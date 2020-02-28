Энергетика
ВедомостиСтоимость нефти Brent упала ниже $49 за баррель впервые за 2,5 года
Бюджет балансируется при среднегодовой цене барреля нефти марки Urals $50, поэтому текущая цена нефти некритична, говорит главный аналитик ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Все бюджетные обязательства защищены, заявил в пятницу министр финансов Антон Силуанов.
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Рынок нефти закрылся на выходные при цене чуть выше 50 долларов
Московский Комсомолец28 февраля в 23:04
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Эхо Москвы28 февраля в 05:01
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