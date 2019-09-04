Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве составляет $60,68 за баррель, что на $0,02 (0,03%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов составила $60,7 за баррель, поднявшись на $2,44 (4,19%).

Стоимость нефти Brent стабилизировалась на уровне $60,68 за баррель

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