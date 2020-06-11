Стоимость нефти Brent опустилась на 4,27 процента и составила меньше 40 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. Согласно данным на 15:06 по московскому времени, цена августовских фьючерсов на нефть Brent составляет 39,95 доллара за баррель.

Стоимость нефти Brent упала ниже 40 долларов за баррель

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