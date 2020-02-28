Нефть марки Brent на торгах 28 февраля опустилась сначала ниже 50 долларов за баррель, а затем, впервые с июля 2017 года, упала ниже 49 долларов. Стоимость майских фьючерсов нефти Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 5% - до 48,94 долларов за баррель.

Нефть Brent опустилась ниже отметки 49 долларов за баррель

Здоровье Роспотребнадзор призвал россиян сократить поездки за границу Роспотребнадзор призывает россиян отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом.

Шоу-бизнес Галкин показал трогательное семейное фото Пугачёвой с детьми На снимке, опубликованном в Instagram артиста, запечатлена его 70-летняя супруга Алла Пугачёва и их дети 6-летние Гарри и Лиза На фотографии Примадонна обнимает близнецов, Гарри смотрит в телефон, а Лиза позирует отцу.

Шоу-бизнес Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США Недавно фанаты Юлии Михалковой узнали, что она навсегда останется жить в США, где не просто наслаждается отдыхом, но и готовится к съёмкам в новых проектах, а также занимается написанием книги.

Здоровье 70 человек находятся под подозрением на коронавирус на Кубани На Кубани пока не зарегистрировано ни одного случая заражения этим опасным вирусом сообщает "Интерфакс-Юг" с ссылкой на руководителя Специализированной клинической детской инфекционной больницы краевого Минздрава Нафисет Тхакушинову.

Экономика В Великобританию вывезли российское золото на рекордные $5 млрд Продажи российского золота за рубеж подскочили в 2019 году в восемь раз, при этом почти весь объем был вывезен в Великобританию.