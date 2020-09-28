Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не время искать правых и виновный в ситуации в Нагорном Карабахе, необходимо прекратить боевые действия, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Совет Фонда кино под председательством советника президента РФ Владимира Толстого принял решение о том, что поддержит 25 фильмов из числа проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний - лидеров отечественного кинопроизводства.
Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила законопроект, который предполагает возможность перевода данных о продаже конфискованного и другого госимущества в электронный формат и размещения этой информации на едином сайте, заявил глава ФАС Игорь Артемьев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
Саудовская Аравия объявила в понедельник о ликвидации террористической ячейки, участники которой проходили подготовку в Иране на объектах Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).
Андрей Бочаров поручил профильным подразделениям администрации проанализировать принятые меры против коронавируса и подготовить новые, а также повысить эффективность лечения при помощи современных методов и препаратов.
Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине актера Михаила Ефремова, Ирина Стерхова потребовала повторного рассмотрения дела из-за допущенных процессуальных нарушений, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Пресненского суда.