Энергетика

RuNews24.ruRuNews24.ruСтоимость нефти Brent упала ниже $60 за баррель

Цены мартовских фьючерсов упали ниже 60 долларов за баррель до 58,99 доллара за баррель. Этот показатель на 2,8% ниже, чем предыдущие результаты торгов. Стоимость нефти Brent в последний раз находилась на уровне 60 долларов в ноябре 2019 года.
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Цена Brent скорректировалась до $59,17 за баррель

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News.ruвчера в 00:59

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Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

РИА Новости26 января в 22:46
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Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переезд органов власти из Москвы в регионы не рассматривается, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Как сообщает Новиков, цена на газ для населения определяется ценой закупленного летом дорогого газа и нежеланием «Нафтогазом Украины» продавать его в убыток.
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Руководитель отдела расследований Всемирного антидопингового агентств Гюнтер Юнгер сообщил журналистам, что его структура обнаружила изменения в данных 145 допинг-проб российских спортсменов.
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Американская корпорация Apple Inc. сообщила о рекордных прибыли и выручке в первом квартале 2020 финансового года (завершился 28 декабря), говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте компании.
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В иракской провинции Анбар военно-транспортный самолет потерпел крушение.
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Министерство внутренних дел России планирует обязать всех иностранных граждан при въезде в нашу страну проходить дактилоскопию, а также предоставлять на погранконтроле медицинские справки.
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ЕС требует от РФ свободного прохода судов через Керченский пролив

Евросоюз снова призвал Россию обеспечить беспрепятственный и свободных проход судов в Азовское море и в обратном направлении через Керченский пролив.
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Вышел дебютный трейлер анимационного фильма по Mortal Kombat

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Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.
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Толстой прокомментировал свое избрание вице-спикером ПАСЕ

Глава российской делегации, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой прокомментировал свое избрание вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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Соседов рассказал о состоянии Заворотнюк

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Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
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Кровавый юбилей: как погиб «Челленджер»

У программы Space Shuttle был юбилей: запускался 25-й "челнок".
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Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
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Источник опубликовал некоторые технические характеристики камеры.
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Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
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