Коронавирус

РБКРБКСтоимость нефти Brent выросла на 17%

Мировые цены на нефть продолжают расти: стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 17%, WTI — на 35%, следует из данных торгов. На максимуме 19 марта баррель Brent торговался по $29,28, WTI — по $28,14.
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Стоимость нефти Brent выросла на 17%

РБК15:54

Зафиксирован рост стоимости нефти Brent более чем на 12%

Национальная служба новостей13:16

Цена на нефть Brent поднялась выше $29

Газета.Ru15:08

Цены на нефть марки Brent выросли на 16%

РИА Новости15:36

Эксперт оценил увеличение цены на нефть марки Brent до $29

RT на русском15:30

Рост цены нефти Brent превысил 11%

Коммерсантъ13:29

Нефтяные цены ускорили рост до 10-20%

Эхо Москвы12:30
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 17:18, Ашберн
Общество

WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть

Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
RT на русском 16:14
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Общество

В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Все 85 регионов России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 11:12
Общество

Минздрав Украины подтвердил заражение коронавирусом в Донецкой области

За минувшие сутки на территории Украины было зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусом нового типа.
Life.ru вчера в 20:30
Происшествия

На Кубани выявлено два новых случая заражения коронавирусом

В Краснодарском крае выявлены два новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019.
Российская газета 09:40
Футбол

Мамаев анонсировал переезд в другую страну

Мой Брянск вчера в 03:39
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 16:07
Кино

Фильм с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире

Популярная в прошлом лента «Заражение» за последние несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания об опасном вирусе.
Evo-rus.com 03:07
Происшествия

Коронавирус подтвердили у двух человек в Воронежской области

Власти сделали официальное заявление. 19 марта стало известно о 52 заболевших коронавирусом в России за минувшие сутки.
Блокнот Воронеж 09:33
Музыка

Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Мой Брянск вчера в 13:52
Происшествия

В Новосибирске зафиксирован второй заболевший коронавирусом

В Новосибирске зафиксирован второй случай заболевания коронавирусом. На этот раз инфекцию завезли из Италии, передает ГТРК "Новосибирск".
Вести.Ru 15:25
Общество

Коронавирус обошел обвал рубля в списке опасений россиян

Россияне плохо осведомлены о профилактических способах защиты от заражения коронавирусом COVID-19, причем люди старшего поколения, для которых он представляет наибольшую опасность, меньше других категорий населения соблюдают меры предосторожности, показал опрос Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.
РБК 10:57
Общество

Случаи заражения коронавирусом выявили за сутки в 23 регионах России

В России за сутки выявили более 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, диагнозы поставлены в 23 российских регионах.
RT на русском 09:17
Общество

Х5 Retail: спрос на крупы и консервы в магазинах Москвы упал

"В среду, 18 марта, Х5 зафиксировала в своих торговых сетях в Москве снижение уровня спроса относительно предыдущих нескольких дней по наиболее востребованным продуктам — крупам и консервам", — отмечает Х5.
Вести.Ru 10:34
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
REGNUM 09:02
Общество

Названы сроки выживания коронавируса в морозилке

Названы сроки выживания коронавируса в морозилке.
Lenta.ru 14:43
Финансы

Moody’s оценило уязвимость российских банков при обвале рынков

Чем плохи большие портфели Произошедшее падение мировых цен на нефть может оказать негативное влияние на банковский сектор трех стран-экспортеров — России, Азербайджана и Казахстана, пишет Moody's.
РБК 15:39
Здоровье

Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса

С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
РИА Новости 06:42
Экономика

Рыбаки Северного бассейна добыли 113,7 тысяч тонн рыбы

Рыбаки увеличили вылов водных биоресурсов в Северном рыбохозяйственном бассейне на 14,5% по сравнению с таким же показателем прошлого года к 18 марта – 113,7 тысяч тонн.
Би-порт вчера в 11:00
Энергетика

Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США

В четверг, 19 марта, стало известно о том, что Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США.
Piter.tv 14:57
Общество

В Израиле на неделю вводятся ограничения на передвижение граждан

Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что подписал несколько указов, вводящих ограничения на передвижение граждан страны для предупреждения дальнейшего распространения нового коронавируса.
ТАСС 16:05
Общество

Эксперты отметили спрос на ноутбуки и софт для удалённой работы

Эксперты проанализировали рынок электронных устройство и констатировали увеличенный спрос на ноутбуки и софт для удалённой работы.
OAnews вчера в 14:18
Единоборства

Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен

МонаВиста 13:40
Здоровье

Врач рассказал о главной ошибке умершей пациентки с COVID-19

В связи с пандемией COVID-19 в Москве вводят ограничительные меры: школьники с понедельника будут учиться дистанционно, а многие взрослые переведены на удаленную работу.
РИА Новости 13:30
Энергетика

Федун назвал катастрофической цену на нефть ниже $25

Цена на нефть, которая 18 марта впервые с 2003 года опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической, заявил совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.
Коммерсантъ 07:22
Происшествия

В Кирове подтверждены два новых случая заражения коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в Кирове увеличилось до трех, вирус выявлен у мужа женщины, которую 13 марта госпитализировали с признаками новой инфекции, а также у одного из пассажиров поезда, в которым супруги ехали из Москвы в Киров.
ТАСС 09:10
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости 17 марта в 16:10
Армия и оружие

Экипажи крупнейших американских авианосцев и кораблей оказались заражены коронавирусом COVID-19

Как именно коронавирусная инфекция попала на американские военные корабли – неизвестно, однако, учитывая тот факт, что на морских судах отсутствуют условия, позволяющие вести борьбу с COVID-19, специалисты оценивают ситуацию как крайне тяжёлую.
Avia.pro вчера в 23:31
Финансы

Банк России начинает продажу валюты из ФНБ

Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
REGNUM 06:12
Финансы

Силуанов оценил запас прочности бюджета при нынешних ценах на нефть

России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вести".
Интерфакс 14:37
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