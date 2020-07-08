Энергетика
Вечерняя МоскваСтоимость нефти Brent выросла до 43,31 доллара за баррель
В четверг утром, 9 июля, мировые цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику, свидетельствуют данные торгов. К 07:43 по московскому времени стоимость сентябрьских фьючерсов на сырье Brent поднималась на 0,05 процента — до 43,31 доллара за баррель.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 08:02, Ашберн
Хоккей
НХЛ назвала Овечкина лучшим левым нападающим розыгрыша Кубка Стэнли
Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил рейтинг лучших левых нападающих розыгрыша Кубка Стэнли, который будет возобновлен летом.
Нева Спорт 07:41
Происшествия
СК возбудил дело о похищении человека в Екатеринбурге
Следственный комитет возбудил дело о похищении мужчины в центре Екатеринбурга, сообщило СУСК РФ по Свердловской области.
РИА Новости 07:18
Общество
Минпросвещения разрешит традиционные линейки в школах 1 сентября
RT на русском 07:02
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
В СК говорят, что она "причастна к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области".
Российская газета 01:32
Происшествия
В Петербурге осудили анестезиолога за изнасилование шестерых пациенток
Десять лет в исправительной колонии строгого режима проведет петербургский врач-анестезиолог, который насиловал пациенток, находящихся под наркозом.
Российская газета 07:35
Политика
Верховный суд прекратил дело по иску умершего экс-главы Чувашии
Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о восстановлении его в должности.
Интерфакс 04:05
Происшествия
СК завел уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда в ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей Сталинграда нацистами в период с 1942 по 1943 год.
Газета.Ru 07:30
Общество
В МВД предложили изменить водительские права и ПТС
МВД предложило уточнить перечень данных, которые вносят в паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского удостоверения.
РИА Новости 07 июля в 15:21
Общество
Россия откроет международное авиасообщение в два этапа
Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился открыть международное авиасообщение, оно пройдет в два это этапа, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на протокол заседания от 6 июля, который есть в распоряжении агенства.
Газета.Ru 05:04
Политика
Поправки о блокировке информации с оправданием экстремизма внесены в Госдуму
Члены думской комиссии по расследованию вмешательства в дела РФ извне внесли в Госдуму законопроект о блокировке информации с оправданием экстремизма и терроризма.
Российская газета 07:02
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
Общество
В Москве возобновляют очную работу образовательные учреждения
С 13 июля в Москве отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Российская газета 06:07
Авто
Lamborghini официально представил гибридный родстер Sian
Новый Sian Roadster, ставший самым мощным родстером в истории, выпустят всего в 19 экземплярах, и все они уже проданы.
Автоновости дня 04:28
Здоровье
224 новых случая коронавируса выявлено в Нижегородской области
224 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией подтверждено в Нижегородской области за минувшие сутки.
Время Н 03:38
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 07 июля в 18:36
Происшествия
В Москве появился нападающий на женщин бутовский маньяк
Lenta.ru 07 июля в 10:24
Политика
Путин оценил организацию голосования по поправкам к Конституции
Голосование по поправкам к Конституции было организовано по-современному качественно и на высоком уровне.
Известия 07:38
Политика
Козак рассказал об абсурде в переговорах с Украиной
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал переговоры с Украиной по Донбассу похожими на театр абсурда.
Известия 06:44
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк вернулась домой после лечения от рака
Актриса Анастасия Заворотнюк, которая на протяжении долгого времени борется с раком головного мозга, несколько месяцев назад вернулась домой.
Live24 03:32
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом
Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
Космос
В июле на Марс отправятся сразу же три миссии из разных стран
Популярная механика вчера в 06:31
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Футбол
Орлов отреагировал на высказывание Уткина про «Зенит»
Геннадий Орлов считает, что бюджет не может стать главной причиной побед клуба в национальном первенстве.
ГЛАС.RU 07:25
Здоровье
Названо условие второй волны коронавируса в России
Возможность второй волны коронавируса в России и в других странах зависит от соблюдения мер безопасности.
Lenta.ru 05:05
Общество
Над лишенным сана опальным священником состоится еще один суд
Сергий был лишен сана — Церковный суд признал его виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов, решение должен утвердить патриарх.
Lenta.ru 07:55
Политика
Венедиктов раскрыл имена возможных преемников Путина
Алексей Венедиктов считает, что Дмитрий Медведев и Сергей Нарышкин являются наиболее вероятными преемниками Владимира Путина на посту президента России.
Российский Диалог вчера в 14:21
Общество
В Белграде полиция разогнала протестующих слезоточивым газом
Полиции пришлось применять слезоточивый газ для разгона протестующих с центральных улиц Белграда.
Российская газета вчера в 17:33