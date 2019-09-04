Энергетика
Новые ИзвестияСтоимость нефти Brent вновь снизилась
В четверг, пятого сентября цены на нефть в мире упали на несколько процентных пунктов. Так фьючерсы на черное золото сорта Brent в октябре сократились на 0,13%, достигнув 60,62 доллара за бочку.
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Транспорт
Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона
C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие
В Сирии погибли трое российских офицеров
В Сирии в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб погибли трое российских офицеров.
Lenta.ru 09:36
Политика
Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.
РБК 09:35
Шоу-бизнес
Родственники Юлии Началовой перевозят вещи из квартиры певицы
Пиар-директор певицы Юлии Началовой, которая умерла в марте 2019 года, Анна Исаева сообщила в Instagram, что родственники начали перевозить из квартиры звезды вещи.
Народные новости 00:18
Происшествия
СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты»
Следователи возбудили уголовное дело о вымогательстве у заключённого после избиений в следственном изоляторе «Кресты» в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
RT на русском 07:39
Хоккей
Панарин — об Овечкине: «Я видел его высказывания. Он — молодец»
Спорт-Экспресс 09:22
Гаджеты
Honor представил новый смартфон Honor 20s
Honor официально представил вчера смартфон Honor 20S.
UfacityNews.ru 01:41
Общество
Японцы построят в Подмосковье мусоросжигательные заводы
Как рассказал региональный министр ЖКХ Евгений Хромушин, японцы построят на территории Подмосковья современные мусоросжигательные заводы.
Lenta.ru 07:58
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области
На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
Вести.Ru 09:32
Политика
Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей
Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.
РИА Новости вчера в 14:37
Политика
Конте сформировал новое правительство Италии
РИА Новости вчера в 09:36
Политика
Путин предложил увеличить выплаты врачам и учителям на Дальнем Востоке
Создать медицинский кластер на Дальнем Востоке и удвоить выплаты для врачей и учителей, приехавших в регион по программе "Земский доктор" и "Сельский учитель", предложил президент на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Российская газета 04:01
Политика
К задержанному в Неаполе россиянину пустили дипломатов
Российские дипломаты получили консульский доступ к задержанному в Италии сотруднику Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», Александру Коршунову.
BFM.ru 08:53
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM 03 сентября в 17:43
Происшествия
В Донецке снова произошел взрыв
Lenta.ru 07:33
Общество
ПТУ могут перестать подготовку токарей и фрезеровщиков с 2021 года
«Проект приказа предписывает остановить с 2021 года прием по устаревшим программам, не соответствующим запросам современного рынка труда, что не означает исключения подготовки специалистов по конкретным профессиям»,— сказано в сообщении ведомства.
Коммерсантъ 10:30
Происшествия
В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди
По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.
Российская газета 08:47
Футбол
Маркизио согласовал контракт с «Монако»
33-летний футболист согласовал условия контракта с «Монако», сообщает Sport Mediaset. Соглашение будет подписано по схеме «1+1».
Sports.ru 09:15
Политика
На Украине намерены через суд закрыть телеканал NewsOne
Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NewsOne лицензии и его закрытия.
REGNUM 08:02
Политика
Собчак в Киеве рассказала, кому принадлежит Крым
Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире радиостанции "Новое время" ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 10:27
Экономика
Россиян предупредили о риске роста цен на продукты
Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты из-за предложенных Минпромторгом новых штрафов.
Lenta.ru 06:36
Общество
Канатоходец прошелся между башнями «Москва-Сити» и попал на видео
На территории международного делового центра "Москва-Сити" канатоходец прошелся между башнями "Око" и "Нева" на высоте 300 метров.
РИА Новости 08:57
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Кабардино-Балкарии
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов парламента Кабардино-Балкарской Республики (КБР) три кандидатуры на пост главы КБР: директора филиала ПАО «РусГидро» Игоря Кладько, врио главы республики Казбека Кокова и министра природных ресурсов и экологии КБР Ильяса Шаваева.
Коммерсантъ 10:25
Политика
Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие
Президент России Владимир Путин заявил, что предлагал американскому коллеге Дональду Трампу приобрести новейшие российские вооружения, в том числе гиперзвуковое оружие.
Газета.Ru 09:20
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Технологии
К концу сентября в России закончатся IP-адреса
В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.
Smolnarod.ru 09:14