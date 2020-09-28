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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Стоимость нефти Brent упала до $42,11 за баррель

По состоянию на 8.11 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 0,71%. Теперь стоимость их составляет 42,11 доллара за баррель.В источнике
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Росбалт

Котировки Brent и WTI вернулись к росту

Росбалт07:43
Финмаркет

Цена нефти в $50 и выше за баррель позволит вернуться сланцевой нефти - первый вице-президент «Роснефти»

Финмаркет07:39
REGNUM

Нефть WTI удержалась на $40 за баррель

REGNUM09:57
ПРАЙМ

Мировые цены на нефть растут

ПРАЙМ12:09
Газета.Ru

Цены на нефть WTI упали ниже $40 за баррель

Газета.Ru02:31
Московский Комсомолец

Стоимость нефти Brent упала до $42,11 за баррель

Московский Комсомолец02:09
URA.Ru

Новости кризиса 28 сентября. Россиянам положена вторая пенсия, в Госдуме рассказали про повышение тарифов ЖКХ

URA.Ru00:00

Суд продлил арест депутата ЗакСа Романа Коваля почти до Нового года

По версии следствия, Роман Коваль, являясь депутатом Законодательного собрания Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при помощи своего помощника взятку в виде денег и имущества за способствование в выделении бюджетных денежных средств.
Телеканал Санкт-Петербург12:08
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Германия получила третий запрос России по ситуации с Навальным

Власти Германии получили третий запрос России о правовой помощи в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя немецкого министерства юстиции, распространенное агентством DPA.
Газета.Ru13:12
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На «Детском Евровидении» разгорелся скандал из-за ошибок в голосовании

По итогам отборочных выступлений для «Детского Евровидения» победу одержала 11-летняя София Феськова, которая и представит Россию на главном музыкальном соревновании в конце ноября.
Общественная служба новостейвчера в 18:11
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Собянин предложил продлить на 2021 год введенные из-за пандемии льготы

Мэр Москвы, глава рабочей группы «Государственное и муниципальное управление» Сергей Собянин предложил продлить на 2021 год принятые в период пандемии коронавируса решения по налоговой, финансовой и бюджетной сферам, а также госзаказам.
Известия13:42
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Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия

На двойную пенсию могут претендовать военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы, рассказала агентству "Прайм" адвокат бюро "Мусаев и партнеры" Надежда Ермолаева.
РИА Новости20:02
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В уфимской больнице пожилая пациентка три часа лежала на полу

Следственные органы Башкирии в понедельник сообщили, что "в ходе мониторинга социальных сетей выявили информацию о том, что в городской клинической больнице №18 Уфы 80-летняя пациентка лежала на полу, и в течение трех часов никто из медицинского персонала не подошел ей помочь"
РИА Новости09:55
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Путин поддержал предложение ФАС продавать конфискат через единый сайт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила законопроект, который предполагает возможность перевода данных о продаже конфискованного и другого госимущества в электронный формат и размещения этой информации на едином сайте, заявил глава ФАС Игорь Артемьев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
Коммерсантъ13:26
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