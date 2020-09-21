Стоимость нефти Brent упала до $43,07 за баррель
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Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent понизились в цене на 0,19%, достигнув $43,07 за баррель.В источнике
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