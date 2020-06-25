Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 40 долларов за баррель. Утром в четверг, 25 июня, баррель топлива торговался по 39,90 доллара, следует из данных биржи ICE в Лондоне. Такой отметки Brent достигла в 09:54 мск.

Стоимость нефти Brent упала ниже 40 долларов за баррель

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