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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Стоимость нефти Brent упала до $42,11 за баррель

По состоянию на 8.11 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 0,71%. Теперь стоимость их составляет 42,11 доллара за баррель.В источнике
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ТАСС

Цена нефти Brent выросла выше $43 впервые с 21 сентября

ТАСС14:53
ПРАЙМ

Мировые цены на нефть растут

ПРАЙМ12:09
Финмаркет

Цена нефти в $50 и выше за баррель позволит вернуться сланцевой нефти - первый вице-президент «Роснефти»

Финмаркет07:39
REGNUM

Нефть WTI удержалась на $40 за баррель

REGNUM09:57
Газета.Ru

Цены на нефть WTI упали ниже $40 за баррель

Газета.Ru02:31
Московский Комсомолец

Стоимость нефти Brent упала до $42,11 за баррель

Московский Комсомолец02:09
URA.Ru

Новости кризиса 28 сентября. Россиянам положена вторая пенсия, в Госдуме рассказали про повышение тарифов ЖКХ

URA.Ru00:00

Кремль призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не время искать правых и виновный в ситуации в Нагорном Карабахе, необходимо прекратить боевые действия, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Кремль призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
Газета.Ru12:03
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Фонд кино утвердил список фильмов для финансовой поддержки

Совет Фонда кино под председательством советника президента РФ Владимира Толстого принял решение о том, что поддержит 25 фильмов из числа проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний - лидеров отечественного кинопроизводства.
Российская газета12:12

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском14:51
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Путин поддержал предложение ФАС продавать конфискат через единый сайт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила законопроект, который предполагает возможность перевода данных о продаже конфискованного и другого госимущества в электронный формат и размещения этой информации на едином сайте, заявил глава ФАС Игорь Артемьев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
Коммерсантъ13:26
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Макрон потребовал от России предоставить объяснения по делу Навального

Выводы по ситуации с Алексеем Навальным должны быть сделаны исходя из информации, которую предоставит Россия, или ее отказа предоставить объяснения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
РИА Новости15:39
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В Саудовской Аравии обезвредили террористов, обучавшихся на объектах КСИР в Иране

Саудовская Аравия объявила в понедельник о ликвидации террористической ячейки, участники которой проходили подготовку в Иране на объектах Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).
ТАСС15:59

Губернатор призвал подготовить новые меры для борьбы с коронавирусом

Андрей Бочаров поручил профильным подразделениям администрации проанализировать принятые меры против коронавируса и подготовить новые, а также повысить эффективность лечения при помощи современных методов и препаратов.
Крестьянская жизнь08:54
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Жена погибшего в ДТП с Ефремовым потребовала отменить приговор актеру

Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине актера Михаила Ефремова, Ирина Стерхова потребовала повторного рассмотрения дела из-за допущенных процессуальных нарушений, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Пресненского суда.
Ведомости07:28
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