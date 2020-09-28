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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Стоимость нефти Brent упала до $42,11 за баррель

По состоянию на 8.11 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 0,71%. Теперь стоимость их составляет 42,11 доллара за баррель.В источнике
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REGNUM

Нефть WTI удержалась на $40 за баррель

REGNUM09:57
Финмаркет

Цена нефти в $50 и выше за баррель позволит вернуться сланцевой нефти - первый вице-президент «Роснефти»

Финмаркет07:39
Росбалт

Котировки Brent и WTI вернулись к росту

Росбалт07:43
ПРАЙМ

Цена нефти перешла к слабому росту после лёгкого снижения

ПРАЙМ07:20
Газета.Ru

Цены на нефть WTI упали ниже $40 за баррель

Газета.Ru02:31
Московский Комсомолец

Стоимость нефти Brent упала до $42,11 за баррель

Московский Комсомолец02:09
URA.Ru

Новости кризиса 28 сентября. Россиянам положена вторая пенсия, в Госдуме рассказали про повышение тарифов ЖКХ

URA.Ru00:00

Третью мировую войну могут начать не США и Россия, а Индия и Пакистан

Применить ядерное оружие может одна из стран третьего мира — Индия или Пакистан, где государственные лидеры традиционно не слишком заботятся о своих гражданах, такое предположение высказал военный историк Юрий Кнутов в беседе с Nation News.
Народные новости26 сентября в 02:15
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Магомедов обвинил главу совета директоров FESCO в рейдерском захвате

Бизнесмену принадлежит 32,5% FESCO и за попыткой захвата, по его словам, стоят те самые люди, кого сам Магомедов когда-то назначил в совет директоров компании, в том числе нынешняя глава совета Лейла Маммедзаде.
РБК08:29

Ефремов в жалобе на приговор заявил о давлении на него Пашаева

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
BFM.ru06:47
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Минобороны Армении: все атаки Азербайджана в Карабахе отражены

Ереван, 28 сентября 2020, 16:40 — REGNUM Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются на северном и южном направлениях, все атаки ВС Азербайджана успешно пресечены, заявил 28 сентября журналистам представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
REGNUM09:40

Угольщики предлагают расширить Восточный полигон вдвое

Эксперт подчеркивает, что, несмотря на декларации ОАО РЖД по замещению угля, он остается базовым грузом для Восточного полигона в горизонте 2030 года, однако планы расширения инфраструктуры должны учитывать несколько развилок.
Коммерсантъ17:55

В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомости08:36
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В бундестаге высказались против вступления Украины в ЕС и НАТО

Депутаты партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвали правительство ФРГ "сохранить нейтралитет" Киева и, по возможности, высказываться против вступления Украины в Евросоюз и НАТО, говорится в обращении политиков.
Газета.Ru05:31
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