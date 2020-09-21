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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Стоимость нефти Brent упала до $43,07 за баррель

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent понизились в цене на 0,19%, достигнув $43,07 за баррель.В источнике
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REGNUM

Цены на нефть обосновались в районе $43

REGNUM03:14
Росбалт

Нефть дешевеет, Brent опустилась ниже $43 за баррель

Росбалт02:59
ПРАЙМ

Нефть слабо дорожает на рисках приостановки добычи

ПРАЙМ01:10
News.ru

Нефть стала дешеветь после скачка в июне

News.ru01:44
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:19
ИА Красная Весна

Цены на нефть на сырьевых биржах снизились

ИА Красная Весна01:15
Московский Комсомолец

Стоимость нефти Brent упала до $43,07 за баррель

Московский Комсомолец01:49

Разработан закон о всероссийском сносе и изъятии недвижимости

Документ, предусматривающий внесение поправок в Градостроительный, Жилищный и Земельный кодексы РФ, разработали сенаторы Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и глава парламентского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.
Lenta.ru03:26
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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Герберт Ефремов опроверг утверждение Трампа о краже технологий

Инженер-конструктор ракетной и ракетно-космической техники Герберт Ефремов опроверг заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что Россия создала гиперзвуковое оружие на основе полученной информации о подобных технологиях у США.
Газета.Ru03:31
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Составлен рейтинг лучших семейных кроссоверов до 900 тысяч рублей

В результате в ТОПе оказались японские модели, а возглавляет рейтинг лучших семейных кроссоверов до 900 тысяч рублей кроссовер Suzuki Grand Vitara не старше 2011 года выпуска, оснащенный двухлитровым ДВС, работающим в паре с механикой или автоматом.
Газета DAILYвчера в 14:32
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Производитель лекарства от COVID назвал сроки второй волны в России

Владелец компании «Р-Фарм», которая тестирует и выпускает несколько препаратов для лечения коронавируса, Алексей Репик ожидает, что вторая волна заболеваемости COVID-19 может прийтись на конец ноября — начало декабря.
РБК02:56
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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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В России начались испытания китайской вакцины от коронавируса

Первая группа добровольцев в Москве сделала прививку китайской вакциной от коронавируса в ходе третьей фазы ее клинических испытаний, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании «Петровакс».
Ведомости03:21
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Путин поручил доложить о выпуске облигаций для развития строительства

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря доложить по вопросу выпуска инфраструктурных облигаций для развития жилищного и транспортного строительства, говорится в перечне поручений, опубликованный на сайте Кремля.
РИА Новости03:06
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