Коронавирус

РБКРБКСтоимость нефти Brent выросла на 17%

Мировые цены на нефть продолжают расти: стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 17%, WTI — на 35%, следует из данных торгов. На максимуме 19 марта баррель Brent торговался по $29,28, WTI — по $28,14.
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Цены на нефть марки Brent выросли на 16%

РИА Новости15:36

Эксперт оценил увеличение цены на нефть марки Brent до $29

RT на русском15:30

Зафиксирован рост стоимости нефти Brent более чем на 12%

Национальная служба новостей13:16

Цена на нефть Brent поднялась выше $29

Газета.Ru15:08

Стоимость нефти Brent выросла на 17%

РБК15:54

Рост цены нефти Brent превысил 11%

Коммерсантъ13:29

Нефтяные цены ускорили рост до 10-20%

Эхо Москвы12:30
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Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости 17 марта в 16:10
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Трамп сообщил о тестировании лекарства от малярии против коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что против нового типа коронавируса смогут использовать лекарство от малярии — гидроксихлорохин.
РБК 14:38
Политика

В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Газета.Ru 10:59
Происшествия

В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды

В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
РБК 16:00
Общество

В Ухане впервые не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

Впервые с начала эпидемии коронавируса в китайском городе Ухань за сутки не было зарегистрировано новых случаев заражения, сообщает Reuters.
Суть событий 01:45
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Василий Уткин рассказал об уникальном матче в комментаторской карьере

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Роспотребнадзор разъяснил правила домашнего карантина

В Роспотребнадзоре призвали россиян, которые вернулись из-за границы или общались с заболевшими коронавирусом людьми, самоизолироваться и соблюдать карантин.
Газета.Ru 18:19
Происшествия

В Москве пациентка с коронавирусом умерла из-за отрыва тромба

Газета.Ru 14:05
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 16:07
Музыка

Танцор из клипа Little Big прокомментировал отмену Евровидения-2020

Дмитрий Красилов, прославившийся в клипе группы Little Big на песню Uno, пошутил про отмену Евровидения-2020.
iReactor 18:05
Технологии

Названы привычки, повышающие риск заражения коронавирусом

Как показывают предварительные исследования, у курильщиков повышен риск развития хронических заболеваний легких, что критично при заболевании COVID-19.
РИА Новости 15:11
Наука

На длину бивней нарвалов повлиял половой отбор

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Игры

Следующая часть Call of Duty может стать перезапуском Black Ops

CyberSport.ru 04:08
Здоровье

Врач рассказал о главной ошибке умершей пациентки с COVID-19

В связи с пандемией COVID-19 в Москве вводят ограничительные меры: школьники с понедельника будут учиться дистанционно, а многие взрослые переведены на удаленную работу.
РИА Новости 13:30
Общество

Израиль запретил гражданам покидать дома из-за коронавируса

Гражданам страны с 00 часов 20 марта запрещено покидать свои дома.
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Шоу-бизнес

Ани Лорак презентовала клип на песню «Обещаю»

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В России началось изготовление модулей сверхтяжёлой ракеты «Енисей»

Военное обозрение 02:07
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Общество

Иностранцам в России продлят срок пребывания из-за коронавируса

Министерство внутренних дел РФ приняло решение продлить всем иностранцам, находящимся в данный момент на территории России, срок пребывания в стране в связи с распространением коронавируса.
Вечерняя Москва 10:26
Общество

«Шереметьево» 20 марта закрывает два международных терминала

Interfax-Russia.ru - Аэропорт "Шереметьево" 20 марта закрывает международные терминалы E и С, переводит все обслуживаемые там рейсы в терминалы D и F, заявил замгендиректора АО "Международный аэропорт Шереметьево" Дмитрий Кайгородов.
Интерфакс - Россия 08:34
Общество

В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки

За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Газета.Ru 13:45
Армия и оружие

Северный флот России проведет испытание гиперзвукового оружия

Командующий Северным флотом России вице-адмирал Александр Моисеев сообщил, что в ближайшее время подводные лодки стратегического объединения планируют приступить к испытаниям гиперзвукового оружия.
Вести.Ru 17:33
Здоровье

В Туле зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом

Алексей Дюмин сообщил, что за последние сутки оперативная ситуация в регионе изменилась: зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом у жителей области.
MySLO.ru 09:04
Космос

С дикой скоростью. Движение загадочного объекта к Земле сняли на видео

Радио Sputnik вчера в 09:17
Экономика

Минстрой предложил выделить на индивидуальное жилье 138 млрд рублей

Минстрой предложил выделить на поддержку индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России 137,7 миллиардов рублей за ближайшие четыре года.
РИА Новости 11:08
Общество

В Черновцах на Украине зарегистрированы пять новых случаев коронавируса

Министерство здравоохранения Украины сообщило еще о пяти случаях заражения новым коронавирусом в Черновцах, общее количество инфицированных в стране увеличилось до 26 человек.
ТАСС 18:16
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение доценту Соколову

Интерфакс 14:12
Здоровье

Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса

С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
РИА Новости 06:42
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
Политика

Американские авиакомпании просят немедленной финансовой поддержки

Представители американских авиакомпаний просят власти финансово защитить отрасль и заработки задействованных в ее функционировании сотрудников.
РЕН ТВ 17:13
Как работают Яндекс.Новости?
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