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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Стоимость нефти Brent упала до $43,07 за баррель

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent понизились в цене на 0,19%, достигнув $43,07 за баррель.В источнике
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Росбалт

Нефтяная корзина ОПЕК ощутимо подорожала

Росбалт09:51
Банки.ру

Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов четверга

Банки.ру18 сентября в 01:27
News.ru

Нефть стала дешеветь после скачка в июне

News.ru01:44
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:19
Телеканал 360°

Мировые цены на нефть подросли

Телеканал 360°18 сентября в 04:04
Московский Комсомолец

Стоимость нефти Brent упала до $43,07 за баррель

Московский Комсомолец01:49
REGNUM

Мировые цены на нефть усилили рост после встречи ОПЕК+

REGNUM18 сентября в 01:11

Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках
РИА Новости04:49
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В Сочи вновь пройдет выставка «Королевские гонки»

С 24 по 27 сентября в дни Гран При России на Сочи Автодроме будет представлен арт-проект «Королевские гонки» – выставка картин к 70-летнему юбилею Формулы 1. К этому событию 70 художников из России, Белоруссии и Болгарии написали картины, отразив историю спорта.
F1news.ru11:07

Названы автомобили, не требующие прогрева мотора после запуска

Эксперты подчеркивают, что полностью отказываться от прогрева мотора нельзя, однако авто, попавшие в рейтинг, требуют минимального времени между запуском ДВС после стоянки и началом движения.
Новые автомобили21:41
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Власти Испании направят в Мадрид военных для борьбы с коронавирусом

Испанских военных задействуют в борьбе с эпидемией коронавируса в сообществе Мадрид, сообщили премьер-министр страны Педро Санчес и глава регионального правительства Исабель Диас Аюсо после встречи по вопросу о совместных шагах при ухудшении эпидемиологической обстановки.
РИА Новости09:39

Рекордная партия кокаина в посольстве РФ в Аргентине могла готовиться для депутатов Госдумы

«Со слов Ковальчука, часть кокаина предназначалась для депутатов Государственной думы РФ и членов Совета Федерации Федерального собрания РФ», - приводятся в докладе показания Казанцева.
Русская Планета09:24
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В Крыму дорожник и чиновник районной администрации попались на взятке

В отношении задержанных дорожника и чиновников районной администрации возбуждено уголовное дело, в рамках которого дорожнику инкриминировано получение должностным лицом взятки в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ), а главному специалисту райадминистрации - посредничество во взяточничестве в крупном размере (пункт "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ).
Российская газета09:20
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