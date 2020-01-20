Энергетика
РосбалтСтоимость нефти Brent стремится к $66 за баррель
Добавим, ранее в январе эксперты Всемирного банка (ВБ) предположили, что средняя цена на нефть «незначительно снизится» в 2020-м и 2021 году — до $59 за баррель. Как указывалось в январском докладе организации, в минувшем году стоимость барреля нефти в среднем составляла $61 за баррель.
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В ядре Linux 5.6 появится поддержка датчиков AMD Ryzen. Возможно
Новая версия драйвера k10temp поддерживает сбор информации о температуре ядер процессоров AMD Ryzen на микроархитектуре Zen 2. Кроме того, для процессоров на микроархитектуре Zen 1 и Zen 2 стало возможным узнать информацию о потребление тока и напряжении.
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У потерявшей сиамского близнеца Гиты Резахановой диагностировали рак
Осенью 2019 года у Гиты Резахановой обнаружили рак толстой кишки.
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Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон пофлиртовали за кулисами кинопремии
Накануне в Лос-Анджелесе актёрам и кинодеятелям вручали награды престижной кинопремии «Гильдии актеров».
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Происшествия
Пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком в отеле в Перми
В Перми произошел прорыв трубы с горячей водой, затопившей мини-отель. В результате погибли пять человек.
Общество
Принц Гарри отправился в Канаду к семье
Британский принц Гарри уехал из Соединенного Королевства в Канаду в понедельник вечером, чтобы воссоединиться со своей женой Меган Маркл и сыном Арчи.
Общество
Аэропорт Южно-Сахалинска получит 13 миллиардов рублей на новую ВПП
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Общество
Пьяных нарушителей предложили направлять на принудительное лечение
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Политика
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Армия и оружие
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Общество
Сбербанк разрешит клиентам переводить друг другу бонусы «Спасибо»
Сбербанк предоставит возможность своим клиентам переводить друг другу бонусы по программе лояльности «Спасибо».
Наука
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Политика
Зеленский заявил о начале диалога с Путиным
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью The Times of Israel заявил, что благодаря началу его диалога с российским лидером Владимиром Путиным Киеву удалось вернуть заключённых и корабли, также стороны смогли договориться о саммите в нормандском формате.
Происшествия
В Якутии стая собак напала на ребенка
Политика
Дочь Пескова Елизавета высказалась о «беспределе» в России
Елизавета Пескова добавила, что отличие массовых выступлений в России и Франции в том, что участники первых хотят принять участие во власти, а вторых – просто все разрушить.