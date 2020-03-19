Коронавирус
РБКСтоимость нефти Brent выросла на 17%
Мировые цены на нефть продолжают расти: стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 17%, WTI — на 35%, следует из данных торгов. На максимуме 19 марта баррель Brent торговался по $29,28, WTI — по $28,14.
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Общество
WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть
Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Общество
В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Все 85 регионов России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Минздрав Украины подтвердил заражение коронавирусом в Донецкой области
За минувшие сутки на территории Украины было зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусом нового типа.
Происшествия
На Кубани выявлено два новых случая заражения коронавирусом
В Краснодарском крае выявлены два новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019.
Футбол
Мамаев анонсировал переезд в другую страну
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Кино
Фильм с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире
Популярная в прошлом лента «Заражение» за последние несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания об опасном вирусе.
Происшествия
Коронавирус подтвердили у двух человек в Воронежской области
Власти сделали официальное заявление. 19 марта стало известно о 52 заболевших коронавирусом в России за минувшие сутки.
Музыка
Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Происшествия
В Новосибирске зафиксирован второй заболевший коронавирусом
В Новосибирске зафиксирован второй случай заболевания коронавирусом. На этот раз инфекцию завезли из Италии, передает ГТРК "Новосибирск".
Общество
Коронавирус обошел обвал рубля в списке опасений россиян
Россияне плохо осведомлены о профилактических способах защиты от заражения коронавирусом COVID-19, причем люди старшего поколения, для которых он представляет наибольшую опасность, меньше других категорий населения соблюдают меры предосторожности, показал опрос Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.
Общество
Случаи заражения коронавирусом выявили за сутки в 23 регионах России
В России за сутки выявили более 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, диагнозы поставлены в 23 российских регионах.
Общество
Х5 Retail: спрос на крупы и консервы в магазинах Москвы упал
"В среду, 18 марта, Х5 зафиксировала в своих торговых сетях в Москве снижение уровня спроса относительно предыдущих нескольких дней по наиболее востребованным продуктам — крупам и консервам", — отмечает Х5.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус
Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
Общество
Названы сроки выживания коронавируса в морозилке
Названы сроки выживания коронавируса в морозилке.
Финансы
Moody’s оценило уязвимость российских банков при обвале рынков
Чем плохи большие портфели Произошедшее падение мировых цен на нефть может оказать негативное влияние на банковский сектор трех стран-экспортеров — России, Азербайджана и Казахстана, пишет Moody's.
Здоровье
Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса
С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
Экономика
Рыбаки Северного бассейна добыли 113,7 тысяч тонн рыбы
Рыбаки увеличили вылов водных биоресурсов в Северном рыбохозяйственном бассейне на 14,5% по сравнению с таким же показателем прошлого года к 18 марта – 113,7 тысяч тонн.
Энергетика
Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США
В четверг, 19 марта, стало известно о том, что Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США.
Общество
В Израиле на неделю вводятся ограничения на передвижение граждан
Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что подписал несколько указов, вводящих ограничения на передвижение граждан страны для предупреждения дальнейшего распространения нового коронавируса.
Общество
Эксперты отметили спрос на ноутбуки и софт для удалённой работы
Эксперты проанализировали рынок электронных устройство и констатировали увеличенный спрос на ноутбуки и софт для удалённой работы.
Единоборства
Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен
Здоровье
Врач рассказал о главной ошибке умершей пациентки с COVID-19
В связи с пандемией COVID-19 в Москве вводят ограничительные меры: школьники с понедельника будут учиться дистанционно, а многие взрослые переведены на удаленную работу.
Энергетика
Федун назвал катастрофической цену на нефть ниже $25
Цена на нефть, которая 18 марта впервые с 2003 года опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической, заявил совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.
Происшествия
В Кирове подтверждены два новых случая заражения коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Кирове увеличилось до трех, вирус выявлен у мужа женщины, которую 13 марта госпитализировали с признаками новой инфекции, а также у одного из пассажиров поезда, в которым супруги ехали из Москвы в Киров.
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
Армия и оружие
Экипажи крупнейших американских авианосцев и кораблей оказались заражены коронавирусом COVID-19
Как именно коронавирусная инфекция попала на американские военные корабли – неизвестно, однако, учитывая тот факт, что на морских судах отсутствуют условия, позволяющие вести борьбу с COVID-19, специалисты оценивают ситуацию как крайне тяжёлую.
Финансы
Банк России начинает продажу валюты из ФНБ
Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Финансы
Силуанов оценил запас прочности бюджета при нынешних ценах на нефть
России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вести".