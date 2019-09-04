Энергетика
ИнтерфаксСтоимость нефти Brent стабилизировалась на уровне $60,68 за баррель
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве составляет $60,68 за баррель, что на $0,02 (0,03%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов составила $60,7 за баррель, поднявшись на $2,44 (4,19%).
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 01:56, Вашингтон
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В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
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На МКАД грузовик сбил дорожных рабочих
На МКАД грузовик врезался в группу дорожных рабочих. Авария произошла около 6:30 утра в районе 100-го километра внутренней стороны МКАД.
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Путин поздравил народную артистку РСФСР Нину Ургант с 90-летием
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Нину Ургант с 90-летием. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
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Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17
Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
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В районе Курил произошло землетрясение магнитудой 5,6
RT на русском 01:46
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На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
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В Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) сообщили, что с 1 сентября 2019 импортёры фруктов в странах ЕС приостановили закупки яблок и груш с Украины и других стран, не входящих в Евросоюз.
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Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
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Правительство России утвердило последний элемент, который даст старт для работы нового сервиса по дистанционному оформлению ДТП.
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Компания Honor представила смартфон Honor 20s
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