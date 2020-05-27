Энергетика
ТАССЦена июльского фьючерса нефти Brent падает на 5%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила снижение и в моменте достигала отметки $34,26 за баррель, что на 5,3% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торгов на 17:50 мск.
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Космос
Запуск американских астронавтов отменен
BFM.ru 16:34
Общество
Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму
Симферополь, 27 мая 2020, 21:52 — REGNUM Не вводить требования тестировать на коронавирус сотрудников курортной сферы и туристов в Крыму попросил федеральные власти РФ глава региона Сергей Аксёнов, сообщается в его паблике в Facebook 27 мая.
REGNUM 14:52
Происшествия
Журналиста «Первого канала» спустили с лестницы в администрации Кстова
Журналист сообщил, что при попытке пройти в администрацию его с лестницы столкнул охранник, в результате чего он кубарем скатился вниз.
Правда ПФО 10:41
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
Общество
Власти Москвы установили правила прогулок на свежем воздухе
Вечерняя Москва 13:29
Космос
Рогозин рассказал о создании новой орбитальной станции
RT на русском 16:04
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ 25 мая в 11:25
Гаджеты
Xiaomi выпустила 4K-телевизоры Redmi Smart TV X по цене от $280
Китайская компания Xiaomi, как и ожидалось, официально представила сегодня, 26 мая, «умные» телевизоры Redmi Smart TV X: новинки будут доступны в трёх размерах — диагональю 50, 55 и 65 дюймов.
3DNews вчера в 05:11
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости вчера в 03:26
Единоборства
Петр Ян сообщил примерную дату боя за титул
FightTime.ru 12:20
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Экономика
Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет
Российский бюджет, полагает вице-премьер, готов к тому, чтобы быть стабильным и не зависеть от колебаний в мировой экономике.
REGNUM 08:53
Шоу-бизнес
Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается
Культуромания 09:18
Шоу-бизнес
Антон Криворотов начал встречаться с победительницей «Холостяка»
Сразу после выхода последний серии шоу Криворотов и Пино провели прямой эфир и наконец-то объявили, что действительно встречаются и очень счастливы.
Uznayvse.ru 25 мая в 04:34
Политика
Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину
Верховный суд вернул экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иск к президенту Владимиру Путину по части требования дополнительных социальных гарантий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 09:20
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ вчера в 08:01
Общество
Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице
Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM 13:20
Политика
Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая
Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru 12:42
Здоровье
Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу
В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
РИА Новости 15:54
Армия и оружие
Как начинались бои за донецкий аэропорт
КП - Донецк вчера в 14:25
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
Происшествия
Убийство афроамериканца полицейским вызвало протесты в США
В Миннеаполисе полицейские на глазах у прохожих задушили чернокожего мужчину, умолявшего о пощаде.
Вести.Ru 14:38
Футбол
Чемпионат России может быть возобновлен со зрителями на трибунах
Чемпионат России, который был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.
Газета.Ru 10:36
Политика
Меркель назвала условие снятия санкций с России
Меркель заметила, что с самого вступления на свой пост была за конструктивный диалог с Москвой и выразила надежду, что председательство Германии в ЕС «даст возможность для новых импульсов в отношениях с Россией».
РБК 17:08
Общество
Норвежская семья нашла под полом своей спальни могилу викингов
В ходе ремонта супруги частично сняли слой песка и камней под половицами и увидели небольшой круглый предмет, который они поначалу приняли за колесо от старой игрушки.
Газета Культура 12:54
Биатлон
СБР утвердил новый тренерский штаб сборной России по биатлону
27 мая на заседании Правления СБР были утвержден тренерский штаб сборной России по биатлону на сезон-2020/21.
Metaratings 13:13
Политика
Шредер назвал посла Украины «карликом»
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ответил послу Украины в Берлине Андрею Мельнику, раскритиковавшему его слова об антироссийских санкциях.
РИА Новости 10:50