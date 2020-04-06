Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСтоимость нефти Brent упала на 9%

В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу нефти в странах прежнего альянса. С начала года цены на сырье упали более чем в два раза. Так, утром 30 марта стоимость нефтяной смеси марки Brent впервые с ноября 2002-го опустилась ниже 23 долларов за баррель.
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Цена нефти на торгах в Лондоне продолжает снижаться

Вести.Ru20:05

Стоимость нефти Brent упала на 9%

РИА Новости18:50

Цена нефти марки Brent упала до $31,69 за баррель

Газета.Ru18:53

Стоимость нефти марки Brent снизилась на девять процентов

Российская газета20:00

Стоимость нефти Brent снизилась до $31,16

ТАСС18:21

Стоимость нефти Brent увеличилась до 32 долларов

Политика Сегодня03 апреля в 04:03

Цены на нефть марки Brent на лондонской бирже начали расти

ИА Красная Весна03 апреля в 03:59
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Единоборства

Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире UFC 18 апреля

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что турнир UFC 249 пройдет 18 апреля без россиянина Хабиба Нурмагомедова.
ТАСС Спорт 21:57
Политика

Высокопоставленные официальные лица США предупреждают о «Перл-Харборе»

Два высокопоставленных представителя администрации Трампа публично предупредили американскую общественность, заявив, что следующая неделя, когда ожидается, что вспышка достигнет своего пика в таких местах, как Нью-Йорк, будет «нашим Перл-Харбором», сообщает The New York Times.
BFM.ru 19:36
Здоровье

В Алтайском крае зафиксировали пять новых случаев коронавируса

В Алтайском крае выявили пять новых случаев короанвирусной инфекции.
РБК 22:46
Происшествия

Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией

Газета.Ru вчера в 18:18
Происшествия

В Приморье подтвержден восьмой случай заболевания COVID-19

В Приморском крае в понедельник официально подтвержден еще один, восьмой по счету, случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства региона. заболевание выявлено у женщины, которая уже находилась в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы № 2 после возращения из Мексики.
Российская газета 22:17
Общество

В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
РИА Новости 10:50
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия 18:29
Гаджеты

Microsoft выпустит инновационное обновление для Windows 10

Профиль 03 апреля в 02:47
Общество

В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса

Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса COVID-19 объявлен 4 апреля в Китае, сообщает агентство «Синьхуа».
Коммерсантъ 02 апреля в 21:25
Политика

В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Российская газета 20:39
Энергетика

Нефть обвалились на 10%. Рынок потерял веру в новую сделку ОПЕК+?

Ралли на рынке нефти сменилось обвалом. Цена за баррель Brent сегодня с открытия торгуется примерно на 10% ниже уровней закрытия пятницы.
Вести.Ru 21:43
Экономика

Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%

Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM 17:44
Авто

В Сети появились фото новой «Волги» на базе Aurus

1 апреля в Сети появилась информация о новом российском автомобиле, который будет выпускаться под маркой "Волга".
Новые автомобили 13:00
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости 18:52
Общество

В ВГТРК рассказали о нападении на журналистов у больницы в Нью-Йорке

Журналистское сообщество должно осудить действия американского медработника, который пытался помешать журналистам ВГТРК записать интервью с врачом одной из больниц Нью-Йорка о ситуации с коронавирусом, об этом заявил глава нью-йоркского корпункта телерадиокомпании Валентин Богданов.
РИА Новости 18:03
Общество

В Москве разрешили работать салонам красоты с медлицензией

Столичные салоны красоты, массажные кабинеты, бани, сауны и солярии смогут продолжить работу с 5 апреля по 1 мая, если у них есть лицензии на медицинскую деятельность.
РБК 03:20
Общество

Самоизоляция из-за коронавируса в Перми: какие организации продолжат работу

В связи с продлением нерабочей недели до 30 апреля Дмитрий Махонин конкретизировал перечень предприятий, которые могут работать в период самоизоляции.
КП - Пермь 10:29
Общество

Заразившийся коронавирусом Борис Джонсон госпитализирован

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон госпитализирован для сдачи дополнительных анализов, сообщили в пресс-службе Даунинг-стрит.
Коммерсантъ 17:12
Общество

Томенко не исключил скорого возобновления работы предприятий

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, для этого необходимо обеспечить гарантии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, которые исключат риск заражения сотрудников коронавирусом.
АМИТЕЛ 11:53
Общество

РБК назвал регионы с самыми высокими расходами жителей на еду

В 14 российских регионах доля расходов на продукты питания составляет от 40 процентов и выше.
РИА Новости 21:37
Армия и оружие

Российские военные проводят дезинфекцию в Сербии

Российские военные специалисты, прибывшие в Сербию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, проводят мероприятия по дезинфекции.
Коммерсантъ 11:28
Футбол

Смолов объяснил возвращение в Россию

Lenta.ru 17:51
Футбол

Мамаев с благодарностью вспоминает тюремные дни

Газета.Ru вчера в 19:10
Хоккей

«Йокерит» и «Сибирь» вышли в полуфинал виртуального плей-офф КХЛ

Завершились полуфинальные матчи конференций виртуального плей-офф Кубка Гагарина-2020.
Metaratings 03 апреля в 13:50
Футбол

Бышовец поделился мнением о работе Тедеско в «Спартаке»

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Анатолий Бышовец поделился мнением о работе немецкого специалиста Доменико Тедеско в столичном "Спартаке".
Газета.Ru 21:22
Здоровье

Поликлиники Алтайского края ушли на удалёнку

В рамках борьбы с эпидемией коронавируса лечебные учреждения переходят на особый режим работы.
Бийский рабочий 03 апреля в 03:30
Общество

Амурские власти возобновляют работу предприятий в период эпидемии

По словам представителей ведомства, при формировании списка упор будет сделал на организациях участвующих в реализации программ занятости, снабжения объектов строительства, ЖКХ и торговых центров, а также системообразующих предприятиях региона.
ИА Красная Весна 03 апреля в 22:25
Общество

Синоптик предупредил о заморозках в ряде регионов России

Заморозки до -4 °С ожидаются в ряде регионов России в начале недели.
RT на русском 21:29
Общество

Главные новости за выходные 4–5 апреля

Подробнее Ночью 4 апреля в Мурманске был ликвидирован член террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).
Коммерсантъ 12:00
Музыка

Чешский музыкальный фестиваль «Пражская весна» пройдет в онлайне

Напомним, международный фестиваль академической музыки «Пражская весна» проходит в Праге с 1946 года.
ИА Красная Весна 17:57
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