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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Стоимость нефти Brent упала до $43,07 за баррель

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent понизились в цене на 0,19%, достигнув $43,07 за баррель.В источнике
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Росбалт

Котировки Brent и WTI существенно падают

Росбалт06:48
Эхо Москвы

Эхономика: Цены на нефть укрепляются

Эхо Москвы05:26
ПРАЙМ

Рынок нефти застыл в попытках найти баланс между спросом и предложением

ПРАЙМ18 сентября в 13:30
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:19
ИА Красная Весна

Цены на нефть на сырьевых биржах снизились

ИА Красная Весна01:15
Finam.Ru

Доброе утро! Цены на нефть корректируются

Finam.Ru02:00
News.ru

Нефть стала дешеветь после скачка в июне

News.ru01:44

В детсадах четырех регионов России появится более 1 тыс. новых мест

"Правительство продолжает повышать доступность детских садов: подписано распоряжение о перераспределении субсидий регионам на эти цели, а именно - на создание дополнительных мест для самых маленьких детей от 1,5 до 3 лет", - сообщил глава правительства на совещании с вице-премьерами.
ТАСС03:54
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Навальный сообщил о следах «Новичка» на своем теле

Политик назвал изъятую у него одежду «очень важным вещдоком», так как яд был обнаружен в Германии на его теле, а потому весьма вероятно, что отравить политика пытались контактным путем, нанеся «Новичок» именно на одежду.
РБК07:02
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Павлюченко заявил, что в свои 38 лет ощущает себя на уровне РПЛ

Бывший нападающий московского "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко, играющий в настоящее время за "Знамя" из Ногинска заявил, что в свои 38 лет ощущает себя на уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru06:01

Служба нацбезопасности Армении изучает статью об «агентах» России

Служба национальной безопасности Армении изучает статью о наличии российских "агентов" в различных госструктурах страны, сказал журналистам глава СНБ Аргишти Кярамян в пантеоне воинской славы "Ераблур" в рамках мероприятий в честь Дня независимости.
Sputnik Армения03:08

Эксперты подтвердили расистские оскорбления Гонсалеса в адрес Неймара

Эксперты, которые специализируются на чтении по губам, подтвердили информацию о том, что бразильский форвард «ПСЖ» Неймар подвергся оскорблениям со стороны игрока «Марселя» Альваро Гонсалеса.
Vprognoze.ru06:17

В США пригрозили России ультиматумом по ДСНВ

Ранее «Профиль» сообщил, что США готовы продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), но на «некоторый период времени» и на определенных условиях – если Россия и США смогут уладить вопрос верификации и выйти на политически обязывающие соглашения.
Профиль17:08
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Названы автомобили, не требующие прогрева мотора после запуска

Эксперты подчеркивают, что полностью отказываться от прогрева мотора нельзя, однако авто, попавшие в рейтинг, требуют минимального времени между запуском ДВС после стоянки и началом движения.
Новые автомобили21:41
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ВОЗ поблагодарила Россию за вакцину от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поблагодарила Россию за вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». С таким заявлением выступил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге, его цитирует ТАСС.
Lenta.ru05:55
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