Энергетика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваСтоимость нефти Brent упала ниже 40 долларов за баррель

Стоимость нефти Brent опустилась на 4,27 процента и составила меньше 40 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. Согласно данным на 15:06 по московскому времени, цена августовских фьючерсов на нефть Brent составляет 39,95 доллара за баррель.
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Цена нефти Brent впервые с мая упала ниже 37-ми долларов за баррель

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REGNUMвчера в 14:49

Мировые цены на нефть снижаются

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После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
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Общество

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Политика

Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой

Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе».
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РИА Новости 11:01
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Общество

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Evo-rus.com 13:03
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Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
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Общество

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Здоровье

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Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России.
RT на русском 10:12
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Наука

Предшественника Великой китайской стены нашли археологи

Нашли предшественника Великой китайской стены.
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