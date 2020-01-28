Цены мартовских фьючерсов упали ниже 60 долларов за баррель до 58,99 доллара за баррель. Этот показатель на 2,8% ниже, чем предыдущие результаты торгов. Стоимость нефти Brent в последний раз находилась на уровне 60 долларов в ноябре 2019 года.

Стоимость нефти Brent упала ниже $60 за баррель

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