Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $49

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 5% - до $48,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 19:10 мск. В последний раз цена нефти находилась ниже $49 за баррель в июле 2017 года.
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