Энергетика
RuNews24.ruСтоимость нефти Brent упала ниже $60 за баррель
Цены мартовских фьючерсов упали ниже 60 долларов за баррель до 58,99 доллара за баррель. Этот показатель на 2,8% ниже, чем предыдущие результаты торгов. Стоимость нефти Brent в последний раз находилась на уровне 60 долларов в ноябре 2019 года.
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Политика
Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по сочинскому и астанинскому форматам.
Происшествия
Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова
Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.
Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.
Политика
В Кремле опровергли переезд министерств в регионы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переезд органов власти из Москвы в регионы не рассматривается, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Футбол
«Тоттенхэм» объявил о трансфере Бергвейна из ПСВ
Вингер ПСВ Стивен Бергвейн стал игроком лондонского «Тоттенхэм Хотспур», сообщается в официальном «твиттере» команды.
Политика
Трамп опубликовал карту границ Израиля и Палестины по «сделке века»
"Сделка века" Ранее Трамп в присутствии израильского премьера Биньямина Нетаньяху озвучил условия предлагаемой США "сделки века" по ближневосточному урегулированию.
Энергетика
«Нафтогаз Украины» жульнически берет кредит у населения
Как сообщает Новиков, цена на газ для населения определяется ценой закупленного летом дорогого газа и нежеланием «Нафтогазом Украины» продавать его в убыток.
Спорт
WADA сообщает об изменениях в данных о допинг-пробах 145 россиян
Руководитель отдела расследований Всемирного антидопингового агентств Гюнтер Юнгер сообщил журналистам, что его структура обнаружила изменения в данных 145 допинг-проб российских спортсменов.
Происшествия
Астраханец забрался в ледяную воду ради спасения собаки
Житель Астрахани по просьбе дочерей залез в ледяную воду ради спасения собаки и стал чуть ли не супергероем для горожан.
Технологии
Mail.Ru открыл предзаказы на колонку с «Марусей»
Приобрести колонку можно будет на сайте MRG и в офлайн-магазинах по цене 6990 руб. Устройство оснастили голосовым помощником "Маруся", который умеет звонить через соцсеть "ВКонтакте", подключаться к системам умного дома и решать различные бытовые вопросы.
Политика
Эрдоган потребовал от США F-35 или деньги
Гаджеты
Apple сообщила о рекордной в своей истории выручке за квартал
Американская корпорация Apple Inc. сообщила о рекордных прибыли и выручке в первом квартале 2020 финансового года (завершился 28 декабря), говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте компании.
Хоккей
Тренер «Вашингтона»: «Овечкин обогнал настоящую легенду»
Главный тренер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Тод Рирден рассказал пресс-службе заокеанской лиги о снайперских рекордах Александра Овечкина.
Происшествия
В Ираке разбился американский военно-транспортный самолет
В иракской провинции Анбар военно-транспортный самолет потерпел крушение.
Общество
Иностранцев могут обязать предоставлять медсправки при въезде в РФ
Министерство внутренних дел России планирует обязать всех иностранных граждан при въезде в нашу страну проходить дактилоскопию, а также предоставлять на погранконтроле медицинские справки.
Политика
ЕС требует от РФ свободного прохода судов через Керченский пролив
Евросоюз снова призвал Россию обеспечить беспрепятственный и свободных проход судов в Азовское море и в обратном направлении через Керченский пролив.
Кино
Вышел дебютный трейлер анимационного фильма по Mortal Kombat
Синопсис, на первый взгляд, не предлагает никаких новых идей - в очередном турнире "Смертельной битвы" Рейден собирает лучших воинов Земли для защиты человечества.
Политика
Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая
Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.
Политика
Толстой прокомментировал свое избрание вице-спикером ПАСЕ
Глава российской делегации, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой прокомментировал свое избрание вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Шоу-бизнес
Соседов рассказал о состоянии Заворотнюк
В интервью изданию «Собеседник» Соседов рассказал, что Заворотнюк продолжает оставаться в тяжелом состоянии, но ситуация оценивается, как стабильная.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Культура
Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».
Космос
Кровавый юбилей: как погиб «Челленджер»
У программы Space Shuttle был юбилей: запускался 25-й "челнок".
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Гаджеты
Появились некоторые технические характеристики камеры Canon EOS RS
Источник опубликовал некоторые технические характеристики камеры.
Общество
ФБК нашел у семьи премьера Мишустина недвижимость на 3 млрд рублей
По данным фонда, общая стоимость найденных земельных участков, домов и квартир оценивается в почти 3 млрд руб. Крупнейшим из перечисленных в расследовании объектов является земельный участок на Рублевке площадью 2,6 га.
Общество
Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне
Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.