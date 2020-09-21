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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Стоимость нефти Brent упала до $43,07 за баррель

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent понизились в цене на 0,19%, достигнув $43,07 за баррель.В источнике
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Росбалт

Нефтяная корзина ОПЕК ощутимо подорожала

Росбалт09:51
Московский Комсомолец

Стоимость нефти Brent упала до $43,07 за баррель

Московский Комсомолец01:49
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:19
News.ru

Нефть стала дешеветь после скачка в июне

News.ru01:44
Телеканал 360°

Мировые цены на нефть подросли

Телеканал 360°18 сентября в 04:04
Банки.ру

Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов четверга

Банки.ру18 сентября в 01:27
REGNUM

Мировые цены на нефть усилили рост после встречи ОПЕК+

REGNUM18 сентября в 01:11

Генсек ООН назвал главное достижение организации за 75 лет

Главной целью Организации Объединенных Наций (ООН) за 75 лет является предотвращение Третьей мировой войны, с чем она успешно справилась, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на торжественной церемонии, посвященной юбилею организации.
Взгляд.ру09:44

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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Видеообращение Путина для Генассамблеи ООН направили в Нью-Йорк

Видеообращение президента России Владимира Путина для Генассамблеи ООН уже направлено в Нью-Йорк, оно будет обнародовано во вторник после 18:00 мск, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:22
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В МВД заявили о 200 опрошенных по делу Навального

Доследственная проверка «в связи с госпитализацией» основателя ФБК Алексея Навального продолжается, по делу уже опрошены около 200 человек, заявили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
РБК09:45
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В Саратовской области из-за коронавируса частично закрыли 20 школ

Полностью закрытыми на карантин из-за случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19 остаются пять саратовских школ: №14 в Вольске, им. Гавва в Федоровке, в Мироновке Питерского района, №3 в Балашове и школа в с. Логиновка Краснокутского района.
Kursk.com09:33
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