Энергетика

ВедомостиВедомостиСтоимость нефти Brent упала ниже $49 за баррель впервые за 2,5 года

Бюджет балансируется при среднегодовой цене барреля нефти марки Urals $50, поэтому текущая цена нефти некритична, говорит главный аналитик ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Все бюджетные обязательства защищены, заявил в пятницу министр финансов Антон Силуанов.
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Стоимость нефти Brent упала ниже $49 за баррель впервые за 2,5 года

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ТАСС28 февраля в 11:12

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Мировые финансовые площадки лихорадит на фоне новостей о распространении коронавируса

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Цена нефти впервые более чем за 2,5 года упала ниже $49

РБК28 февраля в 12:00
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Стоимость оплаты за тепло для жителей России будет пересчитана в связи с аномально высокими зимними температурами, сообщают 2 марта «Известия» со ссылкой на источник в министерстве строительства и ЖКХ.
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