необязательны.
Эхо Москвы вчера в 15:45
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Тело ребенка нашли в реке, сообщили "РГ" в Следственном комитете по Псковской области. Эту девочку искали всем регионом.
Российская газета 08:32
Политика
Россия потребовала от Турции объективности при оценке событий ХХ века
Серия акций в Турции, посвященных 76-й годовщине переселения крымских татар, являются недостойными спекуляциями на трагической теме, заявили в МИД России, потребовав объективно оценивать события истории ХХ века.
Взгляд.ру 10:20
Транспорт
РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции
РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 06:24
Экономика
Долговое бремя россиян достигло исторического рекорда
По данным регулятора, долговая нагрузка (объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов) жителей страны на 1 апреля 2020 года достигла 10,9 процента доходов.
Lenta.ru 10:30
Шоу-бизнес
Клоун Куклачев осадил Пригожина за слова о «бедствующих» артистах
Советский и российский циркач, коверный клоун и дрессировщик кошек Юрий Куклачев прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг фигуры музыкального продюсера Иосифа Пригожина.
Московский Комсомолец 03:31
Футбол
Чемпионат Англии возобновится 17 июня
Чемпионат возобновится 17 июня двумя матчами 28-го тура Манчестер Сити Арсенал и Астон Вилла Шеффилд Юнайтед, которые не удалось провести в конце февраля.
Советский спорт 10:28
Наука
В Германии разработали «живые» батарейки
HotGeo 26 мая в 04:43
Футбол
Зрителей пустят на матчи Российской премьер-лиги
Роспотребнадзор согласовал c Российской премьер-лигой (РПЛ) возможность проведения матчей со зрителями.
РБК 09:22
Кино
Вышел трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
Кинокомпания Bubble Studios представила трейлер российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор».
Афиша Daily вчера в 11:29
Гаджеты
Смартфон Honor Play4 5G появился в базе TENAA
Известный сетевой информатор под ником Digital Chat Station утверждает, что это смартфон Honor Play4 5G.
ITZine.ru 04:50
Происшествия
В Чехове завели дело после конфликта молодежи с полицией
Следователи возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти после инцидента в Чехове, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 08:52
Общество
Академик РАН предупредил о вреде долгого ношения масок и перчаток
Коронавирус COVID-19 не сохраняется на поверхностях в течение долгого времени, в связи с этим носить перчатки бесполезно и вредно, так как есть риск заработать грибковые заболевания, сообщил «Интерфаксу» зав. кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М.Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.
Республика Татарстан 05:44
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09