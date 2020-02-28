Энергетика

ВедомостиВедомостиСтоимость нефти Brent упала ниже $49 за баррель впервые за 2,5 года

Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже 28 февраля опускалась ниже $49 за баррель впервые с июля 2017 г. Майские фьючерсы Brent в 19.10 мск стоили $48,96 за баррель, подешевев на 5%.
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Цена нефти впервые более чем за 2,5 года упала ниже $49

РБК12:00

Эксперты: глобальные рынки могут продолжить падение на следующей неделе

ТАСС11:53

Котировки нефти рухнули на мировых торгах

Красная весна04:39

Цена барреля Brent упала ниже 50 долларов впервые с декабря 2018 года

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Цена нефти Brent опустилась ниже $50

Национальная служба новостей04:51

Цена нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель

Известия05:43

Нефть продолжает быстро дешеветь

Финмаркет00:31
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