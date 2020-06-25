Энергетика

КомпанияКомпанияСтоимость нефти Brent упала ниже 40 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 40 долларов за баррель. Утром в четверг, 25 июня, баррель топлива торговался по 39,90 доллара, следует из данных биржи ICE в Лондоне. Такой отметки Brent достигла в 09:54 мск.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель впервые с 16 июня

РБКвчера в 11:52

Нефть падает на данных о распространении коронавируса и росте запасов в США

News.ru01:39

Цены на нефть снижаются на рисках вокруг COVID-19 и росте запасов в США

ПРАЙМ01:31

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

RT на русском01:22

Нефть продолжает дешеветь, Brent опустилась ниже $40 за баррель

Росбалт02:59

Цена нефти Brent опустилась ниже $41

ТАССвчера в 11:32

Цены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель

РИА Новостивчера в 11:00
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 06:25, Ашберн
Происшествия

Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
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Авто

Volkswagen представил обновленный Arteon

Компания Volkswagen представила обновленную версию своего европейского флагмана Arteon.
Автоновости дня вчера в 08:25
Происшествия

Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК 05:33
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Экономика

Саратовский завод РМК может прекратить деятельность уже в июле

Саратовский завод резервуарных металлоконструкций (АО «АП РМК») может прекратить свою деятельность уже в июле из-за больших долгов.
Четвертая Власть 04:00
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Происшествия

На разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Газета.Ru 06:01
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Политика

Песков рассказал про общение Путина и Лукашенко в день парада Победы

Газета.Ru 06:06
Спорт

Конгрессу США предложили отказаться от финансирования WADA

Газета Washington Post сообщает, что Государственное управление США по политике в области контроля за распространением наркотиков (ONDCP) предложило конгрессу США рассмотреть вопрос об отказе от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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Общество

«Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж

Представитель «Аэрофлота» пояснил, что сейчас развивается грузовая сеть на пассажирских судах, например, для перевозки медицинского оборудования.
Коммерсантъ 06:00
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Политика

Песков: Россия пока не приняла решение об открытии границ

Пресс-секретарь подчеркнул, что вопросы открытия границ обсуждаются с зарубежными лидерами.
Интерфакс 06:06
Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
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Общество

Верховный суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по поводу санкций

Верховный суд ЕС отклонил обращение ВТБ по поводу санкций, введенных в 2014 году из-за ситуации на Украине.
Известия 05:22
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Технологии

Москвичи смогут сами загружать данные в электронную медкарту с 26 июня

Москвичи в пятницу получат доступ к данным электронной медкарты с мобильных устройств и смогут сами загружать данные о своем здоровье в электронную медкарту, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 05:18
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Общество

Вячеслав Володин на новой набережной: «Валерий Радаев не признает ошибок»

Сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин продолжает работать в Саратовской области.
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Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем

Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
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Политика

Песков рассказал, что уже проголосовал по поправкам в Конституцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что уже проголосовал по поправкам в Конституцию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:00
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Общество

В Харькове националисты жестоко избили члена «Партии Шария»

В Харькове жестоко избили битами члена «Партии Шария», заявил 25 июня лидер украинской оппозиционной партии Анатолий Шарий на своем канале в Telegram.
ИА Красная Весна 05:03
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Культура

На Мамаевом кургане прошел концерт Победы

Накануне, 24 июня, в Волгограде на Мамаевом кургане прошел концерт, посвященный 75-летию Победы.
RuNews24.ru 01:29
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Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 23 июня в 16:37
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Культура

Джордж Мартин назвал дату выхода продолжения «Игры престолов»

Мартин только что озвучил очередную предполагаемую дату выхода шестой, предпоследней, части саги.
Российская газета 03:31
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Общество

Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля

Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
RT на русском 05:30
2
Общество

В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду

«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны.
Известия 00:58
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Финансы

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%

Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
Известия 04:01
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Общество

Нововведения ждут россиян с 1 июля

С 1 июля опекунам пенсионного возраста, имеющим на попечении несовершеннолетних детей, проиндексируют пенсию.
Южный Федеральный 00:02
Политика

Украина возмутилась заявлением сербского министра о бандеровцах

Посольство Украины возмутило заявление сербского министра инноваций и технологического развития Ненада Поповича о попытках представить бандеровцев жертвами Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:53
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Религия

Опальный схиигумен Сергий назвал РПЦ «главным врагом России»

Вечерний курьер 06:10
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Общество

Журналист телекомпании «Дождь» Павел Лобков смог проголосовать по поправкам в Конституцию дважды

Журналист телекомпании "Дождь" Павел Лобков смог проголосовать по поправкам в Конституцию дважды – первый раз на своем участке, затем дистанционно с помощью электронного голосования.
Эхо Москвы 05:32
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Хоккей

Пьянов вернулся из «Авангарда» в «Амур»

Ранее Пьянов уже выступал за «Амур», в сезоне-2018/19, тогда он стал вторым бомбардиром команды.
Спорт-Экспресс 23 июня в 07:36
Армия и оружие

Новые образцы техники и вооружения показали на параде Победы в Москве

РИА Новости / Евгений Биятов Ряд новых образцов вооружения военной техники был представлен на параде Победы на Красной площади в Москве.
РЕН ТВ вчера в 04:34
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Общество

Схема движения по Привокзальной площади Саратова вновь будет изменена

Схема движения по Привокзальной площади Саратова будет вновь изменена.
Общественное мнение 04:48
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Политика

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru вчера в 04:15
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