Энергетика

Газета.RuГазета.RuСтоимость нефти Brent выросла на 5,02%

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 5,02%, достигнув $22,40 за баррель. Об этом следует из данных торгов на лондонской бирже ICE. При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI повысилась на 6,91%.
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с чего всё началось
На лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года торгуется
 на уровне $22,40 за баррель, рост составил 5,02%.
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