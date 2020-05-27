Энергетика

ТАССТАССЦена июльского фьючерса нефти Brent падает на 5%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила снижение и в моменте достигала отметки $34,26 за баррель, что на 5,3% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торгов на 17:50 мск.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

После разговора Путина с саудовским принцем нефть выросла в цене

Аргументы и Факты15:06

Нефть выросла в цене после разговора Путина с саудовским кронпринцем

Взгляд.ру12:51

Цена фьючерсов нефти WTI незначительно снизилась

ИА Красная Весна01:45

Мировые цены на нефть снизились на 5-6%

Газета.Ru11:21

Нефть Brent остается ниже $35 за баррель

REGNUM14:36

Нефтяная корзина ОПЕК ощутимо подорожала

Росбалт10:20

Стоимость нефти Brent отыграла 2,8% после разговора Путина с саудовским кронпринцем

ТАСС12:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 17:47, Ашберн
Космос

Запуск американских астронавтов отменен

BFM.ru 16:34
343
Общество

Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму

Симферополь, 27 мая 2020, 21:52 — REGNUM Не вводить требования тестировать на коронавирус сотрудников курортной сферы и туристов в Крыму попросил федеральные власти РФ глава региона Сергей Аксёнов, сообщается в его паблике в Facebook 27 мая.
REGNUM 14:52
137
Происшествия

Журналиста «Первого канала» спустили с лестницы в администрации Кстова

Журналист сообщил, что при попытке пройти в администрацию его с лестницы столкнул охранник, в результате чего он кубарем скатился вниз.
Правда ПФО 10:41
61
Технологии

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
318
Общество

Власти Москвы установили правила прогулок на свежем воздухе

Вечерняя Москва 13:29
1,1K
Космос

Рогозин рассказал о создании новой орбитальной станции

RT на русском 16:04
42
Экономика

РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ 25 мая в 11:25
91
Политика

В Раде заявили о признании символики дивизии СС «Галичина» нацистской

РБК 10:04
244
Происшествия

Мосгорсуд оставил под стражей создателя проекта «Омбудсмен полиции»

ТАСС 08:51
2
Гаджеты

Xiaomi выпустила 4K-телевизоры Redmi Smart TV X по цене от $280

Китайская компания Xiaomi, как и ожидалось, официально представила сегодня, 26 мая, «умные» телевизоры Redmi Smart TV X: новинки будут доступны в трёх размерах — диагональю 50, 55 и 65 дюймов.
3DNews вчера в 05:11
11
Экономика

Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис

Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости вчера в 03:26
388
Единоборства

Петр Ян сообщил примерную дату боя за титул

FightTime.ru 12:20
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
2,3K
Экономика

Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет

Российский бюджет, полагает вице-премьер, готов к тому, чтобы быть стабильным и не зависеть от колебаний в мировой экономике.
REGNUM 08:53
6
Шоу-бизнес

Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается

Культуромания 09:18
1
Шоу-бизнес

Антон Криворотов начал встречаться с победительницей «Холостяка»

Сразу после выхода последний серии шоу Криворотов и Пино провели прямой эфир и наконец-то объявили, что действительно встречаются и очень счастливы.
Uznayvse.ru 25 мая в 04:34
18
Политика

Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину

Верховный суд вернул экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иск к президенту Владимиру Путину по части требования дополнительных социальных гарантий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 09:20
4K
Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ вчера в 08:01
5,9K
Общество

Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице

Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM 13:20
2,1K
Гаджеты

Первый монитор Xiaomi Redmi получил безрамочный дизайн при цене $70

3DNews 07:03
2
Политика

Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая

Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru 12:42
103
Здоровье

Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу

В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
РИА Новости 15:54
322
Армия и оружие

Как начинались бои за донецкий аэропорт

КП - Донецк вчера в 14:25
Религия

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
6
Происшествия

Убийство афроамериканца полицейским вызвало протесты в США

В Миннеаполисе полицейские на глазах у прохожих задушили чернокожего мужчину, умолявшего о пощаде.
Вести.Ru 14:38
17
Футбол

Чемпионат России может быть возобновлен со зрителями на трибунах

Чемпионат России, который был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.
Газета.Ru 10:36
5
Политика

Меркель назвала условие снятия санкций с России

Меркель заметила, что с самого вступления на свой пост была за конструктивный диалог с Москвой и выразила надежду, что председательство Германии в ЕС «даст возможность для новых импульсов в отношениях с Россией».
РБК 17:08
122
Общество

Норвежская семья нашла под полом своей спальни могилу викингов

В ходе ремонта супруги частично сняли слой песка и камней под половицами и увидели небольшой круглый предмет, который они поначалу приняли за колесо от старой игрушки.
Газета Культура 12:54
Биатлон

СБР утвердил новый тренерский штаб сборной России по биатлону

27 мая на заседании Правления СБР были утвержден тренерский штаб сборной России по биатлону на сезон-2020/21.
Metaratings 13:13
1
Политика

Шредер назвал посла Украины «карликом»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ответил послу Украины в Берлине Андрею Мельнику, раскритиковавшему его слова об антироссийских санкциях.
РИА Новости 10:50
152
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное