Коронавирус

РБКРБКСтоимость нефти Brent выросла на 17%

Мировые цены на нефть продолжают расти: стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 17%, WTI — на 35%, следует из данных торгов. На максимуме 19 марта баррель Brent торговался по $29,28, WTI — по $28,14.
Читать в источнике
Комментировать121

Подробнее о событии

Стоимость нефти Brent выросла на 17%

РБК15:54

Эксперт оценил увеличение цены на нефть марки Brent до $29

RT на русском15:30

Рост цены нефти Brent превысил 11%

Коммерсантъ13:29

Цена на нефть Brent поднялась выше $29

Газета.Ru15:08

Цены на нефть марки Brent выросли на 16%

РИА Новости15:36

Зафиксирован рост стоимости нефти Brent более чем на 12%

Национальная служба новостей13:16

Нефтяные цены ускорили рост до 10-20%

Эхо Москвы12:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
Авто

Hyundai представил седан Elantra нового поколения

МонаВиста вчера в 13:40
Общество

МВД Украины допустило введение режима чрезвычайного положения в стране

Режим чрезвычайного положения может быть введен на территории Украины в ближайшие дни, заявил советник министра внутренних дел страны Иван Варченко.
РИА Новости 15:26
Кино

Инсайдеры раскрыли первые детали третьего фильма о Человеке-пауке

Издание Cosmic Book News поделилось информацией о том, что новый фильм получит название Spider-Man: Home Run.
NewInform вчера в 04:06
Гаджеты

Nokia представила новый антикризисный смартфон. Чем он хорош?

Было представлено три модели смартфонов - Nokia 8.3 5G, Nokia 5.3 и Nokia 1.3, а также новый кнопочный телефон Nokia 5310 из линейки Originals.
Российская газета 16:23
Энергетика

Цена российской нефти Urals снизилась до $19 за баррель

В ходе торгов в четверг, 19 марта, баррель нефти Urals подешевел до планки в 18,64 доллара за баррель.
Экономика сегодня 13:19
Музыка

«Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса

Организаторы конкурса «Евровидение-2020» на своем аккаунте в Twitter опубликовали пост с информацией об отмене состязания из-за угрозы все большего распространения вируса COVID-19.
Обзор газет 04:15
Экономика

Bank of America: в США начался финансовый кризис

Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
Газета.Ru 10:34
Политика

Пригожин потребовал возбудить уголовное дело против Обамы

Российский бизнесмен, владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин потребовал от генерального прокурора США Уильяма Барра возбудить уголовное дело против экс-президента США Барака Обамы и других представителей американской власти.
Daily Storm 10:13
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
REGNUM 09:02
Происшествия

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии генерала СКР Дрыманова

Мосгорсуд приговорил бывшего начальника московского управления Следственного комитета генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным в получении двух взяток, передает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 06:55
Общество

Организаторы перенесли Каннский кинофестиваль из-за коронавируса

Известия 15:54
Общество

В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Все 85 регионов России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 11:12
Политика

Госдеп призвал американцев немедленно вернуться в США

Госдеп США призвал граждан страны немедленно вернуться домой либо быть готовыми остаться за границей на неопределённое время.
RT на русском 16:25
Энергетика

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Piter.tv 08:55
Общество

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:40
Общество

На Украине зафиксировали пять новых случаев коронавируса

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Украине возросло с 21 до 26 человек, пять последних случаев подтвердились в Черновицкой области, сообщило министерство здравоохранения страны в своем Facebook.
РИА Новости 18:04
Общество

Италия обошла Китай по числу жертв коронавируса

По словам Боррелли, скончались за сутки 427 человек, всего с момента выявления первого случая заражения число скончавшихся с коронавирусом в Италии достигло 3405 пациентов.
Интерфакс 14:12
Гаджеты

Google Camera Go — как сделать из сверхбюджетного смартфона нечто подходящее для фотосъёмки

Как сказано в пресс-релизе, Camera Go поможет пользователям делать красивые фотографии, не беспокоясь о скорости и хранилище.
iXBT.com 18:08
Экономика

Fitch понизило прогноз роста ВВП России до 1%

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз роста ВВП России на 2020 год до 1% с 2%, говорится в исследовании агентства.
ТАСС 13:09
Здоровье

Врач рассказал о главной ошибке умершей пациентки с COVID-19

В связи с пандемией COVID-19 в Москве вводят ограничительные меры: школьники с понедельника будут учиться дистанционно, а многие взрослые переведены на удаленную работу.
РИА Новости 13:30
Общество

В Якутии первичные анализы показали коронавирус у шести человек

В Якутии первичные анализы показали коронавирус у шести человек.
Российская газета 02:44
Киберспорт

Сэм Фишер «разберётся» с Ghost Recon Breakpoint уже 24 марта

Ubisoft внезапно анонсировала новый кроссовер для Ghost Recon Breakpoint — его главной звездой вновь станет Сэм Фишер.
Игромания.ру 12:11
Общество

Российских туристов эвакуировали из Черногории в Россию двумя самолетами

Два самолета российской авиакомпании «Победа» в четверг, 19 марта, вывезли из Черногории 382 российских туриста.
Lenta.ru 17:54
Здоровье

В Минздраве дали рекомендации по рациону на удалённой работе

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва», от каких продуктов стоит отказаться на время самоизоляции.
Говорит Москва 05:57
Здоровье

Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса

С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
РИА Новости 06:42
Космос

Каменистый астероид Рюгу образовался из обломков пористого родителя

Чтобы узнать больше об астероидах, ученые отправили космический корабль Hayabusa2 изучать околоземный астероид Рюгу.
Машины и Механизмы 17 марта в 17:25
Экономика

Ритейлеры договорились временно не штрафовать за недопоставку товаров

Крупные российские ретейлеры, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети — ред.) на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 приняли решение временно не применять штрафные санкции за недопоставку товаров.
РБК 18:06
Экономика

Минстрой предложил выделить на индивидуальное жилье 138 млрд рублей

Минстрой предложил выделить на поддержку индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России 137,7 миллиардов рублей за ближайшие четыре года.
РИА Новости 11:08
Единоборства

UFC переносит бой Нурмагомедова и Фергюсона

По заверениям UFC, матч Фергюсона и Нурмагомедова пройдет любой ценой – остается лишь выбрать время и место.
Newia.ru 15:34
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости 17 марта в 16:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное