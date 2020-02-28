Энергетика

Экономика сегодняЭкономика сегодняНефть Brent опустилась ниже отметки 49 долларов за баррель

Нефть марки Brent на торгах 28 февраля опустилась сначала ниже 50 долларов за баррель, а затем, впервые с июля 2017 года, упала ниже 49 долларов. Стоимость майских фьючерсов нефти Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 5% - до 48,94 долларов за баррель.
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