Энергетика

Муксун.fmМуксун.fmЦены на нефть Brent упали до минимума с 2017 года

Цена фьючерсов на нефть Brent упала на почти 4,8%.
Читать в источнике
Комментировать212

Подробнее о событии

Российский рынок акций завершил неделю в минусе на фоне рекордного падения цен на нефть

ТАСС06 марта в 12:57

Нефть марки Brent обновила минимум с февраля 2016 года

RT на русскомвчера в 18:35

Нефть WTI за день подешевела более чем на 10%

REGNUM06 марта в 16:51

Нефть подешевела более чем на 9%

РБК06 марта в 13:00

Нефть марки Brent упала до $31

Коммерсантъвчера в 18:32

Нефть продолжает дешеветь на 7-8% на итогах заседания ОПЕК+

ПРАЙМ06 марта в 14:43

Цена Brent рухнула на 7,5% на сообщении о завершении переговоров ОПЕК+ без сделки

Интерфакс06 марта в 11:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 02:43, Ашберн

Комментарии

Энергетика

Цена нефти Brent упала до $31,74

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падает на 42,6%, до $31,74 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07:31 мск.
ТАСС 00:53
Энергетика

В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
РИА Новости вчера в 06:53
Финансы

ЦБ решил временно не покупать валюту на внутреннем рынке

Банк России принял решение приостановить на 30 дней покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила.
РИА Новости 02:35
Футбол

Суд оставил Роналдиньо под стражей на время следствия

Чемпион мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо, подозреваемый в использовании фальшивого паспорта для въезда на территорию Парагвая, останется под стражей на время следствия, сообщает агентство Рейтер.
РИА Новости 07 марта в 17:28
Хоккей

Хоккеисты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку после матча

Хоккеисты столичного "Спартака" и московского "Динамо" устроили массовую драку после четвертого матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru вчера в 13:18
Общество

В России выявили новые случаи заражения коронавирусом

В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости вчера в 08:50
Происшествия

У берегов Калифорнии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в воскресенье у берегов штата Калифорния.
ТАСС вчера в 23:31
Происшествия

Подозреваемый в убийстве подростка в Санкт-Петербурге признал вину

REGNUM вчера в 12:47
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Политика

Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru вчера в 08:06
Гаджеты

Раскрыты модули камеры смартфона Huawei P40 Pro

ToDay News Ufa вчера в 02:53
Политика

Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
РИА Новости вчера в 15:40
Общество

Во Владивосток прибыл спецрейс из КНДР

RT на русском 02:39
Политика

Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Известия вчера в 16:11
Общество

Премьер-министр Италии закрыл 14 провинций из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ в рамках борьбы со вспышкой коронавируса в стране, передает Corriere della Sera.
РБК вчера в 01:01
Хоккей

Малкин повторил достижение Овечкина по результативности в NHL

ТК Звезда 07 марта в 21:44
Футбол

«Локомотив» обыграл «Ахмат» в чемпионате России

«Локомотив» на своем поле обыграл «Ахмат» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.
РБК вчера в 15:12
Спорт

Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии

РИА Новости вчера в 09:35
Политика

Нидерланды начнут суд по делу сбитого на Украине малазийского MH17

Малазийский Boeing 777 разбился в восточной части Украины 17 июля 2014 года.
SM News вчера в 20:35
Экономика

ЦБ сообщил о рекордном росте взносов по добровольному медстрахованию

Темпы прироста взносов по добровольному медстрахованию (ДМС) в 2019 году установили рекорд за всю историю наблюдений.
Российская газета 06 марта в 06:21
Технологии

Врачи объяснили, как смартфоны и компьютеры превращают мозг в «свалку»

Чрезмерное использование смартфонов и компьютеров может вызвать переутомление мозга, что приведет к развитию деменции и депрессии, об этом сообщает Nikkei Style со ссылкой на мнение японских ученых.
РИА Новости 00:03
Общество

Протоиерей Смирнов назвал мигрантов будущим России

Протоиерей Димитрий Смирнов призвал россиян пересмотреть свое отношение к мигрантам, которые, по его мнению, в будущем составят большинство населения страны.
Известия 02:20
Армия и оружие

Полет Ту-142 над Северным Ледовитым океаном показали на видео

Отмечается, что воздушные суда отработали дозаправку в воздухе от самолета-танкера Ил-78 дальней авиации ВКС РФ.
Sputnik Литва 01:00
Общество

По ТВ показали записку Путину от девушки из Иваново

Российская газета вчера в 18:02
Футбол

Смородская заявила, что раскрыла договорной матч в российском футболе

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала об обстоятельствах увольнения Юрия Красножана с поста главного тренера после матча с махачкалинским «Анжи» в 2011 году.
RT на русском вчера в 17:52
Общество

В ПФР рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей

РИА Новости 07 марта в 14:46
Политика

Чиновникам не запретят иметь недвижимость за рубежом

Рабочая группа по поправкам в Конституцию не стала включать в повестку пункт о запрете иметь недвижимость за рубежом для российских чиновников.
Волга-Каспий 06 марта в 08:23
Политика

Заседание Совбеза ООН по Крыму назвали шабашем

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал заседание Совбеза ООН по крымскому вопросу пропагандистским шабашем.
Krym.News 07 марта в 10:05
Общество

В Алтайском крае открыто движение по всем федеральным трассам

На федеральных трассах Алтайского края сняли ограничения на движение грузовиков и автобусов, установленные 8 марта в связи с непогодой.
Глас Народа вчера в 23:37
Футбол

«Реал» проиграл «Бетису» в чемпионате Испании

Мадридский "Реал" в матче 27-го тура чемпионата Испании уступил "Бетису" - 1:2 и не сумел вернуть себе лидерство в турнире.
Российская газета 02:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное