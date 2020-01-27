Энергетика

Радио SputnikРадио SputnikЦена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель

Стоимость нефти марки Brent опустилась до 59,31 доллара за баррель, сообщает РИА Новости. По данным лондонской биржи ICE, нефть подешевела на 2,32%. В последний раз цена нефти Brent находилась ниже 60 долларов за баррель осенью прошлого года.
Читать в источнике
Комментировать67

Подробнее о событии

Коррекция на рынке нефти продолжается в среду утром

Московский Комсомолецвчера в 21:37

Баррель подхватил вирус

Российская газетавчера в 11:12

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 00:16

Нефть «пошла на поправку» после спада из-за коронавируса

REGNUMвчера в 12:50

Brent может опуститься до $55 на фоне новостей о коронавирусе

ТАСС27 января в 09:01

Нефть упала ниже $59 впервые с конца октября 2019 года

РБК27 января в 04:30

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

РИА Новости26 января в 22:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 05:24, Ашберн
Общество

Минздрав РФ подготовил рекомендации по лечению коронавируса

Zhang Yuwei / Globallookpress Минздрав России подготовил временные методические рекомендации по борьбе с коронавирусом.
РЕН ТВ 04:01
Политика

В Кремле прокомментировали идею ввести термин «Верховный правитель»

Инициатива по переименованию в Конституции РФ термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:36
Общество

В Кремле прокомментировали ход расследования по делу Голунова

Кремль не имеет намерений и возможности вмешиваться в работу Следственного комитета по делу Ивана Голунова, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:25
Политика

Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера

РИА Новости 01:25
Культура

«Кураж-Бамбей» озвучит кино и сериалы для «Ростелекома»

Adindex.ru 03:53
Общество

ФСБ выявила ещё один рассылавший сообщения о минировании сервис

В ФСБ России сообщили, что обнаружен ещё один сервис, с которого велась рассылка сообщений о минировании, — швейцарский Protonmail.
RT на русском 03:04
Культура

Режиссер Римас Туминас раскритиковал игру Александра Домогарова

Дни24 27 января в 10:46
Кино

Российские порноактеры завоевали четыре «Порно-Оскара»

Московский Комсомолец вчера в 11:53
Армия и оружие

50 военных США пострадали при ракетных ударах Ирана

Газета.Ru вчера в 19:28
Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»

ToDay News Ufa вчера в 07:16
Политика

Петра Толстого выбрали вице-спикером ПАСЕ

Вице-спикера Госдумы России Петра Толстого выбрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru вчера в 12:43
Футбол

ФК «Зенит» отправился на сбор в Испанию без Кокорина

Российская газета 03:53
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка

Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Sunmag.me 27 января в 11:11
Политика

МИД прокомментировал отмену визита в Россию делегации из Нидерландов

Нидерланды сознательно включили в список парламентской делегации для визита в Россию нежелательного для Москвы депутата, заявил МИД.
РИА Новости 03:58
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru 27 января в 09:00
Происшествия

В Ростовской области убиты депутат Андрей Алабушев и его жена

Городской репортер вчера в 10:53
Политика

«Единая Россия» выступает за отставку главы Чувашии

Партия «Единая Россия» считает, что глава Чувашии Михаил Игнатьев должен покинуть свой пост, заявил первый заместитель руководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев.
Коммерсантъ 04:26
Авто

Новый Kia Sorento впервые продемонстрировали без маскировки

Внешний вид нового Sorento не стал сюрпризом: спереди безошибочно просматривается ставшая лифтбеком Optima со своей «улыбкой тигра», а в корме, где вертикальные светодиодные фонари сменили горизонтальные – топовый Telluride.
CarsWeek.ru 02:31
Происшествия

В Иркутске водителю, подрезавшему легковушку, дали 15 лет за убийство

Байкал-Daily 01:46
Экономика

Коллективный диссонанс: СП предупредила о рисках споров ЦБ и кабмина

На фоне несогласованности действий кабмина и ЦБ Счетная палата (СП) отмечает сразу несколько негативных тенденций в банковской отрасли.
Известия 27 января в 16:01
Политика

Аббас ответил на план Трампа, заявив, что Иерусалим не продается

Предложенный Трампом план, согласно которому должны быть созданы два государства – арабское со столицей во восточной части восточного Иерусалима, и еврейское со столицей в неделимом Иерусалиме — будет отправлен палестинским народом «в корзину истории», указал Аббас.
Политика Сегодня вчера в 15:37
Экономика

Росстат отчитался о росте реальных доходов по итогам 2019 года

Реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 0,8% по итогам 2019 года, следует из предварительной оценки Росстата.
РБК вчера в 10:51
Экономика

ЦБ принял решение о санации Севастопольского Морского банка

Центральный Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского Морского банка. Об этом говорится на сайте регулятора.
RT на русском 02:13
Общество

В МВД рассказали о новых российских паспортах

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
РИА Новости вчера в 11:41
Общество

Стало известно, как будет выглядеть СКК после реконструкции

«СКА-Арена» представила новый проект. Компания «СКА-Арена» подготовила концепт нового здания СКК «Петербургский».
KudaGo 05:13
Происшествия

В Воронеже госпитализированы россияне с подозрением на коронавирус

В Воронеже с симптомами ОРВИ госпитализировали двух человек, которые недавно вернулись из Китая, где был обнаружен новый вид коронавируса.
ANNA-News вчера в 13:04
Происшествия

В Новосибирске зарезали беременную девушку в подъезде

В Новосибирске местный житель напал с ножом на беременную женщину в подъезде и убил ее.
Газета.Ru 01:11
Политика

Путин встретится с ушедшими в отставку вице-премьерами и министрами

Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с бывшими членами правительства, чтобы обсудить с ними перспективы их дальнейшей занятости и поблагодарить их за работу в кабмине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:26
Здоровье

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 29 января

Из-за вспышки коронавируса и продления новогодних каникул в Китае возможны сбои в поставках китайской электроники в Россию, говорят участники рынка.
РБК вчера в 23:51
Общество

Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне

Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Salt Mag 03:01
Как работают Яндекс.Новости?
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
Главное