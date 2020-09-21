В рамках AppleCare+ пользователь получает мировую гарантию; до двух ремонтов в год по специальной цене в случае механического повреждения устройства (например, разбитый экран); подменный iPhone; ремонт на дому для ноутбуков и компьютеров; приоритетный доступ к службе поддержке.
Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге говорил, что в первую неделю сентября наблюдалось увеличение числа случаев заболевания в старших возрастных группах — от 50 до 79 лет, но наибольшая доля новых случаев по-прежнему приходится на возраст от 25 до 49 лет.
Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
Адвокат Алексей Михальчик потребовал возбудить уголовное дело об убийстве националиста Максима Марцинкевича (Тесака) на основании результатов независимой экспертизы, признавшей, что он не мог сам себе нанести смертельные раны.