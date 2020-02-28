Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 5% - до $48,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 19:10 мск. В последний раз цена нефти находилась ниже $49 за баррель в июле 2017 года.

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Армия и оружие МИД Сирии: Турция пытается поднять дух террористов, терпящих поражение Турецкие СМИ преднамеренно завышают потери сирийской армии в ходе боевых действий на территории провинции Идлиб, чтобы поднять моральный дух террористов, которые терпят там военное поражение, сообщает 28 февраля МИД Сирии в официальном заявлении, опубликованном агентством SANA.

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