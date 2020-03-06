Цена фьючерсов на нефть Brent упала на почти 4,8%.

Цены на нефть Brent упали до минимума с 2017 года

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