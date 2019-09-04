Энергетика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияСтоимость нефти Brent вновь снизилась

В четверг, пятого сентября цены на нефть в мире упали на несколько процентных пунктов. Так фьючерсы на черное золото сорта Brent в октябре сократились на 0,13%, достигнув 60,62 доллара за бочку.
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Стоимость нефти Brent вновь снизилась

Новые Известия08:58

Драйвером роста нефти стали заявления главы Минэнерго РФ

REGNUM09:07

Нефть подорожала почти на 5%

Эхо Москвывчера в 13:30

Мировые цены на нефть вновь снижаются

RT на русском01:06

Цены на нефть взлетели выше 61 доллара на новостях из Китая

Московский Комсомолецвчера в 23:16

Стоимость нефти Brent стабилизировалась на уровне $60,68 за баррель

Интерфакс01:40

Стоимость нефти Brent выросла почти на 4%

Ведомостивчера в 13:04
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Автоматически обработаны 6982 источника, обновлено в 10:55, Вашингтон
Транспорт

Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона

C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
РБК вчера в 23:00
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В Сирии погибли трое российских офицеров

В Сирии в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб погибли трое российских офицеров.
Lenta.ru 09:36
Политика

Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.
РБК 09:35
Шоу-бизнес

Родственники Юлии Началовой перевозят вещи из квартиры певицы

Пиар-директор певицы Юлии Началовой, которая умерла в марте 2019 года, Анна Исаева сообщила в Instagram, что родственники начали перевозить из квартиры звезды вещи.
Народные новости 00:18
Происшествия

СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты»

Следователи возбудили уголовное дело о вымогательстве у заключённого после избиений в следственном изоляторе «Кресты» в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
RT на русском 07:39
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Панарин — об Овечкине: «Я видел его высказывания. Он — молодец»

Спорт-Экспресс 09:22
Наука

Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе

Вести.Ru 07:18
Гаджеты

Honor представил новый смартфон Honor 20s

Honor официально представил вчера смартфон Honor 20S.
UfacityNews.ru 01:41
Общество

Японцы построят в Подмосковье мусоросжигательные заводы

Как рассказал региональный министр ЖКХ Евгений Хромушин, японцы построят на территории Подмосковья современные мусоросжигательные заводы.
Lenta.ru 07:58
Происшествия

Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области

На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Шоу-бизнес

Ивлеева сменила фамилию на Узенюк

Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
Вести.Ru 09:32
Политика

Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей

Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.
РИА Новости вчера в 14:37
Политика

Конте сформировал новое правительство Италии

РИА Новости вчера в 09:36
Политика

Путин предложил увеличить выплаты врачам и учителям на Дальнем Востоке

Создать медицинский кластер на Дальнем Востоке и удвоить выплаты для врачей и учителей, приехавших в регион по программе "Земский доктор" и "Сельский учитель", предложил президент на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Российская газета 04:01
Политика

К задержанному в Неаполе россиянину пустили дипломатов

Российские дипломаты получили консульский доступ к задержанному в Италии сотруднику Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», Александру Коршунову.
BFM.ru 08:53
Общество

В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой

Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM 03 сентября в 17:43
Происшествия

В Донецке снова произошел взрыв

Lenta.ru 07:33
Политика

Иерусалимский патриарх отказался признавать новую украинскую церковь

Lenta.ru 10:39
Общество

ПТУ могут перестать подготовку токарей и фрезеровщиков с 2021 года

«Проект приказа предписывает остановить с 2021 года прием по устаревшим программам, не соответствующим запросам современного рынка труда, что не означает исключения подготовки специалистов по конкретным профессиям»,— сказано в сообщении ведомства.
Коммерсантъ 10:30
Происшествия

В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди

По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.
Российская газета 08:47
Общество

Соцслужбы Италии забрали у россиянки 5-летнего ребенка

Газета.Ru 01:12
Футбол

Маркизио согласовал контракт с «Монако»

33-летний футболист согласовал условия контракта с «Монако», сообщает Sport Mediaset. Соглашение будет подписано по схеме «1+1».
Sports.ru 09:15
Политика

На Украине намерены через суд закрыть телеканал NewsOne

Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NewsOne лицензии и его закрытия.
REGNUM 08:02
Политика

Собчак в Киеве рассказала, кому принадлежит Крым

Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире радиостанции "Новое время" ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 10:27
Экономика

Россиян предупредили о риске роста цен на продукты

Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты из-за предложенных Минпромторгом новых штрафов.
Lenta.ru 06:36
Общество

Канатоходец прошелся между башнями «Москва-Сити» и попал на видео

На территории международного делового центра "Москва-Сити" канатоходец прошелся между башнями "Око" и "Нева" на высоте 300 метров.
РИА Новости 08:57
Политика

Путин предложил три кандидатуры на пост главы Кабардино-Балкарии

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов парламента Кабардино-Балкарской Республики (КБР) три кандидатуры на пост главы КБР: директора филиала ПАО «РусГидро» Игоря Кладько, врио главы республики Казбека Кокова и министра природных ресурсов и экологии КБР Ильяса Шаваева.
Коммерсантъ 10:25
Политика

Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие

Президент России Владимир Путин заявил, что предлагал американскому коллеге Дональду Трампу приобрести новейшие российские вооружения, в том числе гиперзвуковое оружие.
Газета.Ru 09:20
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг

Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Технологии

К концу сентября в России закончатся IP-адреса

В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.
Smolnarod.ru 09:14
Как работают Яндекс.Новости?
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