По данным на 6:30 мск Brent торгуется на отметке $26,16 за баррель (+5,74%). Стоимость майского фьючерса WTI находится на уровне $21,28 (+4,8%). В конце марта цена на нефть этой марки упала до $20 впервые за 18 лет.

Стоимость нефти Brent выросла до $26 за баррель

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