Энергетика
Вечерняя МоскваСтоимость нефти Brent упала ниже 40 долларов за баррель
Стоимость нефти Brent опустилась на 4,27 процента и составила меньше 40 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. Согласно данным на 15:06 по московскому времени, цена августовских фьючерсов на нефть Brent составляет 39,95 доллара за баррель.
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Наука
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
Общество
Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату
По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост вчера в 15:33
Общество
Кабмин обсудил меру против разрыва в зарплатах бюджетников
Регионы, в свою очередь, не всегда придерживаются отраслевых рекомендаций по зарплатам, которые направляются Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям при правительстве РФ.
Российская газета вчера в 05:47
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com вчера в 06:33
Политика
Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой
Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе».
Коммерсантъ 10:28
Общество
Подполковник ФСИН рассказал о судьбе Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал "Вечерней Москве" о том, как отбывают заключение знаменитости и что ожидает Михаила Ефремова в колонии, если суд даст ему реальный срок по делу о смертельном ДТП.
РИА Новости 11:01
Гаджеты
Samsung готовит «облегченную» версию флагмана Galaxy S20
Актуальные Новости вчера в 14:27
Общество
Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров
Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
Evo-rus.com 13:03
Экономика
Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09 июня в 17:01
Общество
МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре
Москва 24 вчера в 04:14
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава оценила ситуацию с коронавирусом
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России.
RT на русском 10:12
Наука
Предшественника Великой китайской стены нашли археологи
Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com 10 июня в 11:26
Общество
Объяснен порядок госпитализации при коронавирусе
В Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) объяснили порядок госпитализации при коронавирусе.
Lenta.ru 10:03
Авто
«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом
Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня 10 июня в 04:50
Общество
Мурашко заявил, что жара не снижает активность коронавируса
Зарубежный опыт показывает, что жара не приводит к снижению активности коронавируса, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ТАСС 10:58
Политика
День России отмечается по всей стране
Би-порт 02:21
Наука
Люди могут впадать в зимнюю спячку, как медведи или сурки
ToDay News Ufa 10:49
Общество
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда
Работающие граждане России в день общероссийского голосования, 1 июля 2020 года, получат повышенную оплату труда, пишет издание «Известия» со ссылкой на заявление руководителя социального комитета Совета Федерации.
Ёлдаш 10 июня в 15:20
Общество
Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений
На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости 05:50
Общество
Москвичей ждут «призовые» в день голосования
Жителям мегаполиса выделят 2 млн подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг.
Вести Подмосковья вчера в 13:01
Происшествия
Несколько домов в центре Москвы остались без света
Несколько домов в центре Москвы остались без света, передает канал "Россия 24".
Вести.Ru 15:10
Транспорт
Появились первые билеты на поезд в Крым из Краснодара
Частная компания «Грандсервисэкспресс» (ГСЭ), являющаяся оператором поездов в Крым, 12 июня открыла продажи билетов на полуостров по новым направлением.
Блокнот Краснодар 04:15
Экономика
ПФР разъяснил россиянам условия получения постоянной надбавки к пенсии
Российские пенсионеры – участники программы софинансирования, могут получить ежемесячную прибавку к выплатам, сообщили в Пенсионном фонде России.
iReactor 07:20
Происшествия
В Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
В городе Калач-на-Дону Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой водки - таким образом он решил подшутить над приятелем.
Газета.Ru 10:28
Политика
Владимир Путин поздравил россиян с Днём России
Сегодня в стране отмечается День России — государственный праздник, установленный в 1992 году в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.
Говорит Москва 06:24
Общество
В Белоруссии задержали 15 сотрудников Белгазпромбанка
В Белоруссии задержали 15 сотрудников Белгазпромбанка, который прежде возглавлял конкурент белорусского лидера на президентских выборах Виктор Бабарико.
Эхо Москвы 13:03
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
Общество
Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых
Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка.
REGNUM 11:47