Энергетика
ВедомостиСтоимость нефти Brent упала ниже $49 за баррель впервые за 2,5 года
Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже 28 февраля опускалась ниже $49 за баррель впервые с июля 2017 г. Майские фьючерсы Brent в 19.10 мск стоили $48,96 за баррель, подешевев на 5%.
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