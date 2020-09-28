По версии следствия, Роман Коваль, являясь депутатом Законодательного собрания Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при помощи своего помощника взятку в виде денег и имущества за способствование в выделении бюджетных денежных средств.
Власти Германии получили третий запрос России о правовой помощи в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя немецкого министерства юстиции, распространенное агентством DPA.
Мэр Москвы, глава рабочей группы «Государственное и муниципальное управление» Сергей Собянин предложил продлить на 2021 год принятые в период пандемии коронавируса решения по налоговой, финансовой и бюджетной сферам, а также госзаказам.
На двойную пенсию могут претендовать военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы, рассказала агентству "Прайм" адвокат бюро "Мусаев и партнеры" Надежда Ермолаева.
Следственные органы Башкирии в понедельник сообщили, что "в ходе мониторинга социальных сетей выявили информацию о том, что в городской клинической больнице №18 Уфы 80-летняя пациентка лежала на полу, и в течение трех часов никто из медицинского персонала не подошел ей помочь"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила законопроект, который предполагает возможность перевода данных о продаже конфискованного и другого госимущества в электронный формат и размещения этой информации на едином сайте, заявил глава ФАС Игорь Артемьев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.