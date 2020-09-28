Суд продлил арест депутата ЗакСа Романа Коваля почти до Нового года

По версии следствия, Роман Коваль, являясь депутатом Законодательного собрания Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при помощи своего помощника взятку в виде денег и имущества за способствование в выделении бюджетных денежных средств.