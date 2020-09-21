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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Стоимость нефти Brent упала до $43,07 за баррель

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent понизились в цене на 0,19%, достигнув $43,07 за баррель.В источнике
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Росбалт

Нефть дешевеет, Brent опустилась ниже $43 за баррель

Росбалт02:59
Московский Комсомолец

Стоимость нефти Brent упала до $43,07 за баррель

Московский Комсомолец01:49
ИА Красная Весна

Цены на нефть на сырьевых биржах снизились

ИА Красная Весна01:15
Вечерняя Москва

Цены на нефть начали расти из-за шторма в Мексиканском заливе

Вечерняя Москва01:27
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:19
News.ru

Нефть стала дешеветь после скачка в июне

News.ru01:44
ПРАЙМ

Нефть слабо дорожает на рисках приостановки добычи

ПРАЙМ01:10

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ04:24
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Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
РИА Новости04:49
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В России начались испытания китайской вакцины от коронавируса

Первая группа добровольцев в Москве сделала прививку китайской вакциной от коронавируса в ходе третьей фазы ее клинических испытаний, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании «Петровакс».
Ведомости03:21
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Депутат из Новосибирска попросила у избирателей 100 тысяч на подарок

В день своего рождения депутат написала на своей странице в соцсетях об увлечении керамикой и попросила у подписчиков денег для покупки муфельной печи для обжига керамики, которая стоит около 100 тысяч рублей.
Байкал2401:58
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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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В детсадах четырех регионов России появится более 1 тыс. новых мест

"Правительство продолжает повышать доступность детских садов: подписано распоряжение о перераспределении субсидий регионам на эти цели, а именно - на создание дополнительных мест для самых маленьких детей от 1,5 до 3 лет", - сообщил глава правительства на совещании с вице-премьерами.
ТАСС03:54
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Гол Дзюбы в ворота «Урала» вызвал резонанс из-за работы VAR

Гол форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота «Урала» (1:1) в матче Российской Премьер-лиги (РПЛ) вызвал широкий резонанс после матча, так как сам эпизод судьи VAR проверяли в течение трёх минут.
Общественная служба новостейвчера в 18:35
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