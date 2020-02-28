Энергетика
ВедомостиСтоимость нефти Brent упала ниже $49 за баррель впервые за 2,5 года
Бюджет балансируется при среднегодовой цене барреля нефти марки Urals $50, поэтому текущая цена нефти некритична, говорит главный аналитик ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Все бюджетные обязательства защищены, заявил в пятницу министр финансов Антон Силуанов.
Читать в источнике
Оценить70
Подробнее о событии
Показать все источники
Рынок нефти закрылся на выходные при цене чуть выше 50 долларов
Московский Комсомолец28 февраля в 23:04
Мировые финансовые площадки лихорадит на фоне новостей о распространении коронавируса
Эхо Москвы28 февраля в 05:01
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 00:13, Ашберн
Комментарии
Происшествия
В Башкирии горит ферма на площади 1800 «квадратов»
Биатлон
Хованцев назвал имена биатлонистов, которые поедут на КМ в Нове-Место
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал имена биатлонистов, которые отправятся на этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место.
Общество
Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Общество
В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом
1. В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Политика
Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников
Авто
Премиальный аналог Chevrolet Captiva ставит рекорды продаж
Компания General Motors и китайский автогигант SAIC вывели на рынок роскошный аналог новой Chevrolet Captiva в июне 2019 года.
Армия и оружие
Минобороны: Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии
Москва предупредила Анкару о возможных последствиях при нахождении турецких истребителей в небе над сирийской провинцией Идлиб, воздушное пространство над которой закрыл Дамаск.
Общество
Названы регионы с наибольшей просрочкой по кредитам
Самая высокая доля просроченной задолженности среди российских регионов наблюдается в Ингушетии, а самыми дисциплинированными субъектами по возврату банковских кредитов являются Севастополь, НАО, Крым и Чукотка.
Происшествия
В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Владимиром выросло до 16
Армия и оружие
КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря
Общество
В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы
Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
Общество
Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США
Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.
Происшествия
Во Владивостоке признали невменяемой мать, выкинувшую ребенка из окна
Политика
Названы возможные сценарии выборов в Госдуму
Еще два собеседника издания, близких к администрации главы государства, не исключают варианта, при котором на выборах в Госдуму списки партии возглавит президент Владимир Путин.
Экономика
Банки сократили выдачу кредитных карт россиянам на 20%
Банки за январь выдали россиянам на 20% меньше кредитных карт, чем в 2019 г. Их выдача снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 года.
Происшествия
Задержанных в Анкаре журналистов Sputnik отпустили
Задержанные в Анкаре журналисты агентства Sputnik Турция, на которых ранее было совершено нападение из-за статьи о провинции Хатай, были освобождены.
Армия и оружие
В Кремле напомнили Эрдогану о законном нахождении России в Сирии
Представитель Кремля напомнил, что Россия является единственной страной, которая имеет в Сирии своих военных «по просьбе легитимного сирийского руководства».
Экономика
Россияне стали меньше тратить на покупки в интернете
Жители России на 13% стали меньше тратить на покупки в отечественных интернет-магазинах в 2019 году.
Армия и оружие
Турция не хочет противостоять России в Сирии
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии.
Общество
Начало Великого поста: что нельзя делать в Чистый понедельник, 2 марта
2 марта, у православных верующих начинается Великий пост.
Общество
Путин подписал закон о введении материнского капитала на первенца
Общество
В Петербургском НИИ назвали сроки создания вакцины от коронавируса
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА рассчитывает в третьем квартале 2020 года создать вакцину от коронавирусной инфекции COVID-2019.
Хоккей
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выиграть у «Миннесоты»
"Вашингтон Кэпиталз" в гостях обыграл "Миннесоту Уайльд" 4:3. Две шайбы в матче записал на свой счет Александр Овечкин.
Происшествия
Два человека из «десятки» погибли в столкновении с грузовиком
Армия и оружие
Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами
Политика
Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании у Греции по запросу России
Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничук задержали на границе с Грецией.
Происшествия
В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов
Фигурное катание
Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее
Весной 2017-го Роднина раскритиковала работу Тарасовой в качестве телекомментатора.
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.