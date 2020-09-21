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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Стоимость нефти Brent упала до $43,07 за баррель

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent понизились в цене на 0,19%, достигнув $43,07 за баррель.В источнике
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Росбалт

Котировки Brent и WTI существенно падают

Росбалт06:48
ПРАЙМ

Цены на нефть падают более чем на 2%

ПРАЙМ06:37
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:19
Московский Комсомолец

Стоимость нефти Brent упала до $43,07 за баррель

Московский Комсомолец01:49
News.ru

Нефть стала дешеветь после скачка в июне

News.ru01:44
REGNUM

Цены на нефть обосновались в районе $43

REGNUM03:14
ИА Красная Весна

Цены на нефть на сырьевых биржах снизились

ИА Красная Весна01:15

Навальный потребовал вернуть изъятую в России одежду

Основатель ФБК Алексей Навальный, проходящий лечение в берлинской клинике «Шарите», заявил о нахождении следов «Новичка» на своем теле и потребовал у российских правоохранительных органов вернуть ему изъятую в день отправки в Германию одежду.
Навальный потребовал вернуть изъятую в России одежду
Ведомости07:47
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Спецпосланник Трампа предложил РФ заключить меморандум о вооружениях

Вашингтон предлагает России продлить срок Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений минимум на пять лет, чтобы выработать новый многосторонний документ как можно быстрее.
ToDay News Ufa05:43
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Белоруссия может пополнить список жертв многовекторности

Во всяком случае, глава МИД Белоруссии Владимир Макей, которого называют «отцом» и главным проводником многовекторности, сейчас о ней даже не заикается, а верно служит президенту и его новым пророссийским хотелкам, искренне борясь с «происками Запада».
Новостной фронтвчера в 13:33
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Nziv: В качестве компенсации за мирное соглашение Израиль направил США список вооружений для приобретения

Израильский информационный портал Nziv выходит с материалом, в котором сообщается об своеобразной компенсации Израилем за предложенную США сделку - когда государство пошло на соглашение с некоторыми арабскими странами.
Военное обозрение09:04

В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья

Ранее, 18 сентября, сенаторы от «Единой России» Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Госдумы Евгений Москвичев внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который регулирует комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.
РБК04:15
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