Энергетика
Муксун.fmЦены на нефть Brent упали до минимума с 2017 года
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Цена Brent рухнула на 7,5% на сообщении о завершении переговоров ОПЕК+ без сделки
Интерфакс06 марта в 11:25
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 02:43, Ашберн
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