Документ, предусматривающий внесение поправок в Градостроительный, Жилищный и Земельный кодексы РФ, разработали сенаторы Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и глава парламентского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.
Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
Инженер-конструктор ракетной и ракетно-космической техники Герберт Ефремов опроверг заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что Россия создала гиперзвуковое оружие на основе полученной информации о подобных технологиях у США.
В результате в ТОПе оказались японские модели, а возглавляет рейтинг лучших семейных кроссоверов до 900 тысяч рублей кроссовер Suzuki Grand Vitara не старше 2011 года выпуска, оснащенный двухлитровым ДВС, работающим в паре с механикой или автоматом.
Владелец компании «Р-Фарм», которая тестирует и выпускает несколько препаратов для лечения коронавируса, Алексей Репик ожидает, что вторая волна заболеваемости COVID-19 может прийтись на конец ноября — начало декабря.
Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Первая группа добровольцев в Москве сделала прививку китайской вакциной от коронавируса в ходе третьей фазы ее клинических испытаний, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании «Петровакс».
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря доложить по вопросу выпуска инфраструктурных облигаций для развития жилищного и транспортного строительства, говорится в перечне поручений, опубликованный на сайте Кремля.