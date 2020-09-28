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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Стоимость нефти Brent упала до $42,11 за баррель

По состоянию на 8.11 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 0,71%. Теперь стоимость их составляет 42,11 доллара за баррель.В источнике
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REGNUM

Рынок нефти остаётся относительно стабильным

REGNUM03:36
Росбалт

Нефть дешевеет, WTI упала ниже $40 за баррель

Росбалт02:59
ИА Красная Весна

Цены на нефть на сырьевых биржах снизились

ИА Красная Весна01:04
Московский Комсомолец

Стоимость нефти Brent упала до $42,11 за баррель

Московский Комсомолец02:09
ПРАЙМ

Нефть дешевеет на фоне данных о новых случаях заражения коронавирусом

ПРАЙМ01:27
Газета.Ru

Цены на нефть WTI упали ниже $40 за баррель

Газета.Ru02:31
URA.Ru

Новости кризиса 28 сентября. Россиянам положена вторая пенсия, в Госдуме рассказали про повышение тарифов ЖКХ

URA.Ru00:00

Экс-адвокат Ефремова Пашаев опроверг сведения о конфликте с артистом

Бывший адвокат артиста Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг сведения о том, что семья актера собирается подать заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить бывшего защитника на причастность к мошенничеству при представлении интересов Ефремова.
ТАСС02:28
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Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09

NASA: утечки воздуха не обнаружено в американском сегменте МКС

В середине сентября представитель пресс-службы «Роскосмоса» сообщил, что незначительная утечка аммиака, обнаруженная в американском сегменте МКС, не влияет на безопасность экипажа и российский сегмент станции.
RT на русском04:29
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В России вступает в силу новый порядок работы медучреждений по профилактике коронавируса

Новый порядок организации работы российских медицинских организаций по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции вступает в силу с 28 сентября.
ТАСС17:04
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