Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются в начале торгов

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в среду, 27 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов. Январские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,21%, составив $58,29 за баррель.
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Цены на нефть рухнули в конце недели

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Мировые цены на нефть снижаются

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Стоимость нефти Brent снизилась по итогам торгов четверга

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Фьючерс на сырую нефть марки Brent на февраль на Лондонской нефтяной бирже в 12:01 MSK 29 ноября составил $62.87 за баррель

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Цены на нефть снижаются после роста накануне

Финмаркет27 ноября в 00:12

Котировки Brent и WTI снижаются на фоне неопределенности

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Нефть Brent за сутки подешевела на $3,5 за баррель

РБКвчера в 13:04
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Космический корабль «Союз МС-16» доставили на Байконур

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Apple анализирует политику обозначения спорных территорий из-за Крыма

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РИА Новости вчера в 22:03
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Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Газета.Ru вчера в 21:38
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Актера сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в Москве

В Москве госпитализирован российский актер театра и кино Вячеслав Гришечкин. Актер доставлен в больницу после избиения.
Культуромания вчера в 03:06
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В ДТП под Красноярском погибли пять человек

В результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Красноярском крае погибли пять человек, включая троих детей.
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Задержали обоих родителей найденного мертвым в Екатеринбурге ребенка

Газета.Ru вчера в 15:19
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В Севастополе арестовали россиянку по делу о шпионаже в пользу Украины

Ленинский районный суд Севастополя заключил под стражу россиянку по делу о шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины, передаёт ТАСС.
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Посольство назвало причину задержания судна с крымчанами в Британии

Посольство России в Великобритании заявило, что задержание в Портленде судна «Джирех», на борту которого находится российский экипаж, произошло из-за проблем с документацией.
РБК вчера в 21:37
Политика

На Украине заявили о потере смысла существования страны

29 ноября украинский бизнесмен Андрей Пальчевский заявил, что природный газ растлил Украину и разделил ее население на бедных и богатых.
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Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге

Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
РБК вчера в 22:58
Происшествия

В Гааге в результате нападения с ножом ранены несколько человек

Вести.Ru вчера в 15:34
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На испытания передан первый модернизированный Ту-160М

В издании РИА Новости, сославшись на свой источник в ОПК РФ, сообщили о том, что летно-испытательная станция получила первый Ту-160М, прошедший глубокую модернизацию.
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Апелляционный суд Амстердама намерен возобновить процесс по скифскому золоту из крымских музеев в конце 2019 - начале 2020 года.
Газета.Ru 01:07
Спорт

Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке

Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
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Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:33
Автоспорт

Квят стал девятым во второй практике Гран-при Абу-Даби

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал девятое время на первой тренировке перед Гран-при Абу-Даби.
ProstoProSport вчера в 09:35
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Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
РИА Новости вчера в 20:50
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Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
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Матч ТВ вчера в 08:58
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Курс валют сегодня: доллар растёт, евро падает

В свою очередь, евро в среду на открытии подешевел на семь копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 70,43 рубля.
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В ходе встречи с Шуваловой Навальный высказался за то, что-бы такой круглый стол все-таки провести и сделать это мероприятие еще более масштабным.
Московский Комсомолец вчера в 06:01
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»

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REGNUM 28 ноября в 16:40
Футбол

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Третьим соперником россиян может стать только кто-то из пары Финляндия/Уэльс, потому что все четыре квартета плей-офф Лиги наций разводятся с группой B. В трех из них играют хозяева финального турнира, еще в одном – команда Косово, с которой сборная России (как и команды Сербии, Боснии и Герцеговины) не может встретиться на групповом этапе по решению УЕФА.
РИА Новости вчера в 16:05
Футбол

Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса»

Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате.
REGNUM вчера в 17:51
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