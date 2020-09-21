В Саратовской области из-за коронавируса частично закрыли 20 школ

Полностью закрытыми на карантин из-за случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19 остаются пять саратовских школ: №14 в Вольске, им. Гавва в Федоровке, в Мироновке Питерского района, №3 в Балашове и школа в с. Логиновка Краснокутского района.