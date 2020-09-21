ВОЗ: Европа стоит на пороге новой волны эпидемии COVID-19

Директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге говорил, что в первую неделю сентября наблюдалось увеличение числа случаев заболевания в старших возрастных группах — от 50 до 79 лет, но наибольшая доля новых случаев по-прежнему приходится на возраст от 25 до 49 лет.