Мировые цены на нефть продолжают расти: стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 17%, WTI — на 35%, следует из данных торгов. На максимуме 19 марта баррель Brent торговался по $29,28, WTI — по $28,14.

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Кино Фильм с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире Популярная в прошлом лента «Заражение» за последние несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания об опасном вирусе.

Происшествия В Новосибирске зафиксирован второй заболевший коронавирусом В Новосибирске зафиксирован второй случай заболевания коронавирусом. На этот раз инфекцию завезли из Италии, передает ГТРК "Новосибирск".

Общество Коронавирус обошел обвал рубля в списке опасений россиян Россияне плохо осведомлены о профилактических способах защиты от заражения коронавирусом COVID-19, причем люди старшего поколения, для которых он представляет наибольшую опасность, меньше других категорий населения соблюдают меры предосторожности, показал опрос Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.

Общество Х5 Retail: спрос на крупы и консервы в магазинах Москвы упал "В среду, 18 марта, Х5 зафиксировала в своих торговых сетях в Москве снижение уровня спроса относительно предыдущих нескольких дней по наиболее востребованным продуктам — крупам и консервам", — отмечает Х5.

Политика Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.

Финансы Moody’s оценило уязвимость российских банков при обвале рынков Чем плохи большие портфели Произошедшее падение мировых цен на нефть может оказать негативное влияние на банковский сектор трех стран-экспортеров — России, Азербайджана и Казахстана, пишет Moody's.

Здоровье Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).

Экономика Рыбаки Северного бассейна добыли 113,7 тысяч тонн рыбы Рыбаки увеличили вылов водных биоресурсов в Северном рыбохозяйственном бассейне на 14,5% по сравнению с таким же показателем прошлого года к 18 марта – 113,7 тысяч тонн.

Общество В Израиле на неделю вводятся ограничения на передвижение граждан Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что подписал несколько указов, вводящих ограничения на передвижение граждан страны для предупреждения дальнейшего распространения нового коронавируса.

Здоровье Врач рассказал о главной ошибке умершей пациентки с COVID-19 В связи с пандемией COVID-19 в Москве вводят ограничительные меры: школьники с понедельника будут учиться дистанционно, а многие взрослые переведены на удаленную работу.

Энергетика Федун назвал катастрофической цену на нефть ниже $25 Цена на нефть, которая 18 марта впервые с 2003 года опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической, заявил совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.

Происшествия В Кирове подтверждены два новых случая заражения коронавирусом Число зараженных коронавирусом в Кирове увеличилось до трех, вирус выявлен у мужа женщины, которую 13 марта госпитализировали с признаками новой инфекции, а также у одного из пассажиров поезда, в которым супруги ехали из Москвы в Киров.

Происшествия В Коми обстреляли вертолет Ми-8 Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.

Армия и оружие Экипажи крупнейших американских авианосцев и кораблей оказались заражены коронавирусом COVID-19 Как именно коронавирусная инфекция попала на американские военные корабли – неизвестно, однако, учитывая тот факт, что на морских судах отсутствуют условия, позволяющие вести борьбу с COVID-19, специалисты оценивают ситуацию как крайне тяжёлую.

Финансы Банк России начинает продажу валюты из ФНБ Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).