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ТАСС
ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $41

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне упала на 5%, опустилась ниже $41 за баррель - данные торгов.В источнике
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ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $41

ТАСС11:33
Росбалт

Нефтяная корзина ОПЕК ощутимо подорожала

Росбалт09:51
News.ru

Нефть стала дешеветь после скачка в июне

News.ru01:44
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:19
Телеканал 360°

Мировые цены на нефть подросли

Телеканал 360°18 сентября в 04:04
Банки.ру

Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов четверга

Банки.ру18 сентября в 01:27
REGNUM

Мировые цены на нефть усилили рост после встречи ОПЕК+

REGNUM18 сентября в 01:11

Apple предложила дополнительную гарантию на iPhone за 15 тысяч рублей

В рамках AppleCare+ пользователь получает мировую гарантию; до двух ремонтов в год по специальной цене в случае механического повреждения устройства (например, разбитый экран); подменный iPhone; ремонт на дому для ноутбуков и компьютеров; приоритетный доступ к службе поддержке.
Apple предложила дополнительную гарантию на iPhone за 15 тысяч рублей
РИА Новости11:13
5

Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
РИА Новости07:26
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Рекордная партия кокаина в посольстве РФ в Аргентине могла готовиться для депутатов Госдумы

«Со слов Ковальчука, часть кокаина предназначалась для депутатов Государственной думы РФ и членов Совета Федерации Федерального собрания РФ», - приводятся в докладе показания Казанцева.
Русская Планета09:24
5

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании «Латвийская железная дорога» Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране по причине того, что РФ перенаправила товаропоток в собственные порты.
Моя Москва.онлайнвчера в 02:50
2K

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ04:24
1,6K

ВОЗ: Европа стоит на пороге новой волны эпидемии COVID-19

Директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге говорил, что в первую неделю сентября наблюдалось увеличение числа случаев заболевания в старших возрастных группах — от 50 до 79 лет, но наибольшая доля новых случаев по-прежнему приходится на возраст от 25 до 49 лет.
ИА Красная Весна08:17

«Сибагро» берет добавку свинины

По данным Национального союза свиноводов (НСС), в 2019 году «Сибагро» занимала 5,5% российского рынка свинины, выпустив свыше 240 тыс. тонн мяса в живом весе, что соответствует пятому месту в РФ.
Коммерсантъ18:24
5

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака

Адвокат Алексей Михальчик потребовал возбудить уголовное дело об убийстве националиста Максима Марцинкевича (Тесака) на основании результатов независимой экспертизы, признавшей, что он не мог сам себе нанести смертельные раны.
Lenta.ru07:58
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