Энергетика
Znak.comСтоимость нефти Brent упала ниже $18, WTI — ниже $7
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $18 за баррель по состоянию на 20:51 мск, а североамериканская нефть WTI в пике падала до $6,5 за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE.
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Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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Социальную сеть задействуют в создании госплатформы для цифрового обучения
Социальную сеть задействуют в создании госплатформы для цифрового обучения Государственную платформу для дистанционного обучения школьников, создаваемую Минпросвещения и Минкомсвязью, планируется интегрировать с «ВКонтакте».
Коммерсантъ вчера в 15:20
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Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
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РИА Новости 02:35
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Коммерсантъ вчера в 01:25
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Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
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Украина категорически отказалась закреплять особый статус Донбасса
Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в формате видеоконференции отвергла возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины.
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Общество
Собянин предложил ввести цифровые пропуска по всей России
Чуть ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести пропускную систему в других регионах по примеру столицы.
Газета.Ru вчера в 16:25