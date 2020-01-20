Добавим, ранее в январе эксперты Всемирного банка (ВБ) предположили, что средняя цена на нефть «незначительно снизится» в 2020-м и 2021 году — до $59 за баррель. Как указывалось в январском докладе организации, в минувшем году стоимость барреля нефти в среднем составляла $61 за баррель.

Стоимость нефти Brent стремится к $66 за баррель

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