В Сочи вновь пройдет выставка «Королевские гонки»

С 24 по 27 сентября в дни Гран При России на Сочи Автодроме будет представлен арт-проект «Королевские гонки» – выставка картин к 70-летнему юбилею Формулы 1. К этому событию 70 художников из России, Белоруссии и Болгарии написали картины, отразив историю спорта.