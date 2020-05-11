Энергетика
КомпанияСтоимость нефти Brent упала ниже 30 долларов
Стоимость фьючерсного контракта на нефть марки Brent с поставкой в июне упала ниже 30 долларов за баррель. По состоянию на 11.29 сырье торговалось на отметке в 29,95 долларов за баррель, что на 3,25% ниже по отношению к цене на момент закрытия предыдущих торгов.
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