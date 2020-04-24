с чего всё началось

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 5,02%, достигнув $22,40 за баррель. Об этом следует из данных торгов на лондонской бирже ICE. При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI повысилась на 6,91%.

Здоровье В Саратовской области выявлено 229 случаев заражения SARS-CoV-2 Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля общее число зараженных коронавирусной инфекцией среди жителей Саратовской области достигло 190 случаев, то есть за сутки выявили 22 новых инфицированных. 123

Политика Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации. 665

Общество ВОЗ включил девять разработок российских вакцин в список перспективных Девять разработок российских вакцин включены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в перечень перспективных, сообщается в пятницу в Telegram-канале ресурса стопкоронавирус.рф.

Общество Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России Карантин и самоизоляция в России не продлятся дольше июня, сообщил Дождю источник, близкий к оперативному штабу по противодействию коронавирусу в России. 10

Политика США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий "В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу. 288

Экономика Союз правообладателей требует с DNS рекордную сумму Общая сумма требований к структурам ритейлера достигла рекордных 242 млн руб. Иски были поданы к ООО "Атлас" — на 36 млн руб. и ООО "Агат" — на 141 млн руб. Требования к ООО "ДНС Лоджистик" ранее составили 65 млн руб. РСП с 2009 г. собирает "налог на болванки" с производителей и импортеров электроники в пользу авторов музыкальных произведений (1% от стоимости товара).

Футбол Крыховяк с девушкой сделали стильное «карантинное» фото Польский полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк опубликовал в «Инстаграме» пост, посвящённый теме самоизоляции из-за коронавируса.

Политика Верховный совет Хакасии не рассмотрел отчет главы региона из-за отсутствия кворума Сессия Верховного совета Хакасии, на которой должен был быть рассмотрен отчет главы республики Валентина Коновалов об итогах работы за 2019 год, не состоялась из-за отсутствия кворума. 4

Общество Где в Кузбассе выявили новых пациентов с коронавирусом Накануне в Кемеровской области инфекцию выявили в Новокузнецке, Кемерове, в посёлках Краснобродский и Тяжинский и в Прокопьевском районе. 27

Общество Главврач Коммунарки рассказал о числе находившихся под ИВЛ пациентов Ранее 21 апреля Проценко сообщил, что за прошедшие сутки из московской больницы в Коммунарке были выписаны почти 100 пациентов. 218

Общество Антивирусный препарат Remdesivir провалился на клинических испытаниях Провал клинических испытаний в борьбе с новым коронавирусом препарата Remdesivir констатировали ученые.

Политика Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению. 354

Происшествия В Петербурге работник банка украл у пенсионера 30 миллионов рублей В Петербурге менеджера по работе с VIP-клиентами одного из городских банков заподозрили в мошенничестве и обмане пожилого клиента, который потерял более 30 миллионов рублей. 5

Здоровье Названы условия снятия карантина Врач и телеведущий Евгений Комаровский в видео на Youtube назвал условия, при которых власти могут снять ограничения, введенные из-за распространения коронавируса.

Общество Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам. 19

Экономика Обвал рубля увеличил активность россиян на рынке Forex Что привлекло россиян на валютный рынок Март для форекс-дилеров был горячим месяцем, признает руководитель АФД Евгений Машаров, а волатильность на рынке стала одним из факторов, привлекших клиентов. 8